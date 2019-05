USA rahoitti Iranin propagandaa vastustavaa ryhmää, joka alkoikin vainota amerikkalaistoimittajia ja ihmisoikeusaktivisteja

Yhdysvaltain ulkoministeriö on katkaissut rahoituksen ryhmältä, jonka tarkoituksena oli taistella Iranin propagandaa ja disinformaatiota vastaan.

Päätös tehtiin sen jälkeen, kun Iran Disinformation -projektissa mukana olevat tahot ryhtyivät trollaamaan Twitterissä amerikkalaistoimittajia, tutkijoita ja ihmisoikeusaktivisteja, joiden ryhmä katsoi suhtautuvan liian lempeästi Iranin hallintoon ja toimivan sen äänitorvena. The Guardianin (siirryt toiseen palveluun) mukaan trollauksen kohteeksi joutui muuun muassa BBC:n toimittajia.

Nettivainon kohteeksi joutui myös ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin (HRW) tutkija Tara Sepehri Far, joka selvitti Iraniin kohdistettujen talouspakotteiden vaikutuksia maan tavallisiin kansalaisiin.

Ryhmä otti kohteekseen myös National Iranian American Council -järjestön, joka tuki Iranin ydinsopimusta. Presidentti Donald Trump vetäytyi usean maan välisestä sopimuksesta viime vuonna.

Ryhmä poisti perjantaina Twitteristä lukuisia kiistanalaisia tviittejään.

Yhdysvaltain ulkoministerin tiedottaja kertoi The Guardianille (siirryt toiseen palveluun), että ryhmän rahoitus on jäädytetty siksi aikaa, kunnes on varmistettu, että jatkossa se toimii sovittujen toimintaraamien sisällä.

