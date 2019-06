Brexit ajoi vaihtoon jo toisen brittipääministerin – Mutta mitä puuhaa Theresa Mayn edeltäjä David Cameron tyyriissä puutarhavajassaan?

Huomenna perjantaina eroavan pääministeri Theresa Mayn yritykset puskea Britannian EU-erosopimusta läpi ovat tänä keväänä olleet tuskallista seurattavaa.

Mutta samalla britit ovat ihmetelleet, missä luuraa mies, joka pani koko brexit-prosessin alulle.

Mayn edeltäjä David Cameron järjesti kansanäänestyksen EU-erosta kesäkuussa 2016. Kun enemmistö Cameronin odotusten vastaisesti halusi brexitiä, hän erosi.

Nykyään 60 prosentilla briteistä on Cameronista kielteinen käsitys (siirryt toiseen palveluun). Moni pitää häntä vastuunpakoilijana, joka jätti Mayn hoitamaan brexit-sotkun.

David Cameron ilmoitti erostaan heti brexit-kansanäänestyksen tulosten selvittyä. Facundo Arrizabalaga / EPA

Eronsa jälkeen Cameron onkin pysytellyt suurimmaksi osaksi poissa julkisuudesta.

Kevään kiivaimman brexit-väännön aikaan brittilehdet raportoivat ex-pääministerin surffilomista Costa Ricassa. Ja siitä, kuinka hän kirjoittaa muistelmiaan loma-asunnollaan (siirryt toiseen palveluun) Cotswoldsin kukkuloilla Keski-Englannissa.

Cameron itse on sanonut, ettei kadu kansanäänestyksen järjestämistä, mutta katuu vaikeuksia, joita äänestystuloksen toimeenpano on kohdannut.

Kun May toukokuussa ilmoitti omasta erostaan, Cameron sanoi BBC:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) olevansa ”äärimmäisen pahoillaan” Mayn puolesta.

Maankuulu 25 000 punnan vaja

Cameron on kolmen viime vuoden aikana käyttänyt pääosan ajastaan kirjoittaen muistelmiaan. For The Record -niminen omaelämänkerta on määrä (siirryt toiseen palveluun) julkaista syyskuussa.

Cameron on luvannut suorapuheisen tilityksen pääministeriajastaan, ja kustantaja on maksanut oikeuksista 800 000 puntaa eli runsaat 950 000 euroa.

Otsikoista pudonneet: David Cameron David Cameron ilmoitti eroavansa pääministerin tehtävästä kesäkuussa 2016. Facundo Arrizabalaga / EPA Brexitin isä, Britannian pääministeri 2010–2016, konservatiivipuolueesta.

Kannatti Britannian EU-jäsenyyttä, mutta lupasi siitä kansanäänestyksen parlamenttivaalien alla 2015.

Kesäkuun 2016 kansanäänestyksessä brexitin puolesta äänesti 52 prosenttia briteistä.

Ilmoitti erostaan muutama tunti tuloksen selviämisen jälkeen.

Ylen ulkomaantoimitus julkaisee kesällä juttuja, joissa kerrotaan, mitä kansainvälisen julkisuuden unohtamille ihmisille kuuluu.

Tämä on sarjan ensimmäinen osa.

Kirjoittaminen ei ole ollut helppoa. Ystävät ja entiset työtoverit ovat kertoneet mediassa (siirryt toiseen palveluun), että vaikeiden päätösten läpikäyminen uudelleen on ollut Cameronille tuskallista.

Viime vuonna muistelmien julkaisua lykättiin brexitin viivästymisen takia, mutta syyskuun julkaisupäivämäärän vakuutetaan pitävän.

Brittilehdistössä on herättänyt kiinnostusta Cameronin kirjoitusprosessia varten hankkima puutarhavaja – ja erityisesti sen 25 000 punnan eli lähes 30 000 euron hintalappu.

Käsinrakennettu vaja on kuulemma eristetty lampaanvillalla, varustettu puulämmitteisellä kamiinalla ja vuodesohvalla sekä maalattu Farrow & Ball -sisustusmerkin trendisävyin.

David Cameron in his Shed #Brexit pic.twitter.com/GqQRfOLrpx — David Cameron in his Shed (@DaveCamShed) 4. kesäkuuta 2019

Twitterissä David Cameron in his Shed -nimellä esiintyvä tviittaaja julkaisee kuvan vajasta päivittäin.

Tennistä Boris Johnsonin kanssa

Lehtitietojen mukaan omaelämänkerrassa on luvassa suorapuheista luonnehdintaa Cameronin entisistä kollegoista.

Hänen kerrotaan hyökkäävän (siirryt toiseen palveluun) erityisen voimakkaasti entistä ystäväänsä ja liittolaistaan, sittemmin brexitin kannattajaksi kääntynyttä Michael Govea vastaan.

Cameron ja Gove eivät tiettävästi ole puhuneet toisilleen kesäkuun 2016 kansanäänestyksen jälkeen.

David Cameron itse oli EU:ssa pysymisen kannalla. Facundo Arrizabalaga / EPA

Sen sijaan brexitin puolesta näkyvästi kampanjoinutta entistä opiskelutoveriaan Boris Johnsonia kohtaan Cameron ilmeisesti ei enää kanna kaunaa.

Cameronin ja Johnsonin kerrotaan pelanneen hiljattain tennistä ja käyneen illallisella yhdessä.

Sekä Johnson että Gove ovat ehdolla pääministeri Mayn seuraajiksi.

Tekoäly kiinnostaa

Toki 52-vuotias Cameron tehnyt viime vuosina muutakin kuin kirjoitushommia. Aika ajoin häntä on kutsuttu puhumaan erilaisiin tilaisuuksiin eri puolille maailmaa, tosin huippuansioista nauttivaa ex-pääministeri Tony Blairia pienemmillä palkkioilla.

Lisäksi hänellä on erilaisia rooleja liike-elämässä ja hyväntekeväisyysjärjestöissä.

Hän johtaa Britannian ja Kiinan välistä investointirahastoa ja toimii palkattomana nokkamiehenä esimerkiksi Alzheimerin taudin tutkimusta edistävässä järjestössä sekä nuorisotyötä tekevässä National Citizen Servicessä.

David Cameronilla on nykyään hyvin aikaa seurata tennistä Wimbledonissa äitinsä Mary Cameronin kanssa. Nic Bothma / EPA

Viime viikolla Cameronin kerrottiin aloittavan työt (siirryt toiseen palveluun) myös tekoäly-yhtiö Afinitissa.

Pakistanilaisyrittäjän perustama ja Washingtonissa pääkonttoriaan pitävä yhtiö kehittää tekoälyn käyttöä puhelinpalvelukeskuksissa. Cameronista tulee yhtiön neuvottelukunnan puheenjohtaja.

Puolikuoliaaksi pitkästynyt

Politiikan jätettyään Cameron on ystäviensä mukaan (siirryt toiseen palveluun) "pitkästynyt puolikuoliaaksi."

Viime syksynä kerrottiin, että hän ei sulkisi pois mahdollisuutta palata politiikkaan esimerkiksi ulkoministeriksi, jos joku tuleva konservatiivipääministeri häntä pyytää.

Ainakin toistaiseksi vapaa-aikaa ehkä silti vielä riittää. Sitä varten Cameronin kerrotaan (siirryt toiseen palveluun) hankkineen toiselle loma-asunnolleen Cornwalliin kylpypaljun.

Sen hinnaksi ex-pääministerin rahankäyttöä tarkkaan seuraava brittilehdistö arvioi lähes 10 000 euroa.