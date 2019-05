Unkarin laivaturmassa kadonneiden ruumiita etsitään Serbiasta – katso animaatio onnettomuushetkestä

Unkarin pääkaupungissa Budapestissa keskiviikkoiltana sattuneen laivaturman uhrien etsinnät jatkuvat haastavissa olosuhteissa. Uponneen aluksen tutkiminen on osoittautunut mahdottomaksi tehtäväksi tulvavesien täyttämässä Tonavassa.

Nimettömänä uutistoimisto Reutersille puhuneen sukeltajan mukaan voi kestää vielä useita päiviä ennen kuin tulva laantuu ja sukeltajat voivat päästä tutkimaan yli kuuden metrin syvyydessä olevaa alusta.

Perjantaina yksi kadoksissa olevien uhrien etsintöihin osallistunut sukeltaja joutui virran viemäksi ja hänet jouduttiin pelastamaan vedestä.

Sukeltaja valmistautui sukeltamaan uponneeseen alukseen perjantaina Budapestissa. Zoltan Balogh / EPA

Kahden aluksen törmäyksessä on vahvistettu kuolleen seitsemän ihmistä. 21 onnettomuuteen joutuneessa veneessä ollutta ihmistä on edelleen kateissa ja heidän ruumiidensa etsintä on nyt ulotettu Serbiaan saakka.

Yksi muutama tunti onnettomuuden jälkeen joesta nostetuista ruumiista oli jo ehtinyt ajautua virran mukana 12 kilometrin päähän turmapaikasta.

Kadoksissa olevista 19 on eteläkorealaisia ja kaksi unkarilaisia.

Unkarin viranomaiset pidättivät myöhään torstaina suuremman turma-aluksen kapteenin. Kapteeni kiistää aiheuttaneensa onnettomuuden ja sanoo olevansa pahoillaan siitä, ettei pystynyt estämään turmaa.

Lähteet: Reuters, AP