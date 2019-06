Arktinen ulottuvuus palasi sotilaspolitiikan keskiöön – Ilmavoimien komentaja: Puolustusvoimien pitää pystyä toimimaan koko maan alueella

Ilmavoimien komentaja Pasi Jokinen – Sotilasarvoltaan kenraalimajuri

– S. 31.5.1967, Iitti

– Kadettikoulu 1988–1991

– F-18-koulutus, NAS Lemoore, USA 1996

– Lentueen päällikkö, Karjalan lennosto 1998

– Laivueen komentaja, Satakunnan lennosto 2005

– Ilmataistelukeskuksen päällikkö 2009

– Valmiuspäällikkö, Pääesikunta 2017–2019

– Ilmavoimien komentaja 2019 Jokinen tähyili kotikonnuillaan Kymenlaaksossa jo nuorena taivaalle, jossa saattoi nähdä Utista lähtöisin olevaa lentotoimintaa. Varusmiesaikanaan hän hakeutui Reserviupseerikoulussa lentolinjalle. Lento-RUK:ssa teoria maistui ja lentäminen sujui siinä määrin, että hän päätti jäädä sotilasuralle.

Arktinen ulottuvuus on palannut sotilaspolitiikan keskeiseksi painopisteeksi, arvioi Ilmavoimien komentajana kaksi kuukautta sitten aloittanut kenraalimajuri Pasi Jokinen.

– Se alleviivaa sitä, että Puolustusvoimien pitää pystyä toimimaan koko maan alueella: sekä etelän hallintokeskuksissa että pohjoisilla alueilla, että mitään erityisiä tyhjiöitä tai spekulaation kohteita ei pääse syntymään, Jokinen linjaa Ylen haastattelussa.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnallinen paraati järjestetään tänään Rovaniemellä, ja paraatin järjestelyistä vastaa Lapin lennosto. Paraatin vastaanottaa Ilmavoimien komentaja Jokinen. Itsenäisyyspäivän paraatin ohella lippujuhlaparaati on yksi niistä vuosittaisista perinteistä, joiden aikana kansalaiset pääsevät lähietäisyydeltä tutustumaan Puolustusvoimien osaamiseen.

Perinteikäs varuskuntakaupunki Rovaniemi ja Ilmavoimat sopivat hyvin kuvaan juuri näihin aikoihin: Suomi on paraikaa päättämässä (siirryt toiseen palveluun) elinkaarensa huipulla lentävien Hornet-hävittäjien korvaajia.

Hallitusneuvotteluiden yhteydessä nousi esiin keskustelu siitä, mikä on sopiva määrä korvata Suomen 1990-luvulla hankkimat 64 Hornetia. Vastikään maanantaina julkaistuun hallitusohjelmaan (siirryt toiseen palveluun) on kirjattu, että "Hornet-kaluston suorituskyky korvataan täysimääräisesti".

– Koneiden määrä on tärkeä tekijä. Me olemme iso maa ja meidän pitää operoida monessa suunnassa yhtä aikaa ja se vaatii tietyn määrän runkoja. Ja määrä on myöskin laatua, Jokinen valaisee.

Ruotsin pääministerin avaus "myyntipuhetta"

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven arvioi tarkalleen kuukausi sitten Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö helpottuisi, jos suomi valitsisi Hornetien tilalle ruotsalaishävittäjät. Ilmavoimien komentaja Jokinen kuitenkin muistuttaa, että yhteistoiminta Ruotsin kanssa sujuu jo nyt, vaikka maiden konetyypit ovat erilaiset.

– Kyllä tässä paljon myyntipuhetta on. Kumppanuus Ruotsin kanssa on erittäin hyvää tälläkin hetkellä, vaikka meillä ei samaa konetyyppiä ole. On selvää, että sitten kun valinta tehdään, niin tämän niin sanotun pääkäyttäjän kanssa toiminta todennäköisesti nousee korotetulle tasolle siinä alkuvaiheessa koulutuksiin ja muihin liittyen.

– Mutta kaikki nämä kandidaatit, jotka tässä nyt ovat pöydällä, ovat Euroopassa läsnä, ja joka tapauksessa tämä toiminta on luonnollista minkä tahansa valinnan seurauksena, Jokinen arvioi.

Pohjoisen ACE-harjoitus toiminnallisesti lähellä Red Flag -harjoitusta

Yhtenä osoituksena Ilmavoimien monikansallisesta toiminnasta se on ollut vastikään järjestämässä kansainvälistä ACE 19 -lentotoimintaharjoitusta, joka on mittakaavaltaan vuoden laajimpia harjoituksia Euroopassa. Järjestelyvastuussa olivat Ruotsin, Suomen ja Norjan ilmavoimat, mutta mukana oli kaikkiaan yli sata ilma-alusta yhdeksästä maasta. Esimerkiksi Rovaniemen tukikohdassa operoi suomalaisten lisäksi amerikkalaisia Horneteja ja tanskalaisia F-16-hävittäjiä.

– Ilmavoimien harjoituksilla tähdätään yhteensopivuuden lisäämiseen ja kasvattamiseen. Kumppanien kanssa toimiminen on tärkeää. Jos valtionjohto jossain tilanteessa päättää apua pyytää ja sitä saadaan, niin kyllä sen täytyy aika nopeasti tähän meidän toimintaamme pystyä integroitumaan. Samalla saadaan hyvää oppia ja näkemystä kumppaneiden toimintamalleista ja pystytään kehittämään omaa toimintaa, Jokinen kuvailee harjoituksen tavoitteita.

Samaan aikaan kun Suomi valitsee uutta monitoimihävittäjää, Ilmavoimat osallistuukin aktiivisesti kansainvälisiin sotilaslentotoiminnan harjoituksiin. Viime syksynä se oli mukana Alaskassa järjestetyssä, vaativimpana pidetyssä Red Flag -harjoituksessa. Kenraali Jokisen mukaan Rovaniemen harjoitus ei tästä paljoakaan poikennut.

Tanskalaisia F-16-hävittäjiä ACE 19 -lentotoimintaharjoituksessa Rovaniemellä. Minna Pyykönen / Ilmavoimat

– Jos ajattelee näitä operaatioita, mitä siellä (Red Flagissä) tehdään ja minkälainen kalustomäärä siellä on, niin siitä ei jäädä (ACE 19:ssä) ollenkaan jälkeen. Maalijärjestelmät ja järjestelyt maassa ovat hieman vaatimattomampia kuin näissä Flag-harjoituksissa.

Jokisen mukaan suomalaisten Red Flag -harjoituksessa saavuttamat hyvät tulokset ovat tärkeä osoitus myös ulospäin Ilmavoimien kyvykkyydestä.

– Se osaltaan vahvistaa sitä näkemystä, kun väistämättä Suomen Ilmavoimien suorituskykyä arvioidaan Suomen rajojen ulkopuolelta. Se on osoitus siitä, että toiminta on laadukasta ja se on hyvällä tasolla.

Lemmenjoen tapaus "yllättävänkin raskas taakka"

Ilmavoimien syksyllä 2017 järjestämän Lemmenjoen kohutun vapaaehtoisen kertausharjoituksen tapahtumia on setvitty oikeudenkäynnissä, jossa odotetaan vielä tuomiota. Jokisen mukaan tapaus on kuitenkin jo nyt heikentänyt Ilmavoimien julkisuuskuvaa.

– Mediakuva ei tietenkään ole kiiltävin mahdollinen. Nämä varsinaiset tapahtumat siellä Lemmenjoen majalla, mitä tässä nyt oikeudenkäynnissä saatiin seurata, niin olihan se aika karua kuultavaa ja siinä mielessä täysin Ilmavoimien arvojen vastaista toimintaa. En missään muotoa sitä hyväksy. Olen tosi pahoillani siitä, että yhteistyökumppanit ja omakin väki, ketkä siellä oli, joutuivat tämän kokemaan.

Tapaus on jo saanut Ilmavoimat miettimään toimintaansa vastaavissa yhteyksissä sekä kiinnittämään huomiota hallinnon prosesseihin.

– Reagoitu sillä tavalla, että koetetaan toimia oikein, noudatetaan ohjeita ja paljon on keskusteltu. Tämä on itse asiassa ollut kyllä yllättävänkin raskas taakka tiettyjen henkilöiden osalta, Jokinen kertoo.

Koulutukseen tehoa digitaalisuudesta ja simulaatiosta

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS julkaisi viime syksynä kyselytulokset, joiden mukaan erityisesti nuorten maanpuolustustahto on heikentynyt. Ilmavoimien komentaja näkee tuloksessa haasteita, mutta poimii toisaalta samasta kyselyaineistosta (siirryt toiseen palveluun) esiin myös rohkaisevia tuloksia.

– Totta kai laskeva trendi ei koskaan ole hyvä, mutta tässähän oli kyse nimenomaan siitä, että pitääkö aseellisesti puolustautua kaikissa tilanteissa. Mutta sitten vastapainona siinä oli, haluaako henkilö itse kykyjensä ja taitojensa mukaisesti puolustaa tätä maata, ja siinä vastausprosentti oli todella ylhäällä. Siinä mielessä tilannetta seurataan, mutta tässä ei vielä erityistä syytä huoleen ole.

Kertasingolla ampuminen ja kamiinan lämmittäminen käydään läpi opetusvideolta ennen varsinaisen opetuksen alkua. Carolus Manninen / Yle

Puolustusvoimat panostaa 2000-luvulla syntyneisiin nuoriin erityisellä Koulutus 2020 -ohjelmalla (siirryt toiseen palveluun), jolla se pyrkii ajanmukaistamaan koulutustaan.

– Se näkyy kasvavina digitaalisina palveluina ja simulaatioiden hyödyntämisenä, nykyaikaisina opetusmenetelminä väsyttävien luentosaliluentojen sijaan, Jokinen tiivistää.

Yle tiedusteli tuoreelta Ilmavoimien komentajalta myös terveisiä niille tytöille ja pojille, jotka jo haaveilevat pääsystä Hornetia seuraavan hävittäjäsukupolven ohjaimiin.

– Ei mitään muuta kuin jatkakaa unelmointia. Tehkää kovasti töitä sen eteen, että kunto pysyy hyvänä ja opinnot sujuvat. Sen jälkeen testeihin, ja kaikki on mahdollista.

Suomen puolustus on nojannut nyt jo sadan vuoden ajan asevelvollisuusjärjestelmään. Jokisen mukaan maanpuolustuksen tukijalka on kestänyt ajan hammasta vain siksi, että sitä on pidetty ajantasalla.

– Se kestää, kun se pidetään ajanmukaisena. Ja toki täällä Suomessa me olemme onnistuneet jalostamaan tästä tuotteesta meidän suorituskykyjämme palvelevan ja meidän sodanajan joukkojamme hyvin tuottavan ja kansainvälisestikin tunnustetun konseptin. Ja se on ajantasainen ja sitä kautta hyväksytty.

Rovaniemellä 4.6. järjestettävää puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnallista paraatia voi seurata tänään suorana Yle Areenasta, TV1:stä ja Radio Suomesta. TV1:ssä paraatista lähetetään myös koostelähetys kello 17.10 alkaen.

