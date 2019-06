Huomio 40-vuotias tai nuorempi: Tässä seitsemän vinkkiä, joilla elät terveen elämän ja vältät kurjan lopun

Mihin piruun katosivat viimeiset kymmenen vuotta?

Nyt alkaa olla hiuksissa sivuilla tyylikkään harmaata, mutta sentään kädet menevät vielä suorilta maahan. Polviin on alkanut sattua, jos juoksee liikaa - vaivaiset kuusi kilometriä.

Tänä kesänä täytän neljäkymmentä vuotta. Koko aikuisikäni olen törmännyt juttuihin siitä, kuinka 50 vuotta on jonkinlainen riski-ikä, vedenjakaja. Silloin kaikki terveysvitsaukset alkavat piinata hiljalleen kehoa. Omasta tuttavapiiristäni on muutama kuollut sydänkohtaukseen viidenkympin tietämissä.

No, entäs nelikymppinen? Onko ikäisteni aika valmistautua siihen, että alamäki kohta alkaa. Maha pallottuu tai rasvaa kertyy takapuoleen.

Suomalaisten terveyttä vuosikymmeniä tutkinut ja lääkärinä työskennellyt Seppo Koskinen vastaa kyllä ja ei. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori muistuttaa, että suomalaisten elinajan ennuste on kasvanut hurjasti siitä, kun nykyiset nelikymppiset syntyivät 1970-luvun lopussa.

Menestystarinan hohtoa himmentää kuitenkin se, että 2010-luvulla masennus ja diabetes ovat vallanneet monen suomalaisen kehon ja mielen.

Professori Koskinen antaa räätälöidyt vinkit minulle ja meille nelikymppisille, mitä kannattaa tehdä, jotta edessä olisi hyvä ja terve loppuelämä.

Sellainen elämä, jonka koko loppupuoli ei kulu raihnaisena palvelukodin uumenissa.

1. Viimeistään nyt: lopeta tupakointi

Lyhyellä tähtäimellä erilaiset hengitystieoireet vähenevät ja samalla sydäntaudin riski vähenee saman tien, kun tupakoinnin lopettaa. Miehille selvä hyöty on potenssin parantuminen.

Pitkällä tähtäimellä keuhkoahtaumataudin ja keuhkosyövän riski pienenee huomattavasti. Myös ihon aineenvaihdunta ja verenkierto ehostuvat lopettamisen jälkeen.

– Se on kurja loppu, jos elämän viimeiset vuodet joutuu kärsimään vakavista keuhkosairauksista ja hengitysvaikeuksista, Koskinen muistuttaa.

2. Muista: et kestä viinaa kuten ennen

Muistan, että opiskeluaikoina jaksoi monta päivää juhlia, minkä jälkeen vain hieman väsytti ja päähän sattui. Jos nyt juhlisin samalla tavalla, pelkään, että kuolisin.

Useimmat nelikymppiset jo tietävät, miten alkoholi heille sopii. Jos on taipumusta rankkaan alkoholinkäyttöön, viisainta on olla juomatta ollenkaan.

Moni on kohtuukäyttäjä, ja on tärkeää pitää huolta, että sellaisena käyttö pysyy. Monet syöpäriskit kasvavat alkoholin käytön vuoksi.

– Vielä nelikymppisen alkoholin kulutus voi olla sellaista, että ennen 50–60 vuoden ikää se ei aiheuta paljon haittoja. Jos elintavat kuitenkin jatkuvat samanlaisina iän karttuessa, ne ovat liian kuormittavia elimistölle, Koskinen muistuttaa.

3. Älä kuku, vaan nuku

Juuri kukaan ei pärjää alle kuuden tunnin yöunilla. Useimmat meistä tarvitsevat seitsemästä kahdeksaan tuntia unta. Riittävän nukkumisen mittari on se, että herättyään tuntee itsensä virkeäksi eikä päivällä ole väsynyt olo.

– Runsas alkoholinkäyttö heikentää myös selvästi unen määrää ja laatua. Pidä alkoholinkäyttö kohtuullisena, niin nukut paremmin ja jaksat enemmän.

4. Suosi kasviksia ja hedelmiä

Kannattaa tarkistaa oma ruokavalio. Ruoassa pitää olla paljon tuoreita kasviksia, hedelmiä ja marjoja sekä kokojyvätuotteita. Jos et halua syödä pelkkää kasvisruokaa, suosi kalaa ja siipikarjan lihaa. Vältä tyydyttynyttä rasvaa ja punaista lihaa! Lautasmalli auttaa kokoamaan aterian loistavasti.

– Jos nelikymppinen haluaa kantaa oman terveytensä lisäksi huolta tulevien sukupolvien elinoloista ja terveydestä, niin kannattaa suosia kasvispainotteista ruokavaliota.

5. Liiku päivittäin

Harrasta arkiliikuntaa enemmän kuin nykyään. Esimerkiksi työmatka kokonaan tai osa siitä olisi hyvä taittaa jalan tai polkupyörällä. Sama koskee arjen kauppareissuja. Kaikille, mutta erityisesti naisille, on tärkeää pitää lihaskunnostaan huolta, koska ikääntyvillä naisilla liikkuminen alkaa rajoittua heikon lihaksiston takia useammin kuin miehillä.

– On valitettavan yleistä, että ajetaan autolla kuntosalin ovelle ja noustaan hissillä salille tekemään treeniä. Myös treenimatkat on hyvä ottaa liikuntana eikä vain itse suoritus, professori Koskinen kuvailee.

6. Selvitä veriarvosi ja verenpaineesi

Työterveyshuollossa tehdään määräajoin tarkastuksia, mutta kaikki eivät ole työterveyden piirissä. Jos et ole selvittänyt omaa kolesterolitasoasi tai verenpainettasi nelikymppiseksi mennessä tai edellisestä mittauksesta on pitkä aika, niin nyt se kannattaa. Erityisen tärkeää se on, jos suvussasi on diabetesta tai sydäntauteja.

– Jos kymmenen vuoden takaa on hyvät tulokset verikokeista, niin se ei kerro tämän päivän tilanteesta mitään, Koskinen painottaa.

7. Haali ja vaali yhteistä aikaa lähimmäistesi kanssa

Jos arjen kiireet vievät paljon aikaa ihmissuhteilta, on syytä havahtua miettimään, mitä voi tehdä tilanteen korjaamiseksi. Ole ihmisten kanssa: juttele tai tee arkiaskareita. Tämä on tärkeää mielenterveyden ja koko terveyden kannalta. Yhdessäolo ei ole kännykän näpyttämistä samassa tilassa kaverin kanssa.

– Kun iäkkäiltä ihmisiltä kysytään tutkimuksissa, mitä heillä on jäänyt elämässä liian vähälle, todella monet vastaavat, että yhdessäolo lähimmäisten kanssa. Ei se, että olisi pitänyt tehdä enemmän työtä tai ansaita enemmän rahaa.

Lue lisää:

Naapurimaat niittivät kyseenalaista kunniaa laajassa lihavuustutkimuksessa – suomalaiset eivät enää ole pohjoismaiden tukevimpia

Painonnousu 20–40-vuotiaana ennakoi verenpaineen kohoamista

Alkoholin kohtuukäyttö ei vähennä sydänoireita – tissuttelun terveyshyödyt muutenkin kyseenalaisia

Yksinäisyys on elimistölle kuin 15 tupakkaa päivässä – toisten seurassa ihminen kylpee hyvissä hormoneissa

Alle 30-vuotiaiden elintavoissa paljon parannettavaa, mutta "niin kauan kuin menee hyvin, mitäpä turhaan huolehtimaan"