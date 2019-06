Bannonin italialaisluostariin suunnittelema populistikoulu vaikeuksissa – Italian kulttuuriministeriö häätää vuokralaiset

Italian kulttuuriministeriö heittää kapuloita rattaisiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen strategiapäällikkö Steve Bannonin suunnitelmiin perustaa populistien koulutuskeskus. Bannoniin sidoksissa oleva ajatuspaja Dignitatis Humanae -instituutti on aiemmin ilmoittanut perustavansa Italiaan tulevien populistijohtajien koulutukseen keskittyvän akatemian.

Opinahjo on ollut määrä perustaa Rooman eteläpuolella sijaitsevaan vuonna 1211 perustettuun Trisultin luostariin, jonka Dignitatis Humanae on vuokrannut Italian valtiolta. Populistikoulu on osa Bannon haavetta Euroopan oikeistopopulistien voimien yhdistämisestä.

Nyt kulttuuriministeriö on kuitenkin ilmoittanut purkavansa vuokrasopimuksen, koska vuokralainen ei ole täyttänyt sopimuksen ehtoja ja on jättänyt lupamaksuja maksamatta. Vuokralaisen olisi muun muassa pitänyt kunnostaa luostarin rakennuksia.

Steve Bannon Roomassa maaliskuussa 2019. Ettore Ferrari / EPA

"Poliittinen päätös"

– Kyse ei ole poliittisista mielipiteistä, vaan lain noudattamisesta, toteaa kulttuuriministeriön alivaltiosihteeri Gianluca Vacca.

Dignitatis Humanae -instituutin perustanut englantilainen Benjamin Harnwell ei niele ministeriön selitystä. Hänen mukaansa kyseessä on poliittinen päätös, jota vastaan hän aikoo taistella vaikka se veisi miten monta vuotta hyvänsä.

Italian kulttuuriministerinä on Viiden tähden liikkeen Alberto Bonisoli. Bannon puolestaan on hyvissä väleissä Viiden tähden liikkeen hallituskumppanin Legan johtajan, sisäministeri Matteo Salvinin kanssa. Hallituspuolueiden välit ovat viime aikoina kiristyneet.

Paikalliset asukkaat ovat protestoineet äänekkäästi populistiakatemiasuunnitelmia vastaan.

Lähteet: AP, Reuters