YK:n erityisasiantuntija: Assange joutunut psykologisen kidutuksen kohteeksi

Tietovuotaja Julian Assange, 47, on joutunut sellaisten toimien kohteeksi, jotka vertautuvat psykologiseen kidutukseen, sanoo YK:n erityisasiantuntija Nils Melzer. Hänen mukaansa Yhdysvallat, Britannia, Ecuador ja Ruotsi ovat syyllistyneet kollektiiviseen Assangen vainoamiseen.

– On selvää, että Assangen terveyteen on suuresti vaikuttanut se erittäin vihamielinen ja sattumanvarainen ilmapiiri, jolle hän on altistunut useita vuosia, Melzerin lausunnossa sanotaan.

– Fyysisten sairauksien lisäksi Assangella oli havaittavissa oireita, jotka ovat tyypillisiä pitkittyneessä altistumisessa psykologiseen kidutukseen. Näihin kuuluvat äärimmäinen stressi, krooninen ahdistus ja voimakas psykologinen trauma, Melzer jatkoi.

Assange kärsii parhaillaan 50 viikon vankeusrangaistusta takuuehtojen rikkomisesta Belmarshin vankilassa Lontoon liepeillä. Sekä Yhdysvallat että Ruotsi ovat vaatineet hänen luovuttamistaan.

Melzer vieraili Assangen luona vankilassa kuun alussa yhdessä kahden asiantuntijan kanssa.

Lähteet: AFP