Räjähdeaineita valmistavalla tehtaalla räjähdys Venäjällä – Useita loukkaantunut, kaksi ihmistä kateissa

Paikallisten terveysviranomaisten mukaan räjähdyksessä loukkaantuneita on 19. Yelena Sorokina / TASS / AOP

Venäjän Nizni Novgorodin alueella sijaitsevassa räjähdeainetehtaassa on sattunut räjähdys. Räjähdys tuhosi tehdasrakennuksen osittain.

Tiedot loukkaantuneiden määrästä vaihtelevat. Uutistoimisto Tassin mukaan Dzerzhinskissä sattuneen onnettomuuden jälkeen sairaalahoitoon on hakeutunut 38 ihmistä, joista 11 voitiin kotiuttaa tarkastuksen jälkeen.

Paikallisten terveysviranomaisten mukaan loukkaantuneita on 19. Varakuvernööri Dmitri Krasnovin mukaan 16 ihmistä on haavoittunut räjähdyksen seurauksena. Krasnovin mukaan ainakin kaksi ihmistä on onnettomuuden jäljiltä kateissa.

Onnettomuuden syystä ei ole tietoa.

Dzerzhinsk sijaitsee noin 400 kilometrin päässä Moskovasta.

Lähteet: Tass, AFP, Reuters