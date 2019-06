K-pop-hysteriaa Wembleyllä – BTS on ensimmäinen korealaisbändi, joka on esiintynyt legandaarisella stadionilla

BTS esiintyi Britain's Got Talent -tv-ohjelmassa Lontoossa torstaina.

Hysteriaa Wembley-stadionilla, miljardeja tviittejä, historiallisia listasijoituksia ja vertauksia Beatles-maniaan.

Etelä-Korean popmusiikkiteollisuus K-pop on näyttäytynyt vuosia marginaali-ilmiönä, jonka yhteydessä on aina mainittu intohimoiset fanit. Nyt fanien määrä on kasvanut niin massiiviseksi, että suosituimmat K-pop-bändit pyyhkivät muilla pöytää levymyynnissä ja sosiaalisen median näkyvyydessä.

Suurin ja kaunein on poikabändi BTS, joka valloitti loppuunmyydyn Lontoon Wembley-stadionin lauantaina 60 000 tuhannen fanin kirkumisen säestyksellä, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun).

Bändi itsekin ymmärsi olla tapahtumasta hämillään.

– Teillä on aina ollut musiikkihistorian mahtavimmat nimet: Beatles, Coldplay, Ed Sheeran ja Adele. Se on ollut kuin muuri meille, mutta tänä iltana rikoimme yhdessä sen, sanoi Kim Nam-joon, jonka fanit tuntevat nimellä RM.

Bändi jopa vetäisi pienen tribuutin Freddie Mercurille laulattamalla yleisöä samoin kuin Queen-tähti vuonna 1985 stadionin Live Aid -konsertissa.

Lauantain keikka oli ensimmäinen kahdesta loppuunmyydystä konsertista Wembleyllä. Keikkaa edelsi esiintyminen Britain's Got Talent -ohjelmassa torstaina.

BTS tunnetaan myös nimellä Bangtan Boys. Sen Britannian-valloitus noteerattiin laajasti myös kotimaassa.

Yhtä suuri kuin Beatles

CNN puolestaan vertasi (siirryt toiseen palveluun) BTS:ää Beatlesiin. Toukokuussa BTS esiintyi Ed Sullivan -teatterissa, jossa Beatles teki Yhdysvaltain-televisiodebyyttinsä vuonna 1964.

BTS rakensi itsekin keikkansa muistuttamaan brittibändin kuuluisaa esiintymistä. Korealaispoppareiden ulkoasu ja esityksen asetelma jäljittelivät rumpua myöten Beatlesin keikkaa.

Fanihysteria ja bändin ulkomuoto ovat kuitenkin sivuseikkoja Beatles-vertailussa. Suurin yhtäläisyys löytyy myyntilistoilta.

BTS:stä tuli huhtikuussa Beatlesin ja Monkeesin rinnalla kolmas bändi, jolla on ollut kolme ykkössijaa vuoden sisällä Billboard 200 -albumilistalla. Toukokuussa BTS:stä tuli historian ensimmäinen yhtye, joka on viettänyt viisi viikkoa ykkösenä Billboardin artistilistalla.

Ihailijat kuvasivat myynnissä olevaa BTS -fanitavaraa New Yorkissa toukokuussa.

BTS on monella mittarilla yksi tämän hetken suurimmista pop-ilmiöistä. Elokuussa BTS julkaisi Idol-singlen musiikkivideon, joka keräsi 24 tunnin aikana yli 45 miljoonaa katselukertaa Youtubessa (siirryt toiseen palveluun). Se on enemmän kuin yksikään toinen musiikkivideo on kerännyt katseluja ensimmäisen päivän aikana.

Fanikunta BTS Army dominoi Twitterissä

BTS:stä puhuttaessa ei voi olla ottamatta huomioon yhtyeen fanikuntaa, BTS Armya.

Yhtyeen intohimoiset fanit ympäri maailmaa tuuttasivat Twitteriin viime vuoden aikana lähes kaksi miljardia viestiä.

Vertailun vuoksi samassa ajassa Katy Perryn, Lady Gagan ja Ariana Granden fanit ylsivät yhteensä sataan miljoonaan viestiin.

K-pop on muutenkin suositumpaan kuin koskaan, ja lähes kaikki bändit rakennetaan samalla kaavalla.

Jokaisella solistilla on oma erityisosaamisensa, jonka verukkeella artistit tehdään tutuiksi yleisölle: joku räppää, toinen laulaa, kolmas loistaa tanssijana ja porukan näyttävin esiintyy yhtyeen kasvoina.

Musiikkiin itsessään on sekoitettu vaikutteita niin hiphopista, popista, rockista kuin myös EDM:stä yhden reilun kolmen minuutin kappaleen sisään.

Lyriikat on kirjoitettu pääasiassa koreaksi, mutta joukosta kuuluu myös englanninkielisiä lausahduksia tai pelkästään yksittäisiä sanoja.

Kulttuuriviennistä on kasvanut Etelä-Korealle miljardien dollarien arvoinen bisnes.

