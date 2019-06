“Tuntuu kuin sinua kuristettaisiin, mutta et voi itse tehdä mitään” – saamelaisen Anders Sunnan protestitaide kumpuaa oman elinkeinon ja identiteetin puolustamisesta

RovaniemiKulttuuritalo Korundin varastohuoneessa maalinkatku on pistävä. Kuulet vain spraymaalin suhinan ja katseen vangitsee saamelaistaiteilija Anders Sunnan maalaama raju teos, jossa pääosassa on pakkopaitaan puettu saamelaisnainen.

Protestitaiteilija Sunnan teos on nähtävillä tästä viikosta eteenpäin Rovaniemen taidemuseon Korundin seinällä. (siirryt toiseen palveluun) Teos on katutaidehengessä tehty ja on esillä niin kauan kuin se kestää hyvänä.

Sunna ei suunnitellut työtään, vaan tarttui vain maalipurkkiin. Maalatessaan hän ajatteli Suomen saamelaisia ja toivoo taiteensa herättävän suomalaiset ajattelemaan.

– Se kuvastaa sitä, että meillä on paljon sanottavaa, mutta poliitikot eivät halua kuunnella. Tuntuu kuin sinua kuristettaisiin mutta et voi itse tehdä mitään. Kun yrität päästä tilanteesta pois ilman apua, et ole enää kovin ystävällinen, se on vähän niin kuin varoitus, kuvailee Sunna.

– Jos pienempää ryhmää koko ajan ahdistetaan nurkkaan, joskus tilanne räjähtää. Ei niin voi tehdä ikuisuuksiin. Jotkut ovat jo todella tympääntyneitä tilanteeseen, selittää Sunna.

Teoksessa viitataan myös ILO 169 -sopimukseen (siirryt toiseen palveluun), joka on Suomessa ratifioimatta.

– Ehkä ihmiset aluksi kiinnittävät huomiota roomalaisiin kirjaimiin ja pohtivat niiden merkitystä. Jotkut ehkä suuttuvat tästä teoksesta.

Ajatusten herätteleminen on päätarkoitus.

– Kun näet teoksen, se jää mieleesi. Jäät ajattelemaan sitä, vaikka et katsoisi enää sitä. Ehkä töihin tai kotiin mennessä pohdit, miksi teos oli sellainen, toivoo Sunna.

Vesa Toppari / Yle

Anders Sunna on saamelaisyhteisössä tunnettu protestitaiteilija. (siirryt toiseen palveluun) Ympäri saamenmaata kulkiessa silmiin osuu usein roskapönttöihin maalattu mies pommin kera. Sunna tunnetaan myös musiikkivideosta (siirryt toiseen palveluun), jonka teki yhdessä artisti Sofia Jannokin kanssa. Musiikkivideo ottaa kantaa Girjasin lapinkylän kamppailuun Ruotsin valtiota vastaan.

Anders Sunna ottaa taiteensa kautta kantaa saamelaisten kokemiin ennakkoluuloihin sekä hyökkää stereotyyppistä ja tietämättömyyteen perustuvaa saamelaiskäsitystä vastaan, analysoi Tuija Hautala-Hirvioja katsauksessaan, jonka hän on kirjoittanut Agon-lehteen. (siirryt toiseen palveluun)

Kipu ja kamppailu olemassaolosta panee Sunnan maalaamaan – ”Jos he ottavat jotain meiltä pois, minun on tehtävä jotain heitä vastaan”

Ruotsin puolen saamelainen Sunna päätti kuusi vuotiaana, että hänestä tulee taiteilija. Kuten useimmilla taiteilijoilla, myös Sunnalla on kipupiste, tai trauma, jonka kautta hän työstää rajunkin näköistä protestitaidettaan. Sunnan kipupiste on poronhoitajaperheen pakkosiirto Sattajärven lapinkylästä Muonion lapinkylään. (siirryt toiseen palveluun)

Taustalla on yli neljäkymmentä vuotta kestänyt taistelu valtiota vastaan. (siirryt toiseen palveluun)

Vuonna 1971 uuden porotalouslain myötä Sunnan perhe menetti poronhoito-oikeutensa. Vuonna 1986 Sunnan perhe pakotettiin poliisipartioiden voimin muuttamaan omilta kotiseuduiltaan toiseen lapinkylään. Vuonna 2000 tuli ilmoitus, että Sunnan perheen on teurastettava koko porokarjansa. Poroja ei ole teurastettu mutta kamppailu jatkuu.

– Tuntuu kuin emme saisi olla olemassa missään, kuvailee Sunna.

Sunnan taide kumpuaa oman elinkeinonsa ja identiteetin puolustamisesta.

– Jos meillä ei ole poroja, he ottavat identiteettimme, perheen historian ja sielun. Jos he ottavat jotain meiltä pois, minun on otettava jotain myös heiltä pois, tai tehtävä jotain heitä vastaan, sanoo Sunna.

Anders Sunna on käynyt taidekoulua Tukholmassa. Taiteen avulla hän yrittää kääntää vaikeaksi kokemansa asiat positiivisemmaksi. Vesa Toppari / Yle

"Taiteen kautta voit purkaa sisältäsi asioita, joista et voi puhua" – Sunna suosittelee taidetta nuorille

Sunna on itse kasvanut konfliktin keskellä ja yrittää taiteensa kautta kaivaa koetusta myös positiivisuutta.

Monet saamelaisnuoret kokevat yhteisön ulkopuolelta tulevat uhat ahdistavina. Suomessa nuoria poronhoitajia on puhuttanut varsinkin Jäämeren rata -keskustelu.

Silloin on tartuttava taiteeseen, neuvoo Sunna.

– Taide on hyväksi keholle ja varsinkin mielenterveydelle. Silloin saat sellaiset asiat ulos, joista et ehkä voi, tai halua puhua.

– Taide on hyvä väline auttaa nuoria, silloin et tee itsemurhaa tai ala käyttämään huumeita, kiteyttää Sunna.

Tutkimuksen mukaan yksi kolmesta nuoresta saamelaisesta poronhoitajasta Ruotsissa on harkinnut itsemurhaa. Ahdistusta ja masennusta aiheuttaa muun muassa taistelu maankäytöstä perinteisellä poronhoitoalueella.

– Sinun täytyy yrittää pitää hauskaa, vaikka kärsitkin. Muuten sinulla ei ole vahvuutta jatkaa, sanoo Sunna.

Aikaisemmin Sunna on maalannut Suomessa muun muassa seinämuraalin Ouluun. Tänä kesänä Sunnan taiteesta voi nauttia Rovaniemen lisäksi myös Örebrossa (siirryt toiseen palveluun).