Trump aloittaa valtiovierailunsa Britanniaan – Lontooseen luvassa suurmielenosoitus

Presidentti Trump on ennen vierailuaan antanut Britannialle neuvoja siitä, miten brexit-neuvotteluja tulisi käydä EU:n kanssa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaimoineen saapuu tänään kolmipäiväiselle valtiovierailulle Britanniaan.

Trumpit ottaa vastaan Buckinghamin palatsissa kuningatar Elisabet. Trumpin on määrä keskustella myös kruununperijän prinssi Charlesin kanssa.

Lontooseen odotetaan suurmielenosoitusta Trumpia vastaan ja paluun tekee tiettävästi myös Trump-jättipallo, joka esittää presidentin kiukuttelevana vauvana vaipat yllään.

'Donald Trump Baby Blimp' - pallo kuvattuna Trumpin vastaisissa mielenosoituksissa Lontoossa heinäkuussa 2018. Andy Rain / EPA

Trump aiheutti jo ennen vierailua kohua puuttumalla The Sun –lehden haastattelussa Britannian sisäpolitiikaan. Hän muun muassa ehdotti, että Britannian tulisi jättää unioni vaikka ilman sopimusta, mikäli EU ei suostu brittien vaatimuksiin.

Tiistaina presidentti tapaa väistyvän pääministerin Theresa Mayn, joka myös on joutunut Trumpin arvostelun kohteeksi. Trump totesi The Sunille, että May oli antanut EU:n pitää kaikki kortit neuvoteltaessa Britannian eroamisesta unionista.

Kauppasuhteiden lisäksi esillä on todennäköisesti kiinalainen matkapuhelinjätti Huawei. Länsimaat epäilevät Huawein tekevän yhteistyötä Kiinan tiedusteluviranomaisten kanssa.

Trumpin on arvioitu saattavan uhata Britanniaa tiedustelyhteistyön rajoittamisella, jos Britannia sallii Huawein osallistumisen maan 5g-verkon rakentamiseen.

Keskiviikkona Trump osallistuu Normandian maihinnousun 75-vuotisjuhlallisuuksiin Portsmouthissa.

Trump matkustaa Britanniaan vaimonsa Melanian sekä aikuisten lastensa Ivankan, Donald Jr:n, Ericin ja Tiffanyn kanssa.

Britanniasta presidentti Trump matkustaa Ranskaan, jossa järjestetään Normandian maihinnousun vuosipäivän juhlallisuudet torstaina.

Lähteet: Reuters, AFP, AP