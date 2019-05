Zimbabwen metsät hupenevat vauhdilla – suurimpia syitä heikot lait ja laaja tupakanviljely

Eteläisessä Afrikassa sijaitseva Zimbabwe kärsii nopeasta metsäkadosta. Hieman Suomea suuremman maan metsät katoavat 3 300 neliökilometrin vuositahdilla, kertoo paikallinen metsäkomissio.

Vuonna 2014 metsien osuus maan pinta-alasta 53 prosenttia, kun se nyt on laskenut 45 prosenttiin. Muutosta voi luonnehtia laajaksi metsäkadoksi.

Zimbabwen 13-miljoonaisesta väestöstä 70 prosenttia asuu maaseudulla ja saa useimmiten elantonsa maataloudesta. Metsiä raivataan pelloiksi ja suuressa määrin myös polttopuuksi.

Tupakkaviljelmä Zimbabwessa. Aaron Ufumeli / EPA

Nopeasti kasvava syy metsäkadolle on Zimbabwen tupakkatuotanto. Maa on maailman suurimpia tupakantuottajia ja puolet maan maatyöläisistä saa ainakin osan elannostaan tupakanviljelystä. Vuosittain sadat pienet maatilat siirtyvät tupakantuotantoon paremoien ansioiden toivossa.

Tupakka vaatii paljon polttopuuta, sillä tuoreet tupakanlehdet on kuivattava niitä varten rakennetuissa uuneissa. Tupakanviljelyn osuus metsäkadosta on noin viidennes, kertoo Global Press Journal -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Ympäristölakien toimeenpano puuttuu

Zimbabwe on mukana kansainvälisessä Pariisin ilmastosopimuksessa. Maan hallitus hakee nyt keinoja, joilla metsäkadon ja puunpolton aiheuttamat kasvihuonekaasujen päästöt saataisiin kuriin.

Tupakanlehdet kiinnitetään kuivatustelineisiin. Aaron Ufumeli / EPA

Huolta kannetaan myös alkuperäismetsissä elävistä eläin- ja kasvilajeista.

Zimbabewessa on voimassa tiukka laki, joka kieltää luvattomat metsähakkuut. Rangaistuksena voi olla jopa kaksi vuotta vankeutta. Lakia ei kuitenkaan juuri noudateta eikä valvota.

Monet maattomat perheet ovat lupia kysymättä ottaneet haltuunsa palan metsää, kaatavat sitä tarpeen mukaan ja perustavat maatilan.

Telineisiin ripustetut tupakanlehdet työnnetään kuivatushuoneisiin. Aaron Ufumeli / EPA

Zimbawen hallitus haluaa saada kansan mukaan puutalkoisiin. Maahan on julistettu kansallinen puunistutuspäivä, jolloin tavoitteena on 15 miljoonan puun istutus. Tupakkateollisuuden omassa kampanjassa tavoitteena on vuosittain yhdeksän miljoonan puun istuttaminen.

Puiden väheneminen haittaa jo maan teollisuutta. Zimbabwessa on paljon erilaista puutuotteiden pienteollisuutta. Yritykset ovat viime vuosina alkaneet valittaa, ettei käyttökelpoista puuta enää löydy.

Tupakan huutokauppa Zimbabwessa. Aaron Ufumeli / EPA

Lähteet: Reuters