Hallitusneuvottelujen verolinjaukset varmistumassa: Kotitalousvähennystä leikataan, bensa kallistuu 5 senttiä ja lapsilisiin pieni korotus

Veronmaksajien keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen arvioi, että verotuksen yleislinja on painottumassa vahvasti haitallisen kulutuksen verottamiseen.

Hallitusneuvottelujen verolinjasta tiedetään jo jonkin verran. Kaiken kaikkiaan veroja kiristetään noin 700 miljoonalla eurolla.

SDP:n Antti Rinteen johtamien hallitusneuvottelujen verolinjauksista kertoi ensimmäisenä Iltalehti, joka oli saanut haltuunsa hallitusohjelman luonnoksen. Yle on hankkinut lisätietoja omista lähteistään ja varmistanut Iltalehden tietoja.

Veronmaksajien keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen kuvaa verotuksen kaavaillun yleislinjan painottuvan vahvasti haittaverotukseen eli haitallisen kulutuksen verottamiseen.

– Eli energian veroissa ja terveyshaittojen veroissa. Tuloveropuolella on vähemmän suuria asioita, lähinnä pieniä säätöjä ja yksityiskohtia, kuten kotitalousvähennyksen leikkaus, sanoo Lehtinen.

Eri valmisteverojen muutokset ovat isoja, arvioi Lehtinen. Fossiilisten polttoaineiden verotusta aiotaan kiristää 250 miljoonalla eurolla.

– Jo pelkästään polttoaineiden verotuksen kiristys bensiiniin ja dieseliin on luokkaa 5 senttiä litralta. Nämä ovat merkittäviä kiristyksiä ja tuntuvat lompakossa autoilijoilla.

Tosin vielä ei tiedetä, millä aikataululla energiaverotusta kiristetään eli miten se jakaantuu hallituskaudella.

Tupakka-askiin on tulossa 1,80 euron korotus eli, jos aski maksaa nyt esimerkiksi 8 euroa, uusi hinta olisi 9,80 euroa.

Tavanomaiseen kotitalousvähennykseen reilun 200 euron leikkaus

Kotitalousvähennyksen muutos on myös tuntuva: vähennyksen on tehnyt Veronmaksajain mukaan noin 400 000 ihmistä vuosittain. Keskimääräinen vähennys on noin 1 000 euroa ja siihen tulee reilun 200 euron leikkaus 780 euroon.

Kotitalousvähennys työkorvauksesta tippuu 2 250:een euroon ja 40 prosenttiin, kun se on nyt 2 400 euroa ja 50 prosenttia työn osuudesta. Kotitalousvähennyksestä leikataan vuositasolla 95 miljoonaa euroa.

Iltalehden (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan tuleva hallitus selvittää, miten kotitalousvähennyksen rinnalle voitaisiin ottaa käyttöön tukijärjestelmä, jossa kotitalousvähennyksen kaltaisesta edusta voisivat hyötyä myös pienituloisimmat.

Lapsilisiin olisi tulossa pientä säätöä. Lapsilisä nousee monilapsisilla perheillä niin, että jokaisesta lapsesta maksetaan 10 euroa lisää. Yksinhuoltajakorotus on nyt 53,30 euroa ja siihen tulee myös 10 euroa lisää. Esimerkiksi viidennestä sekä jokaisesta seuraavasta lapsesta maksetaan 172,69 euroa kuukaudessa.

Asuntolainojen korkovähennys poistuu vähitellen kokonaan hallituskauden aikana. Tämä on linjattu jo edellisten hallitusten aikana. Korkovähennyksen merkitys poikkeuksellisen alhaisella korkotasolla on rajallinen. Jos korot nousevat, tilanne voi olla toinen.

Veronmaksajain toimitusjohtaja Lehtinen arvioi, että tuloverotuksessa mennään aika lailla nollilla. Käytännössä ansiotulojen verotuksessa ei tulevalla vaalikaudella tapahdu kovin suuria muutoksia näiden linjausten mukaan.

– Nämä vähäiset kevennykset, mitä luvataan pieni- ja keskituloisille, korvaavat korkeintaan osan siitä [veronkorotuksista]. Sosiaalivakuutusmaksut ovat nousemassa ensi vuonna, Lehtinen huomauttaa.

Alkoholin hintaan maltillinen korotus

Alkoholiin on tulossa vielä korotus, 50 miljoonaa euroa. Miten se vaikuttaa eri juomien hintoihin, jää nähtäväksi. Alkoholiveron maltilliseen korotukseen on saattanut vaikuttaa Viron päätös alentaa alkoholin verotusta.

Virvoitusjuomien nauttiminen tulee kalliimmaksi; puolentoista litran virvoitusjuomapullon hinta noussee 10 senttiä. Verolla valtio kerää 25 miljoonaa euroa.

Hankalia pääomaverotukseen liittyviä kysymyksiä ratkotaan jatkossa työryhmissä. Yksi kiistelty asia on ollut lähdevero. Valtion omaisuuden myynti käsitelllään myös erillisessä työryhmässä.