Suomen suurimmasta kokaiinijutusta syytteet: Huumetta tuotiin Tampereelle nieltynä ja kehoon kätkettynä

Huumausainetta on levitetty pääasiassa Tampereen seudulle, mutta myös pääkaupunkialueelle.

Suomen suurimmaksi kuvatussa kokaiinijutussa on luettu syytteet. Huumeet tuoneille kuriireille vaaditaan 13 vuoden ehdottomia vankeusrangaistuksia.

Huumeiden maahantuontiorganisaation epäiltiin esitutkinnassa tuoneen yhteensä noin 13 kiloa kokaiinia Suomeen. Tästä määrästä poliisi sai takavarikkoon reilut 800 grammaa.

Kuriirien epäillään kuljettaneen kokaiinin Alankomaista Suomeen kehonsisäisesti nieltynä ja kehon onteloihin kätkettynä.

Poliisi on epäillyt, että huume tuotiin Alankomaista vuosina 2017 ja 2018. Huumausainetta on levitetty Keskusrikospoliisin mukaan pääasiassa Tampereen seudulle, mutta myös pääkaupunkialueelle.

Poliisin mukaan maahantuontiorganisaation pääepäillyt toimivat Tampereelta käsin.

– Kokonaisuus on suurin koskaan Suomessa paljastettu kokaiinin maahantuonti- ja levitystapaus, ja sen tutkinnassa on tehty tiivistä kansainvälistä yhteistyötä. Alankomaissa on tehty kokonaisuuteen liittyen useita kiinniottoja, kotietsintöjä ja kuulusteluita, kuvaa tutkinnanjohtaja, Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Jari Räty kertoi aiemmin.

Kokonaisuuden ensimmäisestä osiosta annettiin tuomio Pirkanmaan käräjäoikeudessa keväällä. Siinä poliisi selvitti kolmen kokaiinikilon tuomisen Suomeen. Tähän osaan liittyy jääkiekkoilija Jori Lehterän saama tuomio. Tuomiot eivät ole vielä lainvoimaisia.

Pääepäillyt Tampereelta

Nyt valmistumassa olevassa esitutkinnassa kokaiinin maahantuonnista on epäilty 17 henkilöä ja sen levittämisestä on epäilty 16 henkilöä. Asian käsittely alkoi Pirkanmaan käräjäoikeudessa maanantaina, ja syytteet tulivat julkisiksi. Syyte on tässä haarassa annettu nyt ainakin viidelle.

Levittämisen osalta käräjäoikeus on antanut tuomionsa tammikuussa. Nyt käsitellään maahantuontia.

