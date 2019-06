Merihanhet saavat radiolähettimen kaulaansa – luvassa on ainutlaatuista tietoa lintujen elämästä

Merihanhia on aikaisemmin rengastettu varsin vähän. Paikantavien lähettimien avulla lintujen elämästä saadaan uutta tietoa.

Merihanhia on aikaisemmin rengastettu varsin vähän. Paikantavien lähettimien avulla lintujen elämästä saadaan uutta tietoa. Antti Saarenmaa/Droptine Creative Group

Alkukesän ilta on täynnä linnunlaulua. Punarinta visertää ja uuttukyyhkyn hieman valittava ujellus kuuluu lähimetsästa. Antti Piironen torkkuu autonsa etuistuimella, kunnes kuuluu merihanhien törähdyksiä. Kaksi pesimätöntä hanhea tekee kunniakierroksen rannan yllä.

Kustavilaisen saaren rannassa on ruokittu vesilintuja jo pidemmän aikaa. Merihanhipoikueita on sorsien ohella vieraillut paikalla, mutta nyt laukaisuvalmis lintuverkko jää paikalleen odottamaan seuraavaa aamua iltakymmenen jälkeen. Piironen purkaa laukaisulaitteen ja hyppää autoon.

Antti Piirosen kesäloma Suomen riistakeskuksesta kuluu merihanhien perässä. Käytännössä se tarkoittaa varhaisia aamuheräämisiä pitkin Suomen rannikkoa lyhyiden yöunien jälkeen. Lintujen pyydystämiseen käytettävän laukaistavan verkon virittely ja purku vie oman aikansa.

Antti Piironen tarkistaa lintuverkon olevan valmiina. Markku Sandell / Yle

Kun merihanhipoikueita ilmaantuu paikalle, Piironen asentaa naaraslinnun kaulaan paikantimen, joka lähettää tiedon linnun liikkeistä parin vuoden ajan. Lähettimen akku latautuu pienten aurinkopaneelien avulla.

Tavoitteena on kuvata Suomessa pesivien muuttoreitit, muutonaikaiset levähdysalueet, talvehtimisalueet ja muuton ajoittuminen.

– Ne tunnetaan oikein huonosti. Meillä on jotain tietoa, joka perustuu rengaslöytöaineistoon. Se aineisto on pieni, koska merihanhia on rengastettu vähän, Antti Piironen sanoo.

Piironen jos kuka tietää, kuinka hankalaa hanhia on pyydystää. Iso lintu ei niin vain antaudu tutkijoiden merkittäväksi.

– Tämä etenee toivottavasti niin, että tänä kesänä laitetaan sellanen vajaat 30 GPS-lähetintä merihanhille ja ensi kesänä parikymmentä vielä lisää. Sen jälkeen katsotaan, minkälaista dataa ne meille tuottavat, väitöskirjaansa materiaalia keräävä tutkija kertoo.

Minne hanhet lentävät?

Kymmenien paikantimien välittämän tiedon perusteella saadaan selville, minne Suomessa pesivät merihanhet lentävät. Jo nyt tiedetään, että Suomenlahden hanhet kulkevat itäistä reittiä talvehtimisalueille.

Nyt lähettimen on saanut kaulaansa parikymmentä emohanhea. Uroshanhelle laitetaan numerolla varustettu tunnistusrengas. Antti Saarenmaa/Droptine Creative Group

Saaristomeren ja Pohjanlahden runsaslukuisempi hanhikanta sen sijaan muuttaa talvehtimaan etelään läntisempää reittiä.

Talvehtimisalueilla nuoret linnut pariutuvat ja naaraat palaavat synnyinseuduilleen. Koiraslinnut seuraavat naarasta eli täällä syntyneet koirashanhet voivat päätyä moneen suuntaan Pohjois-Eurooppaa.

Merihanhi ei ole uhanalainen vaan elinvoimaisena se on siirtynyt pesimään sisäsaaristoon ja rannikolle. Kanta on arviolta vajaa 7000 pesivää paria.

Linnut saapuvat rannikolle jo maaliskuussa ja poikaset kuoriutuvat toukokuussa. Elokuussa linnut kokoontuvat muuttomatkaa varten jopa satojen lintujen parviksi ja ruokailevat viljapelloilla.

Pesimisalueilta tulee tietoa hanhien liikkeistä tiuhaan, muuttomatkalla sitten hieman harvemmin. Parin vuoden kuluttua suomalaisten merihanhien vuodenkierto tunnetaan huomattavasti paremmin.

Antti Piironen seuraa myös lähettimillä varustettujen metsähanhien liikkeitä. Näitä hanhia on tänä vuonna merkitty pohjoisilla pesimäalueilla.

Aiemmin paikantava lähetin on laitettu muun muassa kotkien, kalasääskien ja haukkojen selkään. Tänä vuonna Suomenlahdella on muutamalle merimetsolle laitettu lähetin.

50 lähettimen asentamien merihanhille on aiempia projekteja mittavampi. Se on vaatinut laajaa valmistelua ja merihanhien elinpiirien kartoittamista.

Yhden lähettimen hinta on noin tuhat euroa. Hankkeen rahoittajina ovat Suomen riistakeskus, Suomen Metsästäjäliitto ja Raaseporin kaupunki sekä Uittokalusto ja Swarovski Optik.

Lue myös:

Jaska-sääksi palasi mutkien kautta kotiin – "Luultavasti se hakee lepytyskalaa rouvalleen"

Eikka lentää reppu selässään

Lähes kaksi vuotta kateissa ollut lähetinkotka löytyi – "pääasia, että se on lentokykyinen"

Rengon satelliittisääksiperhe muuttomatkalla: Ilpo Tšekissä, Helena Afrikassa ja Birgit Hollannissa

Hämäläishaukka hämmästytti tutkijat - lensi melkein Angolaan