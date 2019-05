Elton John -elokuva joutui sensuurin saksiin Venäjällä – miesten suudelmat ja seksi olivat liikaa

Muusikko Elton Johnin elämää kuvaava Rocketman-elokuva on joutunut Venäjällä sensuurin kohteeksi. Elokuvan venäläinen levittäjä on leikannut pois kaikki kohtaukset, joissa on homoseksiä tai toisiaan suutelevia miehiä, kertoo The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Central Partnership -yhtiö perustelee sensurointia Venäjällä voimassa olevalla niin sanotulla homopropagandalailla, joka kieltää samaa sukupuolta olevien välisen seksin esittämisen positiivisessa valossa.

– Elokuvaa on editoitu, jotta se olisi sopusoinnussa Venäjän lainsäädännön kanssa, yhtiö perustelee.

Elton John saapui 16. toukokuuta Rocketman-elokuvan näytökseen Cannesin elokuvajuhlilla. Sebastien Nogier / EPA

Venäjän kulttuuriministeriö on vakuuttanut uutistoimisto Tassin mukaan, ettei se ole esittänyt suosituksia kohtausten poistamisesta. Ministeriön mukaan poistot ovat levitysyhtiön itsensä päättämiä.

Homoseksin lisäksi elokuvasta on poistettu myös huumeisiin liittyviä kohtauksia. Venäläisen version nähneen elokuvakriitikon Anton Dolinin mukaan elokuvan lopusta on myös poistettu maininta siitä, että Elton John on nykyisin naimisissa David Furnishin kanssa ja pariskunnalla on lapsia.

Dolinin mukaan elokuva on sensuroinnin seurauksena lyhentynyt noin viisi minuuttia.

Elton John kommentoi elokuvaan kohdistuneita muutosvaatimuksia aiemmin The Guardianille (siirryt toiseen palveluun) sanomalla, ettei hänen elämästään voi tehdä huumeista ja seksistä siistittyä elokuvaa, koska hän ei ole elänyt K13-elämää.

Rocketman saa ensi-iltansa Venäjällä 6. kesäkuuta.

Lisää aiheesta:

Rocketman ei kaihda pimeitä puolia kertoessaan Elton Johnin tarinan – tähden ohje tekijöille oli: "Kertokaa kaikki"

Lähteet: Tass