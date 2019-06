5G-verkko syövyttää aivot, julistaa venäläinen tv-kanava – jutuilla luodaan sekasortoa lännessä

RT-kanavan kampanja Yhdysvalloissa on tyyppiesimerkki siitä, kuinka palturilla yritetään aiheuttaa epävakautta.

Yhdysvalloissa toimivalla ja venäläisten omistamalla tv-kanavalla RT Americalla on ollut voimakas kampanja 5G-verkon terveysriskeistä. Kanavalla on pitkin talvea ja kevättä tehty lukuisia juttuja siitä, kuinka uuden sukupolven 5G-verkko sairastuttaa ihmisiä.

Yhden jutun kärki on siinä, että 5G-verkon säteily lisää aivo- ja muiden syöpien riskiä, hedelmättömyyttä, autismia ja vaikka Alzheimerin tautia. Toisessa jutussa kauhukuvia maalaillaan lasten kautta. Jutun mukaan 5G altistaa lapset syöville, nenäverenvuodoille ja oppimisvaikeuksille.

Linkki yhteen valaisevaan RT American juttuun "A Dangerous Experiment of Humanity" (siirryt toiseen palveluun) löytyy tästä.

Terveyshaitoista ei tieteellistä näyttöä

Keskustelu kännykkäverkkojen säteilyn vaaroista on entuudestaan tuttua ja se on ollut jatkuvaa. Tukiasemien ja kännyköiden lähettämän säteilyn mahdollisista terveysriskeistä on kinattu vuosikaudet.

Valtaosa kännykkäverkkoja ja tukiasemia koskevasta tieteellisestä tutkimuksesta kiistää väitteen siitä, että verkkojen säteily aiheuttaisi terveyshaittoja. Näin todetaan muun muassa Suomen säteilyturvakeskuksen (siirryt toiseen palveluun) omissa selvityksissä.

RT American jutuissa ei olekaan viitattu yhteenkään vertaisarvioituun tutkimukseen. Jutut eivät pohjaa tietoon, vaan lähinnä 5G-verkkoja vastustavien henkilöiden näkemyksiin.

Monissa jutuissa "asiantuntijana" käytetty Sharon Goldberg toteaa muun muassa, että "langattoman verkon säteilyllä on biologisia vaikutuksia. Piste." Eräässä haastattelussa hän arvioi painokkaasti, että "ihmisten sairastumisesta syöpään on selvää näyttöä. Siitä ei ole epäilystäkään."

Goldbergilla ei ole kuitenkaan esittää näiden väitteensä tueksi mitään tutkimusta tai selvitystä.

Viime syksynä Los Angelesin 5G-messuilla esineiden internet oli kuumista kuumin keskustelunaihe. Venäläiset ovat alan teknologiassa takamatkalla. Mike Nelson / EPA

Terveysuhkat ovat oiva paniikin aihe

RT-kanava on Kremlin ohjauksessa ja tunnettu siitä, että sen välittämät jutut on usein tehty Venäjän hallinnon kannalta myönteiseen ja lännen näkövinkkelistä kielteiseen sävyyn.

Kiinnostavaa RT American kampanjassa on sen voima ja se, että se on suunnattu nimenomaan länsimaiselle yleisölle. Juttujen päämäärä vaikuttaa olevan pyrkimys synnyttää paniikkia ja eripuraa tavallisten kansalaisten keskuudessa.

Asiantuntijoiden mukaan terveyteen liittyvät asiat ovat erinomainen ase lietsoa epävarmuutta ja pelkoa ihmisten kesken sekä kasvattaa epäluottamusta kansan ja hallitusten välillä. Terveytensä edestä pelkäävät ihmiset ovat demokratiassa vaikeasti hallittavia ja arvaamattomia.

5G-verkkojen kohdalla terveys linkittyy arkipäiväiseen elämään ja ihmisten elinympäristöön. Tukiasemia on kaikkialla, joten kansalaiset ovat 5G-verkkojen aiheuttaman säteilyn vaikutuksen alaisena kaikkialla.

Uuden aallon radioaallot turvallisempia

5G-teknologia-asiantuntijat katsovat, että uuden sukupolven teknologia itse asiassa vähentää entisestään mahdollisia terveysriskejä.

5G:n korkeammat radiotaajuudet ovat ihmisille vaarattomampia, koska nämä radioaallot läpäisevät esimerkiksi ihoa huonommin kuin nyt käytössä olevat taajuudet.

RT American levittäminen maailmanlopun terveysskenaarioiden voimaa lisää tietysti se, että viidennen sukupolven mobiiliteknologia on valtavan suuri harppaus verkkoteknologiassa. Sen myötä on mahdollista luoda esineiden internet, jossa tietokoneet, ajoneuvot, kodinkoneet, älypuhelimet ja sairaalateknologia kommunikoivat keskenään.

Liikkuvan informaation määrän kasvaessa näin rajusti myös pelko terveyshaitoista saa aivan uudet mittasuhteet.

.

Langaton laajakaista on kymmenkertaisesti nykyistä nopeampi. Xu Minhao / AOP

Oma 5G-lehmä ojassa

RT-kanavan välittämällä palturilla on presidentti Vladimir Putinin hallitsemalla Venäjälle taloudellista merkitystä. Putin julisti menneenä talvena venäläisten oman 5G-verkon kehittelyn alkaneen. Teknologinen takamatka länteen on kuitenkin ilmiselvä.

Tilanne saattaa kuitenkin muuttua, mikäli ihmiset lännessä alkavat suhtautua epäillen 5G-teknologiaan nähden sen terveysriskinä. Asiantuntijoiden mukaan kansalaisten vastustus saattaisi ainakin joissain tapauksissa hidastaa uuden teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa.

Demokratioissa kansalaismielipiteellä kun on merkitystä.

– Kreml nauttisi suuresti, jos demokraattiset hallitukset jäisivät jumiin riitoihin 5G:n ympäristö- ja terveysuhkista, arvioi Molly McKew disinformaatiota tutkivasta Fianna Strategies -yhtiöstä New York Timesille. (siirryt toiseen palveluun)

Lisää aiheesta:

5G-teknologia voi mullistaa viihteen, teollisuuden ja liikenteen – samalla yksityisyys kapenee ja hybridisodankäynnille tulee uusia keinoja

"Euroopan poliittinen sekaannus vastaa Venäjän etuja" – Hanna Smith vastasi yleisön kysymyksiin Moskovan verkkovaikutuksesta eurovaaleissa

New York Times: Your 5G Phone Won’t Hurt You. But Russia Wants You to Think Otherwise. (siirryt toiseen palveluun)

DR: 5G-modstandere spreder russisk misinformation i Danmark (siirryt toiseen palveluun)