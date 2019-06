Kahvipavun hinta on ennätysalhaalla, mutta se ei näy suoraan kahvipaketin hinnassa – Paahtimot ovat huolissaan, koska viljelijöitä lopettaa

Maailmalta kuuluu jo valitettavia uutisia: kahvin maailmanmarkkinahinta on niin alhaalla, että osa kahvinviljelijöistä on joutunut vaihtamaan tuottavampaan kasviin. Etelä-Amerikassa se tarkoittaa esimerkiksi kokapensaita tai avokadoa.

Tosin Suomessa myytävän kahvipaketin hintaan se ei vaikuta saman tien, koska maailmanmarkkinahinta on vain yksi tekijä kuluttajahinnassa.

Arabica-kahvin maailmanmarkkinahinta on ollut keväällä alimmillaan kolmeentoista vuoteen. Sitä ennen hinta on ollut tasaisessa laskussa vuoden 2015 hintapiikistä lähtien, kertoo Financial Times (siirryt toiseen palveluun).

– Peruskahvin hinta pörssissä on todella alhainen. Ei se kata edes tuotantokustannuksia, sanoo kahvipaahtimo Meiran myynti- ja markkinointijohtaja Harry Skön.

Suomessa kahvipaketin hinta ei ole halventunut

Suomessa myytävän kahvipaketin hinnassa matala maailmanmarkkinahinta saattaa näkyä viiveellä, jos silloinkaan. Kauppojen sisäänheittotuotteena kahvipaketin hinta ei kulje käsi kädessä maailmanmarkkinahinnan kanssa. Kahvia saatetaan myydä hyvin pienellä voitolla tai jopa tappiolla.

Kahvipaketin hinnan määrittelee kauppa, toteavat Suomen suurimmat kahvipaahtimot Meira ja Paulig. Paahtimot eivät suostu kommentoimaan, myykö kauppa kahvia tappiolla ja kuinka paljon kahvin kuluttajahinta seuraa heidän ulosmyyntihintaansa.

Keskon osto- ja myyntijohtaja Aki Erkkilän mukaan kahvin hinnoittelussa on keskeisessä roolissa kampanjat.

– Merkittävä osa K-ryhmän kokonaismyynnistä tulee kampanjoiden kautta. Kampanjat vaikuttavat siis voimakkaammin todelliseen hintatasoon, jolla kuluttaja ostaa kahvia, sanoo Erkkilä.

Brasilian ennätyssuuri sato painaa hinnat alas

Kahvipaahtamo Pauligin raakakahvin hankinnoista vastaava András Koroknay-Pál pitää kahviviljelijöiden tilannetta huolestuttavana.

– Jos miettii yksittäisen viljelijän toimeentuloa, nykyinen maailmanmarkkinahinta ei ole kestävällä pohjalla. Riskinä on, että viljelijät siirtyvät viljelemään muita kasveja. Sen vaikutukset tullaan näkemään kahden-kolmen vuoden päästä, sanoo Koroknay-Pál.

Koroknay-Pál on jo työssään nähnyt ensimmäisiä merkkejä kasvavasta kahvikriisistä. Suomessa vastikään vieraillut kolumbialainen yhteistyökumppani kertoi, että viljelijät eivät enää lannoita kahvipensaita tai investoi tiloihinsa entiseen malliin.

Ilmaston lämpeneminen uhkaa kahvin viljelyä Kahvi työllistää 100 miljoonaa ihmistä lähinnä Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Viljelijöiden pitäisi varautua myös lämpenevää ilmastoon, joka uhkaa kadottaa yli puolet maailman kahvilajikkeista.

Samaan aikaan kahvinkulutus kasvaa kahden prosentin vuosivauhtia, lähinnä Aasiassa.

Raakakahvin matalaan hintaan on monta syytä: Maailman suurimmassa tuottajamaassa Brasiliassa on luvassa ennätyssuuri sato, minkä vuoksi tarjontaa on paljon. Lisäksi suuret eläkerahastot ovat löytäneet kahvin, ja spekulointi on pitänyt maailmanmarkkinahinnan alhaalla.

Hintaan vaikuttaa myös Yhdysvaltain dollarin kurssi suhteessa euroon, sillä kahvin kauppaa käydään dollareissa. Lisäksi viljelijämaille maksetaan laatulisää, joka on ollut nousussa matalan markkinahinnan takia.

Pauligin raakakahvin hankinnasta vastaava András Koroknay-Pál haluaisi viedä jokaisen kahvinjuojan alkuperämaahan näkemään, kuinka vaativaa työ kahvitilalla on: "Arvostus kupillista kohtaan nousee, kun näkee miten kahvia kerätään käsin jyrkiltä vuoren rinteiltä." Jyrki Ojala

Edes reilu kauppa ei tarjoa riittävän korkeaa viljelijätuloa?

Helsingin Punavuoressa sijaitsee yksi Suomen suurimmista pienpaahtimoista. Kaffa Roasteryn toimintaan kahvin pörssihinta ei suoranaisesti vaikuta, koska paahtimo ostaa raakakahvinsa suoraan viljelijäosuuskunnilta. Kaffa maksaa kahvintuottajille tasaisen tulon vuodesta toiseen.

– Ero pörssihinnan ja selvästi laadukkaan kahvin hinnan välillä on kasvanut koko ajan, sanoo Kaffa Roasteryn toimitusjohtaja Svante Hampf.

Kaffa Roastery katsoo, että jopa reilun kaupan kahvin tarjoama vähimmäistulo on niin matala, että viljelijä ei sillä elä. Kaffa haluaa pelata markkinoilla avoimin kortein ja siksi yritys kertoo nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun), mihin hintaan se ostaa raakakahvin tuottajiltaan.

Kahvinviljelijöiden ahdinko ei vielä näy pienpaahtimoissa, mutta tulevaisuudessa tilanne voi olla toinen, sanoo Kaffan raakakahvin hankinnoista vastaava Michael Akins. Tyypillinen kahviviljelmä on pieni, ja siksi yksittäiset viljelijät muodostavat yhteisöjä ja osuuskuntia muiden alueen toimijoiden kanssa.

– Jos moni bulkkikahvia tuottava viljelijä joutuu lopettamaan, voi koko yhteisö romahtaa, sanoo Akins.

