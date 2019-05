Neljä kuntaa joutuu valtion kriisikuntamenettelyyn – yhä useampi kunta on vaarassa joutua talousselvitykseen

Vehmaan, Kyyjärven, Honkajoen ja Rantasalmen talous on heikentynyt liian pitkään.

Vehmaan kunta on yksi neljästä kunnasta, jotka joutuvat valtion kriisikuntamenettelyyn.

Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Vehmaan lisäksi kolme muuta kuntaa joutuu myös kriisikuntamenettelyyn. Kriteerit täyttyivät valtiovarainministeriön mukaan myös Honkajoella, Kyyjärvellä ja Rantasalmella.

– Näissä kunnissa talous on heikentynyt liian pitkään. Kriisikuntamenettelyssä valtiovarainministeriö ja kunta yhdessä asettavat selvitysryhmän, joka selvittää, mitä kunnan taloudessa voidaan tehdä toisin, jotta kelkka kääntyisi, kertoo ministeriön Kunta- ja Aluehallinto-osaston hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen.

Kunta päätyy arviointimenettelyyn, kun sen taloudellinen tilanne on pitkään ollut vaikea. Valtiovarainministeriön mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää jos kunnan talous olennaisesti ja toistuvasti on koko maan vastaavia tunnuslukuja heikommat ja jos talous on kahtena vuonna peräkkäin alittanut säädetyt raja-arvot.

Esimerkiksi Vehmaan talous painui lähes puolitoista miljoonaa miinukselle tuoreessa tilinpäätöksessä. Vehmaa yritti vielä aikaisemmin keväällä välttää arviointimenettelyyn joutumisen käynnistämällä säästöohjelman.

Jokisen mukaan arviointimenettelyn selvitysryhmässä on riippumaton, ulkopuolinen puheenjohtaja, kunnasta yleensä kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeriön virkamiehiä.

– Yhdessä selvitämme, miten kunta selviää. Katsotaan eri vaihtoehtoja, mitä voidaan tehdä säästöjen ja muiden toimenpiteiden osalta. Pienissä kunnissahan yleensä veroprosentti on jo niin korkea, että sen nostamista ei enää voida tehdä, Jokinen kuvailee.

Jos kriisikuntamenettely ei tuota tulosta, niin seuraavana etappina on kuntajakoselvittäjä.

– Silloin ulkopuolinen selvittäjä katsoo, on kuntaliitos edessä. Tämä on viimeinen keino ja siitä tehdään erillinen päätös.

Viimeksi pakkokuntaliitokseen päätyi varsinaissuomalainen Tarvasjoki, joka arviointimenettelyn jälkeen pakkoliitettiin naapurikunta Lietoon vuonna 2015 ja satakuntalainen Lavia, joka liitettiin Poriin.

Yhä useampi kunta lähenee kriittistä rajaa

Hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen alleviivaa, että yhä useamman kunnan talous on tiuklla.

– Signaali on siitä, että kuntatalous on vaikeuksissa. Kriisimenettelyn kriteerejä lähestyy jo parisenkymmentä kuntaa, Jokinen sanoo.

Valtiovarainministeriön mukaan kuntatalouden menot ovat lähteneet jälleen voimakkaaseen kasvuun.

Lisäksi Jämijärvi ja Teuva täyttävät yhä kriisikunnan kriteerit VM:n mukaan, mutta arviointimenettely aloitettiin näissä kunnissa edellisvuonna ja toimenpiteet ovat edelleen käynnissä.

Lue lisää:

Vehmaa laatii säästöohjelman – tavoitteena välttää kriisikuntamenettely

Kuntaliitto ja Manner-Suomen kunnat: Valtion budjettirahoitusta liikenneinfraan nostettava 800 miljoonalla eurolla

Ylen kysely: Positiivinen rakennemuutos ei näy Lounais-Suomen kuntien taloudessa – tilanne on hyvä vain neljässä kunnassa