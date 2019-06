Yksi on harkitseva ja toinen tosi sisukas – Naantalissa jokainen kuudesluokkalainen saa vahvuusstipendin ja lahjakortin jätskikioskille

Vahvuusstipendi muistuttaa, että jokainen lapsi on arvokas.

Naantalilaisen Lietsalan koulun kuudennen luokan opettaja Tuomas Alanko levittää pulpeteille toimintakortteja, joissa luetellaan hyviä luonteenominaisuuksia. Tarkoituksena on etsiä jokaista oppilasta kuvaavia vahvuuksia ja lähettää niistä kuva luokkakaverin tablettiin.

Oppilaat on jaettu pienryhmiin. Ensimmäinen neuvo opettajalta on etsiä korteista oman ryhmän jäsentä kuvaava vahvuus. Seuraavaksi etsitään kuvaus luokkakaverista, jonka kanssa on vähiten ollut tekemisissä. Oppilaat kumartuvat innokkaasti kuvaamaan kortteja.

Urheilua harrastavat Juuse Jyväkorpi ja Severi Hautala löytävät nopeasti toisiaan kuvaavat sanat. Severi on harkitseva ja Juuse sisukas. Luokkakavereista löytyy rohkeita, rehellisiä ja sinnikkäitä.

– Kehut tuntuvat hyvältä, vastaavat pojat yhteen ääneen.

Pojat toivovat, että luokkakaverit kuvaavat heitä rohkeiksi ja sisukkaiksi.

Vahvuusstipendit jaetaan lauantaina koulujen päättäjäisissä omassa luokassa yhdessä todistusten kanssa. Oppilaita kuvaavat vahvuudet löytyvät lisäksi luokan seinälle ripustetuista paperiarkeista.

Koulussa korostetaan vahvuuksia

Lietsalan kuudesluokkalaisilla on käytössään muussakin koulutyössä Lotta Uusitalo-Malmivaaran ja Kaisa Vuorisen kehittämät Huomaa hyvä -toimintakortit, joissa luetellaan 26 vahvuutta. Korteista löytyy sanoja kuten anteeksiantavuus, ryhmätyötaidot ja sosiaalinen älykkyys.

– Lapset pitävät siitä, että yritetään löytää positiivisia asioita, eikä puututa niihin, joissa ei olla niin hyviä, sanoo opettaja Tuomas Alanko.

Lotta Uusitalo-Malmivaaran ja Kaisa Vuorisen kehittämät toimintakortit ovat käytössä monessa koulussa. Tarja Hiltunen / Yle

Tänä keväänä ensimmäistä kertaa annettavien vahvuusstipendin rinnalla kulkevat edelleen koulumenestyksestä annettavat palkinnot.

–On tärkeää palkita hyvästä koulumenestyksestä ja esimerkiksi käyttäytymisestä, kehudiplomi on tähän rinnalle loistava lisä, sanoo opettaja Tuomas Alanko.

Kehumisen pitää olla ansaittua

Kouluissa jaetaan keväisin ansioituneille oppilaille erilaisia stipendejä. Joukkoon mahtuu rahakuoria, kirjoja tai lehden vuosikerta. Hymytyttö- ja poikapatsas puolestaan annetaan reiluille ja ystävällisille luokkatovereille yleisimmin kuudennella luokalla.

Turun yliopiston kasvatuspsykologian apulaisprofessori Niina Junttila näkee kannustavat palkinnot ja vahvuuksien pohtimisen hyvänä asiana, kunhan ne perustuvat selkeisiin realiteetteihin.

– Lapset ovat taitavia huomaamaan, jos palkkiot ja kehut liittyvät asioihin, joita he eivät ole omasta mielestään ansainneet, sanoo Niina Junttila.

Junttila myös toivoo, ettei kaikkia vahvuuksia lueta yleisesti ääneen. Tällöin syntyy kilpailutilanne, kenen kehut ovat parempia tai ansaituimpia.

–Ääneen voi lukea muutaman esimerkin. Kuitenkin niin, ettei vähemmän vahvuuksia saanut lapsi jää vähemmistöön, muistuttaa Niina Junttila.

Niina Junttila muistaa lakkiaisjuhlat, joissa lähes kaikki lakitettavista saivat stipendin. Perustelut kerrottiin koko juhlaväelle. Kun ensimmäinen ilman stipendiä jäänyt ylioppilas oli vuorossa, jäi tämä odottamaan, tuleeko nimen perään tieto stipendistä.

Syntyi kiusallinen tilanne, kun oppilas ei tiennyt, mitä tapahtuu. Stipendittä jääneet muutamat oppilaat joutuivat tahtomattaan suuren huomion kohteeksi.

Tavoitteena vahvistaa itsetuntoa

Naantalin koulujen kuudesluokkalaisten vahvuusstipendin taustalla on kaksi vuotta sitten perustettu Naantalin Vanhemmat NaaVa ry.

– Näiden vahvuuksien nimeämisen myötä jokainen lapsi pääsee kerrankin esiin, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Terhi Arvonen.

Naantalin Vanhemmat ry:n Eeva Pajunen (vas.) ja Terhi Arvonen muistuttavat, että jokaisella lapsella on joku vahvuus. Tarja Hiltunen / Yle

Kuudesluokkalaiset valikoituivat stipendin saajiksi ikänsä puolesta.

– Mielestämme on tärkeää vahvistaa juuri esiteini-ikäisten itsetuntoa ja luottamusta omaan itseensä. Arjessa helposti unohtuu lapsen vahvuudet, sanoo tiedottaja Eeva Pajunen NaaVa ry:stä.

Yhdistys toivoo, että vahvuusstipendistä tulee jokakeväinen perinne. Naantalissa vahvuusstipendin saa tänä keväänä 245 seitsemännelle luokalle siirtyvää oppilasta.