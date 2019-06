"Trump haluaa hämmentää" – Tutkija ei usko Trumpin brittejä närkästyttäneiden kommenttien kuitenkaan heijastuvan neuvotteluihin valtiovierailulla

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kommentoinut Britannian sisäpolitiikkaa ennen huomenna alkavaa valtiovierailua.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lausunnot Britannian sisäpolitiikasta ovat herättäneet hämmennystä ja närkästystä Britanniassa.

Huomenna alkavaa Britannian-vierailuaan edeltävissä haastatteluissa Trump on neuvonut Britanniaa jättämään Euroopan unionin ilman sopimusta, mikäli EU ei taivu Britannian vaatimuksiin.

Trump on myös sanonut, että EU-erokampanjan keulahahmon Nigel Faragen pitäisi mennä Brysseliin neuvottelemaan brexitistä, ja että brexit-mielisestä entisestä ulkoministeristä Boris Johnsonista tulisi hyvä pääministeri.

On varsin poikkeuksellista, että valtionjohtaja puuttuu toisen maan sisäpolitiikkaan juuri ennen vierailua, pohtii Yhdysvaltain ja Britannian politiikkaan erikoistunut tutkijatohtori Markus Kantola Turun yliopistosta.

– Onhan tämä ennenkuulumatonta, jos verrataan siihen, miten aikaisemmat Yhdysvaltain presidentit ovat vastaavissa tilanteissa toimineet. Ei ole oikein protokollan mukaista, että otetaan kantaa toisen valtion sisäisiin asioihin.

Kantola ei kuitenkaan usko, että lausunnoilla olisi suurempaa vaikutusta vierailun aikana käytäviin neuvotteluihin. Hän arvioi, että närkästystä herättäneet kommentit ovat Trumpin taktiikkaa.

– En usko, että noilla lausunnoilla tulee olemaan mitään käytännön vaikutusta. Ne ovat enemmänkin Trumpin stratreginen lähestymistapa. Hän haluaa hämmentää alkuasetelmia ja hillitä ennakko-odotuksia räväkällä esiintulolla.

Huawei esillä neuvotteluissa

Britannian nykyinen pääministeri Theresa May eroaa konservatiivien johdosta ensi perjantaina. May jatkaa virkaatekevänä pääministerinä, kunnes uusi johtaja on valittu.

May sanoi aiemmin Trumpin vierailun olevan mahdollisuus vahvistaa maiden välisiä suhteita kaupankäynnissä, investoinneissa, turvallisuudessa ja puolustuksessa. Eroavan Mayn asema on kuitenkin heikko.

Tutkijatohtori Markus Kantola ei odotakaan Trumpin vierailulta konkreettisia tuloksia. Vierailun aikana hiotaan askelmerkkejä brexitin jälkeisiin kauppasuhteisiin.

– Pääministeri on vaihtumassa ja koko brexit-kuvio on epäselvä. Luvassa on keskustelua siitä, miten Britannian ja Yhdysvaltain suhde tästä alkaa kehittyä.

Kauppasuhteiden lisäksi esillä on todennäköisesti kiinalainen matkapuhelinjätti Huawei. Länsimaat epäilevät Huawein tekevän yhteistyötä Kiinan tiedusteluviranomaisten kanssa.

Trumpin on arvioitu saattavan uhata Britanniaa tiedustelyhteistyön rajoittamisella, jos Britannia sallii Huawein osallistumisen maan 5g-verkon rakentamiseen.

"Yhdysvalloille ehkä uusi alku"

Yhdysvaltojen ja Britannian suhde on uuden edessä.

– Yhdysvaltojen kannalta on todella hyvä tilanne, että maa pystyy aloittamaan pitkälti puhtaalta pöydältä Britannian kanssa, kun Britannian ei tarvitse huolehtia suhteissa EU-ulottuvuudesta.

– Yhdysvallat varmaan näkee tämän jonkinlaisena uutena alkuna. Britannian taas on lähennyttävä Yhdysvaltoja entisestään kauppakysymyksissä, Kantola summaa.

Kuningatar Elisabet ottaa Trumpin vastaan Buckinghamin palatsissa maanantaina. Trump keskustelee myös kruununperijän prinssi Charlesin sekä prinssi Williamin ja prinssi Harryn kanssa.

Tiistaina Trump tapaa väistyvän pääministerin Theresa Mayn. Trump on sanonut tapaavansa mahdollisesti myös lehtihaastattelussa kehumansa Boris Johnsonin ja brexit-puolueen johtajan Nigel Faragen.

Trump osallistuu myös Normandian maihinnousun 75-vuotisjuhlallisuuksiin Portsmouthissa keskiviikkona.

Trump matkustaa Britanniaan vaimonsa Melanian sekä lastensa Ivankan, Donald Jr:n ja Ericin kanssa. Britanniasta presidentti Trump matkustaa Ranskaan, jossa järjestetään Normandian maihinnousun vuosipäivän juhlallisuudet torstaina.