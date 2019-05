Kiina kiristää otettaan ihmisoikeusaktivisteista Tiananmenin verilöylyn 30-vuotispäivän lähestyessä

Eläkkeellä oleva professori Deng Zilin on yksi Tiananmenin äidit -järjestön perustajista. Hänen 17-vuotias poikansa Jiang Jielian on yksi sadoista opiskeljoista, jonka uskotaan kuolleen, kun Kiinan turvallisuusjoukot murskasivat Tiananmenin mielenilmaukset vuonna 1989. Kuva on vuodelta 2009. Dengin kerrotaan joutuneen kotiarestiin tapahtumien vuosipäivän edellä. Bill Smith / EPA