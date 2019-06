Ruokaostoksia tehdään verkossa koko ajan enemmän, vaikka kaupalle palvelu ei aina kannata – "Onhan se vähän luksusta, että ostokset tuodaan kotiin"

Tina Wikströmin kokemus on, että kaupassa harhautuu ostelemaan kaikenlaista, mutta sovelluksen avulla valinta on harkitumpaa. Samalla ostoskorin hinta on koko ajan selvillä.

Wikströmien jääkaappi näyttää melko kurjalta yleensä alkuviikolla. Puuttuu vähän yhtä ja toista.

Tina Wikström, 40, on koulutettu hieroja ja työskentelee kotonaan. Hän ei millään ehtisi hypätä autoon ja ajaa viidentoista minuutin kauppamatkaa kotikaupunkinsa keskustaan tai läheiseen taajamaan Kälviälle. Asiakas on tulossa ja muutakin tekemistä olisi.

Siinä on yksi syy sille, että perheen ruokaostoksia tehdään verkossa.

– Se on ajan säästöä yksinkertaisesti. Ja onhan se vähän luksusta, että ostokset tuodaan kotiin, eikä tarvitse itse lähteä kauppaan.

Tina Wikström nappaa kännykän käteensä ja avaa käyttämänsä verkkokauppasovelluksen. Näpäytys näpäytykseltä ostoslista pitenee. Puuttuu riisiä, perunaa, eineksiä, tomaattia, kissanruokaa…. Ja milloin ostokset pitäisi toimittaa? No vaikka puolelta päivin eli muutaman tunnin päästä.

Verkkokauppa kasvaa

Yhä useampi asiakas tilaa Tina Wikströmin tapaan ruokansa verkosta.

Esimerkiksi Kesko on kasvattanut viime vuosina verkkopalveluitaan. Suomen kartalla on jo 180 pistettä merkkinä Keskon lipun alla olevista liikkeistä, jotka ovat ottaneet palvelutarjontaansa ruuan ja vähittäistavaroiden verkkokaupan.

Verkkokauppa on voimakkaassa kasvussa, kertoo myyntijohtaja Antti Rajala, joka vastaa Keskossa päivittäistavarakaupan digitaalisista palveluista. Tilastot kertovat, että tämän kanavan kautta myynnin kasvu kiihtyi 100 prosenttia 2019 alkuvuonna kun vertailukohtana on edellisvuosi.

Keskon mukaan kasvu on ollut voimakkainta pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa. Silti K-ryhmän verkkokauppa on käytössä pienemmilläkin pakkakunnilla, kuten vaikkapa Nivalassa, Pietarsaaressa, Joensuussa ja Ivalossa.

Vielä sentään kaikki asiakkaat eivät ole ottaneet ruuan verkkokauppaa omakseen, sillä vuonna 2018 ruuan verkkokaupan osuus Suomen päivittäistavaramarkkinoista oli vain 0,4 prosenttia.

Muutamassa tunnissa kotiin

Kun Tina Wikström päättää, että hän näpyttelee ostoksensa verkossa, tilaus lähtee lähikauppaan Kälviälle.

K-Market Kälviän kauppias Patrik Vähähyyppä huomaa, että verkkokaupan kautta on tullut ruokatilaus. Hän hakee kärryn ja pari pahvilaatikkoa ja alkaa käydä mobiililaitteeltaan Wikströmien ostoslistaa läpi.

Kun kauppias skannaa tuotekoodin, kuuluu tietty signaali, jos valinta on oikea. Vihdoin keräily on tehty ja ostokset kirjataan kassaan. Patrik Vähähyyppä hyppää pakettiautoon ja ajaa Wikströmien kotiovelle.

Patrik Vähähyyppä kuljettaa ostoksia koteihin lähes päivittäin. Asiakkaina ovat esimerkiksi lapsiperheet ja ikäihmiset. Heini Holopainen / Yle

Tilauksen teosta on kulunut muutama tunti, kun Tina Wikström avaa ulko-ovensa kauppiaan tuomalle ruokalähetykselle. Ruokavarastojen täydennys onnistui kotoa, oman työn ohessa.

– Onko tämä nyt sitten nykyaikainen kauppa-auto, pohtii asiakas.

Myyntijohtaja Antti Rajala Keskosta kertoo, että suurin osa asiakkaista on valinnut ostosten kotiintoimituksen. Osassa liikkeistä on käytössä myös noutopalvelu. Paikoin kauppiaat ovat kehitelleet myös sähköpyöräkuljetuksia. S-liike on testannut jopa ostosten toimittamista drooneilla.

Mitä sitten verkkokaupan kautta voi tilata? Pienissä kaupoissa valittavana on yleensä koko kaupan valikoima, mutta hypermarketeissa yleensä pelkästään päivittäistavarat. Pyykkikonetta ei siis saa kotiinsa jauhelihapaketin kanssa. Myöskään ikärajavalvottuja tuotteita, kuten tupakkaa tai alkoholia, ei voi ostaa verkosta.

Vaihtelevasti saatavilla

Kokkolalainen Tina Wikström käyttää Kälviän K-Marketin verkkokauppaa. Esimerkiksi oman kaupungin K-Citymarket ei vielä ole lähtenyt verkkokauppamyyntiin mukaan.

S-ryhmä on myös mukana päivittäistavaroiden verkkokaupassa foodie.fi -palvelulla. Tätä palvelua tarjoavia liikkeitä on kolmisenkymmentä Suomessa. Ne sijaitsevat suurimmissa kasvukeskuksissa.

Digitaalisten palveluiden päällikkö Matti Torniainen SOK:sta toteaa suoraan, että ruuan verkkokauppa on tappiollista.

– Onhan se sitä, mutta me näemme, että se on mahdollista saada kannattavaksi. Lisäksi tätä yhä useampi asiakas toivoo. Kysyntä kasvaa koko ajan. Toki kannattavuuteen tarvitaan tietty volyymi.

Kasvukeskuksissa isot ketjut voivat rakentaa ruuan verkkokaupalle tehokkaita varastoja, joissa keräily toimii keskitetysti. Kuljetuskin saattaa olla ulkoistettu. Siinä piilee mahdollisuus kannattavuuteen.

Tina Wikström on tyytyväinen, että verkkokauppasovellus näyttää ostoskorin hinnan reaaliajassa. Hänen mukaansa mitään kummempia nettitaitoja ei vaadita, että pärjää sovelluksen kanssa. Heini Holopainen / Yle

Mutta miten pienessä K-marketissa kauppiaan kannattaa hypätä pakettiautoon ja kuljettaa ostokset kotiin? Kauppias Patrik Vähähyyppä ei puhu suoraan rahasta.

– Sehän on kauppiaasta kiinni, jos hän haluaa lähteä tähän mukaan. Me innostuimme tästä puoli vuotta sitten ja mukavasti toimii tuon verkkokaupan kautta. On tietysti hankala mitata kannattavuutta, mutta lähtökohtaisesti se on palvelu, mikä halutaan antaa asiakkaille.

Kauppias saattaa lisäksi toivoa, että verkkokauppaan tyytyväinen asiakas käyttää myös saman liikkeen toista ostokanavaa eli asioi kivijalkaliikkeessäkin.

Maaseudulla moni kauppias esimerkiksi M-marketeissa kuljettaa ostoksia asiakkaan kotiin. Tilaus hoituu puhelimella tai sähköpostilla. Kauppiaat ovat usein solmineet sopimuksen myös paikallisen terveyspalvelukuntayhtymän kanssa, jolloin kotona asuville ikäihmisille tarjotaan ostosten kotiinkuljetusta. Siinä samalla maitopurkit kannetaan myös muutamille kesäasukkaille.

Ne heräteostokset!

Tina Wikström tekee ostoksia myös kivijalkaliikkeissä. Niihin hän lähtee, jos keskustaan on muutakin asiaa. Mielellään hän kuitenkin välttää ostosmatkan sekä kaupassa harhailun. Se nimittäin tulee kalliiksi.

– Kaupasta tarttuu mukaan paljon heräteostoksia. Sieltä löytyy herkkuja, kukkia, sisustustavaroita, kaikenlaista.

Helmi oli tällä kertaa se perheenjäsen, joka odotti innokkaimmin kauppiaan tuomia ostoksia. Kissarouvan herkkuruoka oli lopussa, eikä kuivaruoka oikein kelvannut. Heini Holopainen / Yle

Tavaroiden keräily- ja kotiinkuljetusmaksu on kympin luokkaa. Tina Wikströmin laskelmien mukaan säästöä syntyy silti. Yhtälöön lasketaan myös autoreissut kauppaan.

– Kyllä tämä on laskettu monta kertaa, että kannattaa. Tärkeää on, ettei ennen työpäivän alkua tarvitse lähteä kauppaan ja miettiä ruuanlaittoa. Sitä paitsi näin yksityisyrittäjänä tuen mielelläni toista yksityisyrittäjää.

Tina Wikström ei asu pääkaupungin sykkeessä, mutta elämäntilanne on juuri sellainen, että ostosten kotiinkuljetus täydentää kauppapalettia sopivasti. Hänen mielestään paras ostoskokemus tulee itse asiassa verkkokaupasta.

– Olimme Etelä-Suomessa mökillä ja mietimme, että mitä voi tehdä, kun pääsemme sunnuntai-iltana vasta myöhään kotiin, eikä ehdi kauppaan. Silloin ajattelin, että tilataanpa netin kautta ruoka. Istuin mökillä takkatulen ääressä ja tein tilauksen. Se oli mukavin kauppakokemus ikinä.