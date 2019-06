Supersuosittu turistipyydys lähti Kouvolan Utista – on nyt palasina museon pihalla

Kouvolasta reilun kymmenen kilometrinä päässä Utissa on paikallisen ABC-huoltoaseman pihassa komeillut vanha neuvostoliittolainen Antonov 2 -lentokone. Käytöstä poistettu kone saapui sinne ihmisten ihailtavaksi vuonna 1999.

19 vuoden ajan ihmiset pääsivät kiipeämään 12 metriä pitkän lentokoneen sisään ihmettelemään sen melko pientä matkustamoa ja ohjaamoa sekä istumaan koneen varsin kuluneille penkeille.

Taivasalla vuosikaudet ollut lentokone tuli lopulta viime vuonna tiensä päähän, ja koneen omistaja Kymen seudun osuuskauppa KSO päätti siitä luopua.

– Pääsyy oli se, että kone alkoi olla niin huonossa kunnossa, että se olisi vaatinut täydellisen remontin. Me haluttiin saada se parempiin käsiin, ennen kuin siitä tulee minkäänlaista turvallisuusuhkaa, kertoo osuuskauppa KSO:n talousjohtaja Jukka Virenius.

Utin ABC:n pihalla oli vanha Antonov 2 -lentokone 19 vuoden ajan. Petri Kivimäki/Yle

Niinpä osuuskauppa päätti lahjoittaa lentokoneen Kaakkois-Suomen ilmailumuseoyhdistykselle, joka otti sen mielihyvin itselleen.

Lentokone ei enää aikoihin ole ollut lentokuntoinen. Niinpä se purettiin Utin ABC:n pihalla ja kahdella kuorma-autolla saatettiin Lappeenrantaan Kaakkois-Suomen ilmailumuseoyhdistyksen ylläpitämän Karjalan ilmailumuseon edustalle.

Uusi elämä koittaa

Lappeenrannan lentokentän kupeessa sijaitsevan Karjalan ilmailumuseon pihalla seisoo renkaillaan siivetön lentokoneen runko. Siivet ovat vieressä nurmen päällä. Peräsin nojaa läheiseen lentokonehalliin, jonka sisällä puolestaan ovat liki kaksimetriset etupropellin siivet.

– Siivet oli pakko purkaa pois kuljetuksen ajaksi. Tarkoitus on laittaa tämä lentokoneen näköiseksi ja näyttelyesineeksi Karjalan ilmailumuseoon, kertoo Kaakkois-Suomen ilmailumuseoyhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Marttinen.

Lentokone saapui Utista Lappeenrantaan viime kesänä. Petri Kivimäki/Yle

Lentokoneen laskutelineet on jo kunnostettu viime talven aikana. Lähiviikkoina siivistä puretaan repaleiset kankaat ja ne päällystetään uudelleen.

– Maalifirma antoi meille lahjoituksena trukkilavallisen maalia. Tarkoitus on maalata kone kokonaan uuteen uskoon.

Koneen siipiä ei tarvitse kunnostaa aivan perusteellisesti, sillä koneella ei ole aikomus enää lentää, vaikka koneen moottori on Marttisen mukaan vielä aivan toimintakuntoinen.

Nurmella olevat lentokoneen siivet kertovat vielä koneen menneisyydestä. Petri Kivimäki/Yle

Tuhansia koneita

Antonov 2 -lentokone on ollut aikansa monitoimikone. Sitä on käytetty matkustajien ja lastin kuljettamiseen, laskuvarjohyppytoimintaan, sairaankuljetukseen, lannoitteiden levitykseen ja tuholaisten torjuntaan.

– Tämä on mäntämoottoorikoneeksi sisätiloiltaan tilava, ja sen ominaisuudet sopivat hyvin laskeutumiseen esimerkiksi korpitukikohtiin, kertoo Marttinen.

Mikään koneharvinaisuus museon pihalla oleva entinen turistinähtävyys ei kuitenkaan ole, sillä niitä on valmistettu tuhansia kappaleita sekä Neuvostoliitossa että Puolassa.

– Tällainen kone on ollut sekä siviili- että sotilaskäytössä Neuvostoliitossa ja sen vaikutuspiireissä olevissa maissa, kuten Puolassa ja Itä-Saksassa, kertoo Kimmo Marttinen.

Lentokoneen propelleja säilytetään vieressä lentokonehallissa. Petri Kivimäki/Yle

Lentokoneessa on kaikki alkuperäinen koneisto paikallaan. Museoarvoa Marttisenkin pitää koneelle vähän hakea.

– On tällä sillä tavalla museoarvoa, että se on lentokone lentokoneiden joukossa. Tällaisia koneita on joitakin hankittu Suomeen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, mutta yhtään niistä ei ole Suomeen katsastettu.

Kaakkois-Suomen ilmailumuseoyhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Marttinen ei lähde veikkaamaan, milloin lentokone on saatu kokonaan korjattua ja kasattua.

Mutta jos joku haluaa käydä muistojaan verestämään, voi konetta käydä katsomassa kesäaikaan Karjalan ilmailumuseon pihalla Lappeenrannassa. Siivet ovat siinä maassa rungon lähellä.