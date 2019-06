Oras Tynkkynen haluaa ilmasto- ja ympäristöministeriksi: "Toivoisin, ettei sukupuolta ainakaan nähdä esteeksi"

Tamperelainen Oras Tynkkynen (vihr.) hakee hallituksen ilmasto- ja ympäristöministeriksi. Tynkkynen on toiminut aiemmin hallituksen ilmastopoliittisena asiantuntijana. Tynkkynen vahvistaa Ylelle, että hän on käytettävissä tehtävään. Hän vetoaa siihen, että hänellä on pitkä kokemus ympäristö- ja ilmastoasiantuntijana.

Tynkkynen ei päässyt eduskuntaan takaisin näissä vaaleissa. Tällä hetkellä Tynkkynen toimii Sitran vanhempana neuvonantajana ympäristöasioissa. Tynkkynen oli eduskunnassa 11 vuotta.

Vihreät päättävät nimistä tiistaina illalla. Oras Tynkkynen arvioi, että valinnasta tulee tiukka. Hänen vahvuuksiaan on ilmasto-osaaminen mutta osa voi pitää haittana sitä, ettei hän istu eduskunnassa. Tynkkynen toivoo, ettei sukupuoli vaikuta valintaan.

– Toivoisin, ettei sukupuolta ainakaan nähdä esteeksi.

Pirkanmaalle on ennakoitu myös toista ministerin paikkaa, sillä SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin on ollut vahvoilla.

Perinteisesti Pirkanmaalta ei ole ollut paljon ministereitä, joten Tynkkynen toivoo tilanteen korjautuvan uudessa hallituksessa.

– Satu Hassi ja Kimmo Sasi ovat vanhat tutut, mutta viime aikoina Pirkanmaa on pärjännyt monessa hallituksessa huonosti.

Asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).