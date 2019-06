Maryan Abdulkarimin kolumni: Intia lipsuu yhä kauemmas Mahatma Gandhin unelmasta

Mahatma Gandhilla oli unelma monikulttuurisesta Intiasta. Gandhi on maailman tunnetuimpia rauhanaktivisteja. Tunnemme tarinan hänen nälkälakostaan ja sen kuinka hän kutoi omat vaatteensa.

Vähemmän tunnettu on poliittinen liike, joka on vastuussa hänen salamurhastaan. Mahatma Gandhi ammuttiin kuoliaaksi 1948. Salamurhaaja kuului hindunationalismia kannattavaan liikkeeseen. Gandhi ei ollut riittävän nationalistinen liikkeen näkökulmasta, joka lähetti seuraajiaan 1930-luvulla Eurooppaan perehtymään fasismiin. Gandhin murhan jälkeen liikkeen toiminta kiellettiin Intiassa. Samoihin aikoihin Eurooppa toipui fasismistaan toisen maailmansodan jälkimainingeissa.

Liikkeen ideologia ei kuitenkaan kuollut. Se tunnettiin useilla nimillä: Rashtriya Swayamsevak Sangh, Bhratiya Jana Sangh ja myöhemmin ottaakseen etäisyyttä historiaansa Mahatma Gandhin salamurhaajan poliittisena kotina, se vakiintui nykyiseen nimeensä Bharatiya Janata party eli BJP.

Seuraavat neljä vuotta Narendra Modi ja BJP päättävät Intian suunnasta.

Narendra Modi valittiin Intian pääministeriksi ensimmäisen kerran 2014.Hän nousi valtaan, hindunationalistisella retoriikalla ja eliitin vastaisuudellaan. Tämä toimi, koska Modi on työläisperheen poika, jonka isä pyöritti teekauppaa. Kannattajilleen Modi näyttäytyy hartaana hinduna, joka haluaa tehdä Intiasta mahtavan hinduvaltion.

2000-luvun alussa, ennen pääministerin virkaansa, Modi toimi Gujaratin osavaltion päämiehenä. Gujarati oli tuolloin näyttämönä muslimivastaisuuden kasvulle ja väkivallan aalloille. Hindujoukot, jotka kävivät muslimien kimppuun (siirryt toiseen palveluun), selvisivät usein ilman rangaistusta. Ilmapiiri, jonka Modi loi, antoi tilaa ja mahdollisti nämä väkivaltaisuudet.

Modi on talousuudistaja, joka lupasi nostaa Intian teollisten valtioiden tasolle. Lisää vaurautta ja enemmän kunnioitusta maailman muiden valtioiden edessä. Hän onkin ahkerasti kiertänyt maailmalla, tavannut maailman johtajia ja nostanut Intian profiilia.

Modi on myös pyrkinyt tekemään sosiaalisia uudistuksia. Yksi hänen vaalilupauksistaan, oli rakentaa 100 miljoonaa vessaa (siirryt toiseen palveluun) Intiaan, lupaus, jonka hän myös pystyi suunnilleen lunastamaan.

Itsenäisen Intian perustuslaki kieltää syrjinnän kastijärjestelmän perusteella, mutta käytännössä luokkajärjestys on kuitenkin edelleen vahvasti läsnä yhteiskunnassa. Heikoimmassa asemassa ovat Dalit, kastittomat.

Intiassa käytiin toukokuussa parlamenttivaalit, joissa valittiin 542 jäseniseen parlamenttiin edustajia. Vaalien alla ihmisoikeusaktivisti Meera Velayudhan kannusti ihmisiä sosiaalisessa mediassa äänestämään puolueita, joilla on mahdollisuus päihittää BJP, kuten vasemmistopuolueita Keralassa ja muissa osavaltioissa BJP:n vastaisia liittoumia. Velayudhanin mukaan BJP suhtautuu vähemmistöihin ja naisiin vihamielisesti (siirryt toiseen palveluun).

Modi on ristiriitainen hahmo Intian politiikassa, hän ajaa uudistuksia, joita Intiassa kipeästi kaivataan, toisaalta hänen ajamansa hindunationalismi ajaa naiset ja vähemmistöt ahtaalle, erityisesti muslimit, joita hän on ehtinyt verrata koiranpentuihin (siirryt toiseen palveluun).

Naisten turvallisuus on Intiassa aihe, joka on puhuttanut yhä enemmän viime vuosina. Naisiin kohdistuva väkivalta on myös luokkakysymys ja on osoitettu, että heikoimmassa asemassa olevia naisia joutuu yhä enemmän seksuaalisen väkivallan uhreiksi. Tekijöitä ei silti saada aina vastuuseen.

BJP kuitenkin menestyi vaaleissa ja sai ylivoimaisen enemmistön parlamentissa, yli 300 paikkaa. Seuraavat neljä vuotta Narendra Modi ja BJP päättävät Intian suunnasta. Tämä tarkoittaa yhä tukalampaa asemaa maan muslimeille, naisille ja muille vähemmistöille.

Maailman suurin demokratia on lipsumassa kauemmas Mahatma Gandhin unelmasta. Unelmasta, joka aikanaan maksoi maailman tunnetuimmalle rauhanaktivistille hänen henkensä.

Maryan Abdulkarim

Kolumnisti on kulttuurin ja median sekatyöläinen, joka aina uudelleen hämmentyy kissanhiekkavalikoiman laajuudesta. Tamperelaistaustainen vapaa kirjoittaja asuu Helsingissä.

