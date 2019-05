Lasten vankeusrangaistukset kuohuttavat Filippiineillä – rikosvastuun alaikäraja halutaan laskea 12 vuoteen

ManilaLapset asettautuvat siistiin jonoon kalterein eristetyssä sellissä, kun irlantilaispappi Shay Cullen saapuu tuomaan heille välipalaa. He ottavat muffinssit ja pillimehut vastaan kauniisti kiittäen.

Nämä lapset ovat joutuneet telkien taakse Marikinan nuorisokeskukseen. Tämä rangaistuslaitos sijaitsee Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Moni on joutunut vangituksi hyvin pienestä rikkeestä kuten ruoan näpistämisestä tai lasten öisen ulkonaliikkumiskiellon rikkomisesta.

Yhteistä lapsille on rutiköyhät kotiolot.

Alaikäisiä sullotaan vankiloihin

Pastori Cullen huomaa, että poikaryhmässä on mukana epäilyttävän pieni lapsi. Filippiineillä rikosvastuun alaikäraja on 15 vuotta.

– Hän on vain 14 vuotta. Kuka hänet tänne telkesi? Tiedäthän, että täällä on jopa seksuaalista väkivaltaa, Shay Cullen moittii lastenkodin työntekijää.

Tämä selvittää papille, että kaupunginosan viranomaiset toivat lapsen kadulta. Poliisin ja sosiaaliviranomaisten pidättämät lapset sijoitetaan Manilassa laitoksiin, joita kutsutaan nimellä bahay pagassa eli toivon koti tai vastaanottokeskus.

Marikinan keskuksessa kymmeniä poikia ja tyttöjä kuluttaa aikaa paksujen kaltereiden takana, tytöt yhdessä, pojat toisessa kalterein eristetyssä tilassa. He istuskelevat kerrossängyillä ja lattialla.

Pastori Shay Cullen on taltioinut filippiiniläisten lasten oloja lastensuojelun käsissä vuosikymmeniä. Kirsi Crowley

Koska viranomaisilla ei riitä laitoksissa tilaa lapsille, osa heistä annetaan kansalaisjärjestöjen hoiviin. Pastori Shay Cullenin Preda-järjestö on käynyt pelastusretkillä näissä paikoissa joka toinen tai kolmas viikko jo vuosikymmenien ajan.

– Tällaisia vankiloita on monta. Ne ovat kuin keskiajan tyrmiä. Pieniä sellejä, teräskalterit ovissa ja ikkunoissa. Useimmissa paikoissa ei ole edes sänkyjä kaikille vaan lapset nukkuvat sementtilattialla, Shay Cullen kertoo.

Filippiiniläisellä mittapuulla Marikinan laitos näyttää kohtuullisen uudenaikaiselta. Selleissä ei kuitenkaan näytä olevan tarpeeksi tilaa lapsille, joten osa joutuu istumaan lattialla. Selleihin on myös lukittu lapsia, jotka näyttävät alaikäisiltä.

Kovia tuomioita pikkurikkeistä

Shay Cullen etsii laitoksista erityisesti alle 15-vuotiaita lapsia, sillä lain mukaan näitä ei pitäisi sulkea telkien taa.

Nyt hän ottaa mukaansa Johnnyn, 17, ja Carlon, 14, (nimet muutettu). Cullenin täytyy vielä löytää poikien vanhemmat pyytääkseen lupaa viedä lapset järjestön hoiviin kolmeksi kuukaudeksi.

– Yritämme viedä pois nuorimmat ja herkimmät, jotka joutuvat helposti vanhempien lasten dominoimiksi. Näiden seinien sisällä tapahtuu paljon pahaa, Shay Cullen kertoo.

Filippiineillä jopa rikosvastuun alaikärajan alittavat lapset voivat joutua vankilaan.

Carlo kertoo, että hänet on teljetty jo kolme kertaa. Hän on viettänyt sellissä aiemmin jopa kuukauden. Carlo kertoo poliisin pidättäneen hänet, kun kaverit haistelivat liimaa.

– Sanoin poliisille, etten ole tehnyt mitään pahaa. He eivät uskoneet ja potkaisivat minua. Sitten he löivät minua kepillä, Carlo sanoo.

Johnnykin tuntee rangaistuslaitoksen jo ennestään. Hän viettää aikaansa kaduilla. Kumpikaan pojista ei käy koulua.

– Minulla oli nälkä ja jano ja muut pojat kiusasivat lastenkodissa. He pakottivat minut roikkumaan kaltereista, hentoinen Johnny kertoo.

Hän on tyytyväinen päästessään kansalaisjärjestön hoiviin. Nyt Johnny ja Carlo lähtevät Preda-säätiön lastenkotiin Olongapoon Manilan ulkopuolelle.

– Viiden viime vuoden aikana järjestömme on auttanut viittäsataa lasta. Vain kaksi heistä oli syyllistynyt vakavaan huumerikokseen, Shay Cullen kertoo.

Kaltereiden takaa pelastetut lapset harjoittelevat karatea Preda-suojakodissa. Kirsi Crowley

Huutoterapiaa kaltoinkohdelluille lapsille

Preda-säätiön lastenkotia pidetään kartanomaisessa isossa rakennuksessa. Siellä lapset voivat juosta vapaasti, pelata koripalloa, piirtää ja olla turvassa.

Predan laitokset pojille ja tytöille ovat aina täynnä. Tänään päiväohjelmassa on muun muassa karatea ja huutoterapiaa, jossa lapset toipuvat synkistä kokemuksistaan huutamalla.

– Luin kirjan huutoterapiasta ja ymmärsin, että lapset ovat hermostuneita ja vihaisia kaiken sen pahan takia, jota heille tehtiin lapsuuden aikana. Huutamalla he vapauttavat sisäisen vihansa ja heistä tulee vapaita, pastori Cullen kertoo.

Pastori Cullen on tehnyt Filippiineillä avustustyötä vuodesta 1975 lähtien. Hän aloitti pelastamalla vankiloista nuoria, jotka olivat joutuneet sinne diktaattori Ferdinand Marcosin poikkeustilan takia. Cullen sanoo, että lasten rikollisuuden taustalla on valtava köyhyys.

– Kun joku valittaa lapsesta kerjäämisen tai ruoan torilta anastamisen takia, lapsi pannaan heti vankilaan. Ainakin he saavat ruokaa vankilassa, mutta elämä siellä on valtavan kurjaa, pappi miettii.

Lapset pääsevät maaseudun hoitokodissa rutiiniin. Moni tulee rikkinäisestä kodista. Kirsi Crowley

Filippiineillä on yhteensä 58 bahay pagasa -lastenkotia. Lain mukaan niitä pitäisi olla puolet enemmän. Lastenkotien on tarkoitus olla kuntoutus- ja tukikeskuksia lapsille. Vähäisten resurssien takia puutteet ovat suuria, vaikka Filippiinien viranomaiset ovat yrittäneet parantaa lastenkoteja.

Tilastojen mukaan vain alle kaksi prosenttia kaikista rikoksista on alaikäisten tekemiä. Suuri osa niistä on köyhien lasten tekemiä rikkeitä.

Rikosvastuuikärajan lasku lisää apua tarvitsevien määrää

Cullen pelkää, että avun tarve vain kasvaa. Filippiinien hallitus aikoo laskea rikosvastuun alaikärajan viidestätoista kahteentoista vuoteen. Silloin viranomaiset voisivat vangita alle 15-vuotiaita laillisesti.

Aloite liittyy koveneviin asenteisiin rikollisuutta kohtaan. Niitä vauhditti presidentti Rodrigo Duterten aloittama huumeiden vastainen sota. Sodassa on kuollut ihmisoikeusjärjestöjen mukaan jo tuhansia aikuisia ja sata lasta.

– Suurin osa lapsista ei ole rikollisia. He tekevät virheitä, varastavat ruokaa elääkseen. Hallituksen mukaan he toimivat kuin rikolliset ja heitä pitää kohdella rikollisina. Se on täysin typerää, välinpitämätöntä ja vastoin lasten oikeuksia, Shay Cullen sanoo.

Lakiehdotus rikosvastuun ikärajan alentamisesta kahteentoista on jo läpäissyt kongressin. Senaatin odotetaan hyväksyvän se pian.

Lue lisää:

Aborttikiellon seuraus: Filippiineillä sadat tuhannet naiset tekevät itse abortin hieronnalla ja lääkkeillä – "Joka päivä ainakin kolme naista kuolee"

Ruokapöytänä toimii mummon hautakivi, yöksi käydään unille vainajien viereen – Manilalainen hautausmaa on tuhansien köyhien filippiiniläisten koti

Manilan vauvatehtaassa äitejä on tuplasti enemmän kuin sänkyjä, mutta abortin tehneet uskaltautuvat sairaalaan vasta verta vuotaen