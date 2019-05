Myrskytuuli riehuu Etelä-Lapissa: Huopakatto rullaantui irti, koulusta katkesi sähköt ja useita puita kaatunut

Koko maassa ilman sähköä on yli 4500 asiakasta.

Harvinainen alkukesän myrsky riepottelee parhaillaan Perämeren rannikkoa eikä helpotusta tilanteeseen ole luvassa lähitunteina.

– Myrsky johtuu Pohjois-Ruotsissa olevasta voimakkaasta matalapaineesta, joka liikkuu Tornionlaaksoon. Tällä hetkellä näyttää siltä, että myrskyn voima on kasvamassa ja se kestää iltaan saakka, kuvailee Ylen meteorologi Matti Huutonen.

Hailuodossa tuulen voima on ollut puuskissa 33,6 metriä sekunnissa ja Kemin Ajoksessa 29,6 metriä sekunnissa. Tuuli on voimakasta myös maa-alueilla, sillä Kemi-Tornion lentoasemalla myrskyn voimaksi on mitattu 25,4 metriä sekunnissa.

Huutosen mukaan ainakin Perämeren rannikolla kannattaa nyt välttää juhlatelttojen ja muiden kevyiden rakenteiden pystyttämistä pihoille ja siirtää suunnitellut asennustyöt vaikkapa huomiseen aamuun.

Kattoa ja kaakeleita on irronnut Kemissä

Esimerkiksi Meri-Lapissa kova tuuli on aiheuttanut useita tehtäviä pelastuslaitokselle. Vahingontorjuntatehtäviä ovat aiheuttaneet kaatuneet puut sekä tuulen voimasta irronneet kattorakenteet. Kemin Kivikankaalla ammattikorkeakoulun rakennuksesta on rullaantunut kattohuopaa irti laajalta alueelta.

Lisäksi Kemin Syväkankaan koululta on sähköt poikki. Myös Kemin kaupungintalon seinästä on irronnut kaakeleita tuulen voimasta.

Tuuli yrittää irrottaa peltikattoa Kemissä. Risto Koskinen / Yle

Myös energialaitosten työntekijät ovat työskennelleet sähköjen palauttamiseksi. Lapissa tuuli on katkonut perjantaina sähköjä laajalti. Keminmaan Energian alueella sähköttä on lähes 900 asiakasta ja Rovakairan alueella Rovaniemellä ja Kittilässä lähes 1000 asiakasta.

Koko maassa ilman sähköjä on nyt yli 4500 asiakasta. Tiedot käyvät ilmi Energiateollisuuden ylläpitämästä kartasta (siirryt toiseen palveluun).