Lomareissulla voi hieman hemmotella, mutta muuten lapsi ei tarvitse korotettua viikkorahaa kesälomalla – Lue asiantuntijoiden 5 vinkkiä

Anna lapsellesi mahdollisuus töpeksiä pienillä summilla, ettei sama käy vanhempana isoilla rahoilla. Kesän lomareissut on hyvää aikaa lapselle oppia fiksua rahankäyttöä ja budjetissa pysymistä.

Jyväskylän yliopiston tutkija Terhi-Anna Wilska ja Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist kertovat vinkkinsä lapsen rahankäyttöön lomalla.

1. Tarvitseeko lapsi korotettua viikkorahaa kesäloman aikana?

Kesäloman ei tarvitse olla erityinen syy antaa lapselle tavallista enemmän taskurahaa, sanovat asiantuntijat. Wilskanmukaan lapset käyttävät eniten lomalla rahaa karkkiin ja muihin herkkuihin, ulkona syömiseen, peleihin ja vaatteisiin.

Danske Bankin tilaaman kyselyn mukaan suomalaisvanhemmat pitävät keskimäärin yhdeksää vuotta sopivana ikänä ensimmäiselle taskurahalle. Lapsi saa viikkorahaa keskimäärin 6,4 euroa. Wilska kehottaa kannustamaan lapsia kesätöihin mahdollisimman varhain, koska itse ansaittua rahaa oppii käyttämään fiksummin kuin muualta saatua.

2. Lomareissulla voi hieman hemmotella

Lomamatkalla rahaa kuluu enemmän kuin arjessa. Appelqvistin mukaan reissuun voi antaa lapselle hieman ylimääräistä rahaa, koska loman kuuluu olla jotain erityistä. Wilskan mukaan vaihtoehtona on myös se, että jokainen lapsi saa valita yhden matkamuiston tai vaatteen kotiinviemisiksi. Anna tiettyyn pisteeseen asti lapsen itse päättää, mitä hän rahoillaan ostaa – vaikka se sinusta olisi rihkamaa ja turhaa.

Wilskan mukaan lapsen kanssa voi myös keskustella, pitääkö lomalla ostaa ylipäätään tavaraa vai voisiko saman rahan käyttää elämyksiin, kuten vesihiihtoon tai tivolilaitteeseen.

Yli varojen ei kuitenkaan kannata elää: Pikavippi ei kannata edes lomalla, vaikka se tarkoittaisi vähemmän ulkona syömistä tai tuliaisia. Appelqvist muistuttaa, että onneksi kesällä on paljon kivoja asioita, joita koko perhe tehdä ilman rahaakin. Tärkeintä on yhdessä oleminen.

3. Anna lapselle omaa rahaa, että hän oppii käyttämään sitä

Viikkorahan antamisessa on tapahtunut muutos viime vuosina: Wilskan mukaan yhä useampi vanhempi ostaa lapselle asioita sen sijaan, että lapsi saisi viikkorahaa. Riskinä kuitenkin on se, että lapsi ei opi suunnittelemaan rahankäyttöä tai säästämään. Oman rahan käyttö arjessa alkaa lapsilla tyypillisesti noin 10-vuotiaana viikkorahan myötä.

Lomamatka voi olla hyvä tilaisuus rahankäytön harjoitteluun, kun lapselle antaa oman lomabudjetin käytettäväksi. Lapsi oppii samalla hintojen vertailua sekä pienempi lapsi laskemista. Appelqvistin mukaan se säästää myös vanhempien hermoja: äidin ja isän ei tarvitse jokaisella rihkamakojulla neuvotella lapsen kanssa ostoksista, vaan lapsi saa itse käyttää rahansa mihin haluaa.

4. Kotitöiden vaatiminen jakaa mielipiteitä

Lähes kaikki Danske Bankin viikkorahakyselyyn vastanneet vanhemmat edellyttivät viikkorahan saamiseksi kotitöiden tekemistä, esimerkiksi oman huoneen siivoamista tai roskisten vientiä.

Yli puolet vanhemmista antaa taskurahaa opettaakseen lapselleen, että rahan eteen täytyy tehdä töitä. Appelqvist ja Wilska eivät kuitenkaan opettaisi lasta tekemään kotitöitä vain rahasta. Silloin riskinä on, että lapsi ei suostu tekemään mitään ellei siitä makseta.

Appelqvist ei silti vaatisi lapselta lisätöitä, että hän saa korotettua viikkorahaa lomareissua varten: loma on erityistä aikaa, jolloin saa olla kivaa hemmottelua. Lomareissussa lasta voi palkita myös koulumenestyksestä tai harrastuksissa pärjäämisestä.

5. Älä kyttää lapsen rahankäyttöä

Viikkorahan ja oman lomabudjetin ideana on, että lapsi saa mahdollisuuden tehdä päätöksiä itsenäisesti – vaikka ne olisivatkin huonoja. Luota siis lapseesi äläkä kyttää liikaa hänen rahankäyttöään, neuvoo Appelqvist. Tarkempaan seurantaan on syytä, jos ongelmia ilmenee. Töppäykset on parempi tehdä nuorena pienillä summilla kuin vanhempana isoilla rahoilla.

Wilska kehottaa vanhempia puhumaan asiasta lasten kanssa: mitä kivaa he ostivat reissusta ja riittivätkö rahat.

