Poliisi varautuu nuorten juhlintaan illalla: "Pitäkää toisistanne huolta"

Koko talven odotetuin päivä on nyt, kun kesäloma alkaa. Juhlapäivän turvaksi poliisi ja muut auttajat ovat varautuneet kaikkeen mahdolliseen.

Tästä viikonlopusta on ennakkoarvailujen mukaan tulossa vilkas, kun nuoria on liikkeellä runsaasti. Jo yksin Helsingissä on noin 30 nuorten perinteistä kokoontumispaikkaa.

– Näitä juhlintapaikkoja on Helsingissä paljon. On hyvää rantaa ja puistoa eli paikkoja, missä nuoret viettävät aikaa. Näitä pyritään valvomaan, kertoo komisario Katja Nissinen Helsingin poliisin ennaltaehkäisevistä toiminnoista.

Yhteensä kaduilla on kymmeniä poliisipartioita enemmän kuin tavallisena viikonloppuna. Lisäksi jalkatyössä on mukana muita nuorisotyötä tekeviä toimijoita.

Lisäpartioita tulee illalla taivaalta sateen muodossa.

– Olisihan se kiva, jos juhlat voisi pitää hyvässä säässä, mutta poliisille tämmöinen vesisade ja vähän huonompi keli on kuin muutama lisäpartio.

Poliisilla on kaiken varalta erillinen toimintasuunnitelma, jotta juhlat sujuisivat rauhallisesti ja vahingoilta vältyttäisiin. Jos juhlinta lipsahtaa liian pitkälle, silloin poliisi korjaa nuoren talteen ja vie tämän yleensä kotiin vanhempien huomaan. Vakavissa tapauksissa edessä voi olla sairaalareissu.

Vastaavaan on varauduttu muun muassa Tampereella. Poliisi on näkyvästi paikalla ja ensihoidon yksikkö päivystää ensimmäistä kertaa nuorison suosituimmalla juhlapaikalla, Rosendahlin rannassa Pyynikillä.

– Kyllä tässä välillä aika luovia ratkaisuja vaaditaan, Nissinen jatkaa.

Tiedätkö missä lapsesi viettää päättäjäisiä?

Komisario Nissinen antaa neuvon nuorille ja vanhemmille juhlinnan turvaamiseksi.

– Pitäkää nuoret huolta toisistanne. Vanhemmilta toivoisin, että he olisivat aktviivisesti yhteydessä lapsiinsa ja olisivat selvillä siitä, missä nuoret viettävät iltaa.

Nissinen muistuttaa myös, että edes tällaisena juhlapäivänä ei kannata kotiintuloaikoja venyttää mahdottomaan myöhäiseksi.

– Mitä enemmän aamuyötä kohti mennään, niin sitä enemmän riskit kasvaa. Pitää tietää, missä oma lapsi on.

Kaikkiaan Nissinen toivoisi, että juhlinnassa pidettäisiin järki kädessä ja huolehdittaisiin ystävistä ja kavereista. Tarvittaessa pitää löytyä riittävästi rohkeutta soittaa kotiin tai vähintän 112:een avun saamiseksi.

– Ennen kaikkea mukavaa iltaa. Kohdataan tuolla hyvissä merkeissä, komisario Katja Nissinen päättää.

Meteorologi: "Iltaan kannattaa varautua lämpimin vaattein ja sadevarustein"

Pilvisyys lisääntyy lauantai-iltaa kohden maan etelä- ja keskiosissa lounaasta alkaen ja maan länsiosaan leviää sadealue.

– Maan pohjoisosissa on pilvistä ja paikoin sateista, Lapissa saattaa tulla jopa räntää, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi.

Sunnuntain vastaisena yönä lämpötila laskee maan etelä- ja keskiosassa 6 ja 10 asteen välille, pohjoisosassa nollan ja 5 asteen välille.

– Iltaan kannattaa koko maassa varautua lämpimin vaattein ja sadevarustein, Kotakorpi muistuttaa.

Sadealue väistyy varhain sunnuntaina itään, mutta päivällä voi tulla vielä sadekuuroja idässä ja pohjoisessa.