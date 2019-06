Isojoen meritaimenet nousevat nyt Etelä-Pohjanmaalla ylemmäs kuin vuosikymmeniin – tai ainakin niin toivotaan

Isojoella on asennettu kymmeniin meritaimeniin radiolähettimiä. Tarkoituksena on tutkia sitä, kuinka ylös taimenet vaeltavat kutemaan. Isojoesta on myös poistettu hiljattain yksi pato, ja myös sen merkitystä seurataan radiolähetintutkimuksella. (Video: Pasi Takkunen / Yle)

Isojoelle vaeltaviin meritaimeniin on asennettu pitkästä aikaa radiolähettimiä. Niiden avulla pyritään seuraamaan, millaisia vaikutuksia esimerkiksi padon poistamisella on vaellukselle.

Peruksen padon kohdalla Kristiinankaupungissa Lapväärtin-Isojoki virtaa vuolaana. Hieman piiloon valtatiestä jäävä koskialue on näkemisen arvoinen paikka.

Padon vierellä seisovat miehet osoittelevat antennilla kohti jokea. Laite piippaa eli taimen liikkuu ihan lähellä.

– Meidän edessä on tällä hetkellä huhtikuun puolessavälissä merkattu yli neljäkiloinen naarastaimen odottamassa oikeaa hetkeä ylittää tuo pato, kertoo antennia kädessään pitelevä vesitaloussuunnittelija Teemu Huovinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Isojoella tehdään meritaimenten radiotelemetriatutkimusta. Teemu Huovisen ja Jyrki Latvalan kädessä oleva laite piippaa aina, kun riittävän lähellä joessa liikkuu taimen. Mirva Ekman / Yle

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla virtaavalla Isojoella tehdään parhaillaan meritaimenten radiotelemetriatutkimusta. Nyt 32 taimenta on saanut vatsaansa nukutuksessa radiolähettimen, ja kalojen vaellusta seurataan tästä keväästä vuoden verran eteenpäin.

Latvapuroilla olisi hyvä lisääntyä

Ensimmäisen kerran taimenia on seurattu radiolähettimillä Isojoella 20 vuotta sitten. Viimeksi tutkimusta tehtiin viitisen vuotta sitten, mutta seurantaa tehtiin tuolloin vain joen suistoalueilla.

– Seurasimme ruoppauksen vaikutuksia suistoalueilla eli emme seuranneet kaloja joelle ollenkaan. Nyt haluamme selvittää missä kalojen kutualueet sijaitsevat. Lisäksi haluamme tietää onko joessa joitakin esteitä, jotka estävät kalojen jokeen pääsyn, Teemu Huovinen selittää.

Villamon pato poistettiin vuosi sitten syksyllä Isojoesta. Nyt kaloilla on mahdollisuus nousta joen latvaosiin saakka, ja tuota mahdollisuutta niillä ei ole ollut useampaan vuosikymmeneen. Radiolähetintutkimuksella seurataan myös padon poistamisen vaikutuksia.

Padon ympärillä on alueita joilla ei saa kalastaa. Mirva Ekman / Yle

– Latvapuroille pääseminen olisi merkittävää. Siellä lisääntymis- ja poikastuotantoalueet ovat ensiluokkaisia, kuvailee vesienhoidon ryhmäpäällikkö Jyrki Latvala Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta .

Hyviä tuloksia padon poistamisesta on jo saatu.

– Muutama lähetinkala on jo melko lähellä Villamon patoa, eli ehkä ne nousevat siitä yli. Meillä on padon yläpuolella myös kalalaskuri, ja sen mukaan ainakin viisi suurta merestä jokeen noussutta taimenta on siitä jo uinut ohi piirtureiden mukaan, Huovinen hymyilee.

Joen tilanne nyt hyvä

Peruksen pato on hyvällä virtaumalla sen verran matala, että lohet pääsevät tästä yli myös hyppäämällä. Viereen on rakennettu myös kalatie. Isojoki on tälä hetkellä vaeltaville meritaimenille lähes esteetön, vaikka joitakin kalateitä jokeen voisi vielä rakentaa.

Isojoen sanotaan olevan hyvin merkittävä joki Etelä-Pohjanmaalla. Se houkuttelee myös kalastajia.

Peruksen koskialue jää valtatieltä katsottuna piiloon. Mirva Ekman / Yle

– Tämä saa alkunsa Lauhanvuoren lähteiköistä, eli veden laatu on erittäin hyvä. Se mahdollistaa myös sen, että meritaimenkanta on täällä vahva ja joessa on edelleen jokihelmisimpukkaa, kuvaa Jyrki Latvala.

Teemu Huovinen uskoo, että lähettimillä merkatut kalat saavat taivaltaa matkaansa vapaina.

– Nämä merkatut kalat ovat rasvaevällisiä eli luonnonkaloja, joten ne ovat rauhoitettuja. Nämä yksilöt pitää siis vieheeseen kiinni napatessaan vapauttaa eivätkä kalastajat saa niitä ottaakaan, Huovinen muistuttaa.