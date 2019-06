Tutkijat: Obamacare aikaisti syöpädiagnooseja ja tasoitti etnisten ryhmien välisiä eroja

Presidentti Trumpin hallinto on yrittänyt kumota presidentti Obaman terveydenhuoltouudistuksen.

Presidentti Barack Obaman terveydenhuoltouudistus, niin sanottu Obamacare, on kahden tuoreen tutkimuksen mukaan johtanut syöpien parempaan diagnosointiin Yhdysvalloissa, kertoo uutistoimisto AFP. Maaliskuussa 2010 hyväksytty laki vähensi ilman sairausvakuutusta olevien yhdysvaltalaisten määrän 16 prosentista alle 12 prosenttiin ja on tuonut terveydenhoidon piiriin 12,7 miljoonaa aiemmin vakuuttamatonta ihmistä.

American Society of Clinical Oncology -lääkärijärjestön vuosikokouksessa esiteltyjen tutkimusten mukaan Obamacare on lisännyt aikaisessa vaiheessa tehtyjä munasarjasyöpädiagnooseja ja tasoittanut syöpädiagnoosien ajoituksen eroja mustien ja valkoisten amerikkalaisten välillä.

Johns Hopkinsin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että varhaisessa vaiheessa tehtyjen munasarjasyöpädiagnoosien määrä kasvoi 1,7 prosenttia ja 30 päivän sisällä syöpädiagnoosin jälkeen hoitoon päässeiden määrä kasvoi 1,6 prosenttia.

Tutkijat toteavat, että vaikka prosenttiluvut ovat pienet, merkitsee lisäys sitä, että lähes 400 naista vuosittain voidaan diagnosoida vaiheessa, jossa syöpä on vielä hoidettavissa. Tutkimusryhmää johtaneen Anna Jo Smithin mukaan sairausvakuutus vaikuttaa merkittävästi siihen, pääseekö nainen syöpäseulontaan.

Munasarjasyövän mahdollisimman nopea diagnosoiminen on tärkeää, sillä seurantatutkimusten mukaan varhaisen diagnoosin saaneista naisista on viiden vuoden kuluttua elossa 75 prosenttia, mutta myöhäisemmässä vaiheessa diagnoosin saaneiden selviytymisprosentti on vain 30.

Mielenosoittajia New Yorkin Trump Towerin edustalla marraskuussa 2017. Justin Lane / EPA

Mustat ja valkoiset saavat hoitoa nyt yhtä nopeasti

Yalen yliopistossa tehdyssä toisessa tutkimuksessa vertailtiin mustaihoisten ja valkoihoisten yhdysvaltalaisten syöpähoitojen aloittamisen nopeutta. Ennen sairausvakuutuksen laajennusta ajoissa aloitetun syöpähoidon saavien mustien määrä oli 4,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin valkoisilla.

Uudistuksen jälkeen kummankin ryhmän luvut paranivat, mutta mustilla parannus oli niin paljon suurempi, että etnisten ryhmien välinen ero hoidon aloittamisessa poistui käytännössä kokonaan.

Yalen yliopiston tutkijat analysoivat 2,2 miljoonan edennyttä syöpää sairastavan potilaan tiedot. Tutkimuksessa mukana olleet sairastivat muun muassa keuhosyöpää, rintasyöpää ja eturauhassyöpää.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on yrittänyt monin tavoin kumota Obaman terveydenhuoltouudistuksen.

Lähteet: AFP