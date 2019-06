Suomalaisen pörssiyhtiön työntekijöiden epäillään vieneen noin 14 miljoonaa euroa tekaistuilla laskuilla: "Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen"

Keskusrikospoliisi epäilee törkeää petosta Cargotecissa. Suomalaisen pörssiyhtiön palveluksessa olleiden henkilöiden epäillään erehdyttäneen työnantajaltaan noin 14 miljoonaa euroa.

Poliisi epäilee, että yhtiö on erehdytetty maksamaan rahat ulkomaisten yhtiöiden pankkitileille tekaistuilla laskuilla vuosien 2002–2017 aikana.

KRP on tehnyt asiassa kiinniottoja ja kotietsintöjä huhtikuussa. Tällä hetkellä on vangittuna yksi henkilö, joka aiemmin toimi pitkään yhtiössä esimiestehtävissä.

Esitutkinta aloitettiin viime vuoden lopussa. Keskusrikospoliisi tiedotti siitä maanantaina, mutta ei kertonut yhtiön nimiä.

Cargotec vahvisti tämän maanantaina ja kertoo, että asia koskee MacGregor-liiketoiminta-aluetta. Cargotecin pääkonttori on Helsingissä, mutta toimintaa on myös esimerkiksi Tampereella.

MacGregor tarjoaa lastin- ja offshore-kuormankäsittelyratkaisuja merioloissa.

Cargotec on lastin- ja kuormankäsittelyn globaali yritys. Cargotecin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä.

Tekaistuja laskuja

Asiaan epäillään liittyvän myös muita kuin Suomen kansalaisia, eikä poliisi ole toistaiseksi tavoittanut kaikkia osallisiksi epäiltyjä.

Epäilty törkeä petos on tehty keskusrikospoliisin mukaan erehdyttämällä yhtiö maksamaan ulkomaisille pankkitileille eri projekteihin liittyviksi merkittyjä tekaistuja laskuja. Epäilty rikos on jatkunut pitkään ja teon on poliisin mukaan syytä epäillä toteutetun erittäin suunnitelmallisella tavalla.

– Epäillyn rikoksen tuottama taloudellinen hyöty ja asianomistajalle aiheutettu taloudellinen vahinko on Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen. Poliisi pyrkii jäljittämään ulkomaille siirrettyä ja mahdollisesti kätkettyä omaisuutta, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Janne Järvinen Keskusrikospoliisista.

Cargotec havaitsi epäillyn talousrikoksen omassa sisäisessä selvityksessään, ja se on tehnyt tutkintapyynnön viranomaisille. Epäillyillä väärinkäytöksillä ei ole vaikutusta Cargotecin taloudelliseen tulokseen.

– Cargotecilla on nollatoleranssi väärinkäytöksiin, ja se tukee kaikin tavoin viranomaisia tapauksen tutkinnassa. Johtuen esitutkinnan keskeneräisyydestä, asiasta ei kerrota tällä hetkellä enempää. MacGregorin tai Cargotecin toiminnassa ei epäillä rikosta, yhtiö tiedottaa.

Käräjäoikeus on määrännyt syytteen nostamisen määräpäiväksi 22.10.2019.