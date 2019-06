Sudanissa rauhanomaisia mielenosoittajia ampuneet joukot saavat epäsuorasti rahoitusta EU:lta

Maanantai oli synkkä päivä Sudanin pääkaupungissa Khartumissa. Useita ihmisiä kuoli ja yli sata loukkaantui, kun armeija sai tarpeekseen pari kuukautta jatkuneista mielenosoituksista puolustusministeriön ulkopuolella.

Luotien ampumisesta syytetään Sudanin pelättyjä puolisotilaallisia joukkoja, Rapid Support Forces, RSF.

Joukot perusti entinen presidentti Omar al-Bashir suojellakseen itseään, mutta lopulta ne kääntyivät häntä vastaan.

Bashir joutui eroamaan huhtikuun 11. päivä, ja nyt maata johtavan armeijan ylimenoneuvoston varapäällikkönä, eli Sudanin kakkosmiehenä, toimii RSF:n komentaja Mohamed "Hemeti" Hamdan Dagalo.

RSF:ää tunnetaan ehkä paremmin nimellä Janjaweed. Sillä on juurensa Darfurin konfliktissa, jossa se murhasi silmittömästi ja oli vastuussa monesta verilöylystä. Omar al-Bashiria vastaan onkin nostettu syyte kansainvälisessä rikostuomioistuimessa ICC:ssä rikoksista ihmisyyttä vastaan Darfurissa.

Sudanin mielenosoitukset ovat jatkuneet joulukuusta asti. Ne juontavat juurensa taloudellisesta ahdingosta, johon maa on joutunut al-Bashirin takia. Koska maa löytyy Yhdysvaltojen laatimalta terrorismia tukevien maiden listalta, ulkomaiset sijoittajat ovat kaikonneet.

Armeijan neuvosto on kuitenkin (siirryt toiseen palveluun) kieltänyt yrittäneensä hajottaa mielenosoituksia, ja kertoi vain iskeneensä tiettyyn paikkaan, jossa oli ihmisiä, jotka ovat vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle.

Hyökkäyksen lopputuloksena keskustelut armeijaneuvoston sekä siviilihallintoa vaativan ammattiliittojen kattojärjestön välillä ovat kuitenkin kariutuneet.

Valta on nyt armeijalla.

Miten EU liittyy tähän?

Jo ennen vuotta 2015, jolloin Eurooppaan tunnetusti tuli ennätysmäärä turvapaikanhakijoita ja siirtolaisia, EU oli huolestunut rajoistaan.

Loppuvuodesta 2014 EU aloitti Khartumin prosessin (siirryt toiseen palveluun), jonka päämääränä oli pysäyttää siirtolaisia Afrikan sarven maista sekä Sudanista. Sudan on pitkään ollut yksi tärkeimmistä siirtolaisten keskuksista. Se on sekä lähtömaa, määränpää että läpikulkumaa siirtolaisille etenkin Eritreasta, Etiopiasta ja Somaliasta.

Khartumin prosessissa EU julistaa haluavansa päästä kiinni siirtolaisuuden juurisyihin ja pyrkivänsä aina toimimaan ihmisoikeuksia kunnioittaen. 37 EU:n ja Afrikan maata – mukaan lukien Suomi – allekirjoitti niin kutsutun Rooman julistuksen, Khartumin prosessin sopimuksen.

Kriitikot sanovat, että EU käytännössä ulkoistaa rajavalvontansa maille, joiden ihmisoikeustilanne on vähintäänkin kyseenalainen.

Sudanissa yhteistyökumppani oli huhtikuuhun asti Omar al-Bashir, jota siis syytetään rikoksista ihmisyyttä vastaan. Tammikuussa prosessin kiertävä puheenjohtajuus siirtyi Eritrealle ja presidentti Isaias Afwerkille, jonka julma hallinto on ajanut kymmenesosan maan asukkaista pakoon.

Sudanille miljoonia siirtolaisten pysäyttämiseksi

EU on maksanut satoja miljoonia Sudanille, jotta se pitäisi ihmisiä rajojensa sisäpuolella.

Omar al-Bashir pani omat puolisotilaalliset joukkonsa asialle. RSF lähetettiin partioimaan Libyan ja Eritrean rajoja (siirryt toiseen palveluun). Ja se toimii – alueelta tulevien siirtolaisten määrä on Euroopassa laskenut (siirryt toiseen palveluun) huomattavasti viime vuosina.

Mutta EU:n toimet ovat moraalisesti kyseenalaistettavissa, sanovat ihmisoikeusasiantuntijat (siirryt toiseen palveluun). Juurisyyt siirtolaisuuteen eivät ole kadonneet minnekään, osoittaa myös armeijan maanantainen väkivalta Khartumin kaduilla.

Ihmiset lähtevät pakoon sotaa, vainoja ja köyhyyttä, eikä rajavalvonta lopeta niitä.

Jo loppuvuodesta 2017 julkaistiin raportti, (siirryt toiseen palveluun) joka kritisoi voimakkaasti Khartumin prosessia.

Raportin ovat laatineet pakolaisjärjestö International Refugee Rights Initiative (IRRI), naisasiajärjestö The Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA), sekä Lontoon yliopiston ihmisoikeuskeskus.

Raportti kritisoi EU:n mallia antaa tukea muun muassa Sudanille, joka kiitoksena vartioi rajojaan voimalla. Kun keskitytään laittomuuteen eikä poliittiseen kontekstiin, siirtolaisten matkasta tulee yhä vaarallisempi. EU ja Afrikan sarven maat ovat itse asiassa pahentaneet niitä ongelmia, joita he yrittävät ratkaista, raportti toteaa.

Sudanin toimet kyseenalaistetaan

RSF:ää ja Sudanin salaista poliisia syytetään siirtolaisten kiduttamisesta. He pidättävät ja lähettävät ihmisiä takaisin muun muassa Eritreaan, vaikka monia siellä odottaa lisää kidutusta ja vankeutta.

Vaikka EU ei rahoita suoraan RSF:ää, unioni on Khartumin prosessin kautta maksanut Sudanille yli 200 miljoonaa euroa eri yhteistyöjärjestöjen kautta.

– Maan turvallisuusjoukot hyötyvät suoraan EU:n siirtolaisrahastosta, sanoo Ahmed Hussain Adam the Guardian -lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun). Adam on tunnettu asianajaja ja neuvottelija Darfurin rauhanprosessissa.

Sudanilaisessa mediassa raportoidaan aika ajoin ihmissalakuljettajien ja RSF:n välisistä tulitaisteluista.

New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) haastattelemat ihmissalakuljettajat puolestaan kertovat, että RSF tekee yhteistyötä heidän kanssaan Libyan rajalla, ja saa osan rahoista.

Samasta artikkelista selviää, että Khartumissa sijaitseva EU:n alueellinen komentokeskus on riippuvainen rajoja vartioivan salaisen poliisin tiedustelutyöstä.

Vaikka Omar al-Bashir ei ole enää presidentti, armeijan ylimenoneuvoston jäsenistä suurin osa on vanhoja al-Bashirin liittolaisia ja ystäviä. Sudan ei ole vain läpimenomaa pakolaisille ja siirtolaisille, vaan sen omat pitkäaikaiset sisäiset konfliktit ajavat ihmisiä liikkeelle.

“EU:n veronmaksajien tulisi tietää, että heidän rahansa rahoittaa RSF:ää, joka on syyllistynyt kansanmurhaan, sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan, ja joka on pidättänyt ja joskus tappanut pakolaisia”, kirjoittaa sudanilainen lakimies Mon’im Omer toukokuussa the Africa Report (siirryt toiseen palveluun)-lehdessä.

