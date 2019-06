Finnair etsii kaukolennoille sopivaa kapearunkokonetta

Kapearunkolaivaston uusiminen on lykkääntynyt useilla vuosilla sopivan konetyypin puuttuessa.

Atlantin ylittävillä lennoille on tulossa uusia yhtiöitä, jotka aloittavat liikenteen kapearunkoisilla Airbus A321 LR –koneilla. Esimerkiksi JetBlue on aloittamassa lennot New Yorkista ja Bostonista Lontooseen. Koneet pystyvät lentämään ilman välilaskua 7 400 kilometrin matkan. Ne mahdollistavat kaukolennot sellaisiltakin kentiltä, joilta ei ole tarpeeksi matkustusta yli 300-paikkaisille laajarunkokoneille.

Myös Finnair etsii kapearunkoista matkustajakonetta, jolla pääsisi Helsinki-Vantaalta kauas.

Finnairin entinen toimitusjohtaja Pekka Vauramo kertoi vuosi sitten South China Morning –lehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa, että yhtiö haluaisi aloittaa lennot Kiinan ns. kakkoskaupungeista.

Sittemmin yhtiö on aloittanut codeshare- yhteistyön Juneyao Airin ja China Southern kanssa, jolloin yhtiöt tuovat matkustajia 13:ta kiinalaiskaupungista Finnairin omiin kohteisiin. Tällä hetkellä yhtiö lentää Kiinassa seitsemään kaupunkiin.

Strategianmuutoksen taustalla ovat Venäjän perimät ylilentomaksut, jotka ovat samat, lensipä yhtiö reitin kapea- tai laajarunkokalustolla.

– Kapearunkokoneissa maksu on suurempi matkustajaa kohti, koska paikkoja koneessa on vähemmän, sanoi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n vuosikokouksessa Soulissa.

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n vuosikokouksessa Soulissa. Jari Tanskanen / Yle

Finnair haluaa uusien koneiden lentävän ilman välilaskua kauemmas, kuin mihin nykyiset kapearunkokoneet, esimerkiksi juuri markkinoille tullut Airbusin A321 LR, pystyvät.

– Meidän reittisuunnitelmissa tämä on liian lyhyt matka ja odotamme lähivuosina markkinoille tulevia uusia ratkaisuja, jotka mahdollistavat pidemmät lennot, sanoi Finnairin kaupallinen johtaja Ole Orvér.

Vuosikymmenen investointi Finnairille

Kapearunkolaivaston uusinnasta tulee Finnairille seuraavan vuosikymmenen merkittävin investointi. Yhtiöllä on nyt käytössä 14 Airbusin A350–konetta ja tilauksessa viisi lisää. Uusia laajarunkokoneiden tilauksia ei ole suunnitteilla, vaan käytännössä yhtiö keskittyy tämän jälkeen kapearunkolaivaston uusimiseen ja tarjonnan kasvattamiseen nykyisillä reiteillä.

– Tänä vuonna kapasiteettimme kasvaa Aasian reiteillä kymmenen prosenttia, mikä on selvästi enemmän kuin muilla yhtiöillä, laskee toimitusjohtaja Topi Manner.

Finnair on lisännyt tarjontaa esimerkiksi aloittamalla toisen päivittäisen vuoron Hongkongiin ja Tokioon sekä lisäämällä vuoroja Osakaan. Myös Guangzhoun reitti on muuttunut ympärivuotiseksi.

Kilpakosijat Airbus ja Boeing

Käytännössä Finnair päätyy valinnassa Airbusin tai Boeingin uuteen konetyyppiin.

Airbusin toimitusjohtaja Christian Scherer kertoi IATA:n vuosikokouksessa, että Airbus tuo vuosien 2023 - 2024 aikana markkinoille Airbus A321 XLR -koneen, jonka kantama tulee olemaan noin 8 700 kilometriä, ja se kuljettaa 220 matkustajaa. Yhtiö kertoo suunnitelmistaan tarkemmin kesäkuussa järjestettävässä Pariisin ilmailunäytöksessä.

Kyseessä on päivitetty versio konetyypin aiemmista versioista. Siinä olisivat tehokkaammat moottorit sekä suurempi lentoonlähtöpaino mukana kuljetettavan lisäpolttoaineen takia. Uusiin koneisiin olisi tulossa vastaavanlainen ohjaamo kuin Finnairilla käytössä oleviin Airbus A350-koneisiin, mikä helpottaa ohjaamomiehistön käyttöä.

A321 XLR on Airbusin vastaus Boeingin suunnitelmille tuoda markkinoille uusi Boeing 797-konetyyppi.

Amerikkalaisvalmistaja on ilmoittanut Boeing 797:n pystyvän lentämään ilman välilaskua 9300 kilometrin päähän ja kuljettavan 228 matkustajaa.

British Airways kiinnostunut Airbusin uudesta koneesta

IATA:n vuosikokouksessa puhunut IAG:n toimitusjohtaja Willie Walsh kertoi konsernin olevan erittäin kiinnostunut Airbusin A321 XLR-konetyypistä. IAG omistaa British Airwaysin lisäksi espanjalaisen Iberian sekä valtosan irlantilaisesta Aer Linguksesta.

Walshin mukaan A21 XLR sopisi erityisesti Iberialle ja Aer Lingukselle. Iberia lentää Madridin kotikentältä kaukolentoja Karbialle, Keski-Amerikkaan ja Meksikoon. Aer Linguksella puolestaan on useita kohteita Pohjois-Amerikassa.

IAG on tilannut Aer Lingukselle kahdeksan Airbusin A321 LR-konetta, mutta tarve on kuudelle lisäkoneelle. Osa tilauksista voitaisiin Walshin mukaan muuttaa XLR-versioon, jos Airbus pystyy aloittamaan toimitukset lähivuosina.

Airbus A321 XLR voisi korvata useilla reiteillä nykyisin käytettävän laajarunkokoneen, mikäli matkustajamäärä ei edellytä suurempaa määrää istuimia.