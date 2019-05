Isisin aivopesussa samat keinot käytössä kuin lahkojen hengellisessä väkivallassa

Miksi lähteä terrorijärjestö Isisin matkaan tai kuinka hurahtaa outoihin kultteihin? Psykologi, psykoterapautti ja Uskontojen uhrien tuki UUT (siirryt toiseen palveluun) ry:n puheenjohtaja Pia Puolakka näkee yhtäläisyyksiä näiden tahojen manipulointikeinoissa.

– Uskon, että ihmisten manipulointi on aika helppoa. Isis-järjestö käyttää todennäköisesti samanlaisia keinoja kuin manipuloinnissa muutenkin käytetään. Vedotaan tunteisiin, esitetään asiat mustavalkoisesti ja kumotaan koko ajan vastakkaista informaatiota, sanoi Pia Puolakka Radio Suomen Päivä -ohjelmassa.

Puolakan mukaan Isis etsii sellaiset kohderyhmät, joihin voidaan helposti vedota. Tällaisia ovat esimerkiksi elämässään katkeroituneet ja ne, jotka kokevat tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti.

– Isisiin liittyneet voivat olla niin hyvin aivopestyjä, että he pystyvät oikeuttamaan kaiken pahan tarkoitusperillään. Toisaalta on myös niitä, joita uhkaillaan ja pelotellaan, eivätkä he sen takia uskalla lähteä.

Miten eroon painostavasta ryhmästä

Maailmalla on exit-ryhmiä niille, jotka haluavat irtaantua kultista. Jos uskonnollisessa lahkossa oleva tai muun aivopesun kohteena oleva itse pystyy lähtemään, silloin ihmisessä on syntynyt motivaatio muuttua, sanoo Pia Puolakka.

Uskontojen uhrien tuki ry:n puheenjohtaja Pia Puolakan mukaan hengellinen väkivalta voi olla esimerkiksi käännyttämistä, pelottelua, syyllistämistä ja eristämistä. Kaija Kellman/Yle

– Meidänkin järjestössä on sellaisia auttajia, jotka ovat erikoistuneet tällaiseen auttamiseen. Enemmän tieoa aiheesta kuitenkin tarvittaisiin.

Suomessa ei ole toistaiseksi koulutusta niille, jotka voisivat auttaa ex-kulttilaisia. Uskontojen uhrien tuki ry on kouluttanut auttajia ja jakanut tietoa kulttien ja lahkojen hengellisestä väkivallasta ja hyväksikäytöstä.

Psykologi Pia Puolakka on itsekin kokenut hengellistä väkivaltaa. Hänen isoäidillään oli herännäisyystaustaa.

– Kasvoin uskonnollisen isoäidin vaikutuspiirissä. Hänellä oli mustavalkoiset ja jyrkät käsitykset. Myöhemmin vasta tajusi, että näissä käsityksissä oli myös paljon vahingollista, joka vieraannutti maailmasta ja muista ihmisistä.

Uskontoihin liittyy Puolakan mukaan paljon vaativuutta ja elämänkielteisyyttä, syyllisyyttä, häpeää ja sisäistä kontrollointia. Jatkuvan kilvoittelun ajatus johtaa siihen, että ihminen ei ole koskaan riittävän hyvä.

– Usein riittää, että yhteisössä on muutama johtavassa asemassa oleva ihminen, jotka pystyvät hoitamaan manipuloinnin. Joskus myös lahkon opissakin on manipulointia ja vääristymiä, mutta yksilö kokee nimenomaan ihmisiltä tulevan manipuloinnin ja painostuksen.

Erityisen tuhoisaa Puolakan mukaan hengellisessä väkivallassa on, että pahuutta perustellaan ylevällä motiivilla kuten jumalalla.

– Se tekee uhrin voimattomaksi varsinkin, jos manipuloinnin kohteena on lapsi.

Hengellistä väkivaltaa kokeneet voivat saada vertaistukea Uskontojen uhrien tuki -yhdistyksen kautta. Vertaistukiryhmiä on yhdeksällä paikkakunnalla.

Hengellistä väkivaltaa kokeneita on monissa kotimaisissa liikkeissä. Psykoterapeutti Pia Puolakan mukaan islamista irrottautuneet ovat uusi ryhmä, johon Uskontojen uhrien tuki -yhdistyksen pitäisi suunnata aikaisempaa enemmän huomiota.

