Heli Vaarasen kolumni: Kaipaatko lomaasi romantiikkaa? Pohjusta se, niin saat, mitä haluat

Karista huolet. Pudistele talven pölyt. Uskaltaudu ulos ilman kenkiä. Nosta kalpeat kasvosi kohti aurinkoa ja hengitä syvään: Nyt on kesä! D-vitamiinia ropisee suoraan taivaalta eikä purkista!

Kesä tarkoittaa useimmille myös lomaa. Millainen olisi sinun toiveidesi loma tai viikonlopun karkumatka kahdelle?

Pariterapeuttina olen kuullut pariskuntien samat toiveet jo todella moneen kertaan, mutta kerron ne nyt teille. Puolisot toivovat toisiltaan huomiota, yhteistä aikaa ja arvostusta.

Auttaisiko kolmen hyvän asian muistisääntö?

Puolisot siis toivovat toisiltaan

huomiota yhteistä aikaa arvostusta

Ei kuulosta vaikealta? Mutta kyllä se on vaikeaa, erityisesti jos toinen ei suostu kertomaan millä tavalla haluaisi tulla huomioiduksi.

Moni toivoo romanttista lomaa, jolloin saisi siipaltaan näitä kolmea hyvää, muttei kerro miten.

Ei puhu eikä pukahda millaista yhteistä aikaa haluaisi viettää, eikä sitäkään suostu sanomaan, minkä kokee arvostuksena. Sen sijaan hän sanoo näin: ”Kyllä sinun pitäisi se tässä vaiheessa jo tietää!”

Sama vaikeneminen koskee lomatoiveita. Moni toivoo romanttista lomaa, jolloin saisi siipaltaan näitä kolmea hyvää, muttei kerro miten.

Olen miettinyt pääni puhki, miksi kumppani ei halua kertoa toiselle mitä tarvitsee. Että kertoisi ajoissa ja ennen kriisiä, mutta ei. Hän ei halua edes ohjailla toista toivomaansa suuntaan, vaan urheana odottaa päivää, jolloin lamppu syttyy ja toinen yhtäkkiä älyää miten kannattaa toimia.

Lopulta keksin vastauksen arvoitukseen!

Toiveita ei haluta sanoittaa, koska kaikkein suurin toiveiden täyttymys on se ihana yllätys. Kun toinen vaan tekee jonkin ihanan asian ihan itsestään. Se on maailman romanttisinta. Olipa yllätys pieni tai suuri, se tarkoittaa, että puolisosi on ajatellut juuri sinua.

Päättelen siis näin: romanttista on yllättävä rakastava teko.

Kun minun siippani toi yllättäen ja ilman syytä täytekakkua, ja sitten istuttiin sängyssä ja syötiin sitä itsemme kipeiksi, se oli maailman romanttisinta. Ja kun hän imuroi sirottelemani valkopippurit nurkista, ihan yllättäen, niin kyllä sekin oli valtavan romanttista. Niin ne valkopippurit olivat siellä kevään muurahaisten karkottamiseksi. Ja joskus hän laittaa minulle työpäiväksi eväät vaikka estelen. Maailmankaikkeuden romanttisinta.

Päättelen siis näin: romanttista on yllättävä rakastava teko. Yllätyslahja, ihan pienikin.

Jotta toinen rohkenisi tehdä yllättäviä tekoja, neuvoni on tämä: ota ilolla vastaan, mitä se lieneekin.

Lahjan antamisen hetkestä tekee erityisen sekä lahjan antaja että lahjan saaja, tasavertaisesti.

Mitä paremmin pohjustat, millaista yhdessäoloa kaipaat, sitä todennäköisemmin sen saat.

Kun toivot romanttista kukkakimppua, ja pyydät sitä häneltä (kukkien ojentamisesta molemmin puolin tulee kyllä aikanaan tapa!), tee kukkien ojentamisen hetkestä teille kahdelle erityinen, läheinen hetki.

Mitä helpompaa sinulle on esittää yllättävä idea, sitä enemmän niitä saat. Mitä paremmin pohjustat, millaista yhdessäoloa kaipaat, sitä todennäköisemmin sen saat. Mitä innokkaammin lähdet mukaan uusiin käänteisiin, sitä varmemmin niitä tulee.

Ja kun molemmilla on tuntu siitä, että kaikkea voi ehdottaa, löydät itsesi yhtäkkiä vaikka viettämästä romanttista karkumatkaa kumppanisi kanssa.

Karkumatkallanne saat toivottavasti kokea arvostusta, jota kaipaat: vaikka sitä, että hän kertoo, miten arvostaa sinua puolisona, ja kohtelee sen mukaan. Romanttisen viikonlopun vietossa ihanaa on rajaton aika ilman velvollisuuksia. Mitä silloin haluatkin tehdä tai jättää tekemättä, kerro siitä.

Jokainen lomapäivä, joka alkaa hyväilyllä ja lempeillä sanoilla, lupaa lisää hyvää nukahtamiseen saakka. Läheisyys on paras palkinto, jota jokainen ihminen toivoo ja tarvitsee – ja hamuaa lisää.

Heli Vaaranen

Kirjoittaja on valtiotieteen tohtori, sosiaalitieteilijä ja psykoterapeutti. Hän työskentelee Väestöliitossa johtavana asiantuntijana. Vaarasen intohimona on saada eronneet parit rauhanneuvotteluun ja rakentaa uusia alkuja pareille parisuhdekriisien jälkeen.

Aiheesta voi keskustella 3.6. klo 22.00 asti.