Rinteen hallitus muuttaa Suomea – katso 10 kohtaa politiikan superpäivästä

Työllisyysasteen tavoite on 75 prosenttia ja 60 000 uutta työpaikkaa. Menolisäykset on sidottu työllisyyden nousuun.

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen johtaman hallituksen ohjelma julkistettiin maanantaina kello 10.30 alkaneessa tiedotustilaisuudessa Helsingin keskuskirjasto Oodissa. Ohjelma julkistettiin samaan aikaan valtioneuvoston sivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Hallitusohjelman nimi on Osallistava ja osaava Suomi, Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.

1. Rinteen mukaan hallituksen päätavoitteet ovat korkea työllisyysaste, kestävä julkinen talous, kestävä ympäristöpolitiikka, tuloerojen kaventaminen sekä tuottavuuden kasvu. Rinteen mukaan takuumieheksi tarvitaan toimiva hyvinvointivaltio.

2. Ministereitä tulee 19. Ministerisalkut jakautuvat seuraavasti:

SDP pääministeri (VNK) eurooppaministeri (VNK), kunta- ja omistajaohjausministerin (YM), kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri (UM), perhe- ja peruspalveluministeri (STM), liikenneministeri (LVM) ja työministeri (TEM).

Keskusta tulevat valtiovarainministeri (VM), tiede- ja kulttuuriministeri (OKM), elinkeinoministeri (TEM), puolustusministeri (PLM) sekä maa- ja metsätalousministeri (MMM).

Vihreät ulkoministeri (UM), ympäristö- ja ilmastoministeri (YM) ja sisäministeri (SM)

Vasemmistoliitto sosiaali- ja terveysministeri (STM) ja opetusministeri (OKM).

RKP oikeusministeri (OM) sekä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri (OM).

SDP ja vihreät valitsevat ministerinsä huomenna tiistaina, vasemmistoliitto ja keskusta keskiviikkona.

Tähän mennessä tiedossa on muutamia nimiä: Oikeusministeriksi nousee RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ja pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeriksi kansanedustaja Thomas Blomqvist. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on todennäköisesti opetusministeri. Ulkoministeriksi on nousemassa vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto.

Hallitusneuvotteluja vetäneestä, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteestä tulee hyvin todennäköisesti pääministeri.

3. Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä kertoi seuraavansa eduskunnassa takapenkistä työllisyystavoitteen täyttymistä eikä lähde ministeriksi. Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kehui hallitusohjelman olevan ilmastonmuutoksen torjunnan osalta maailman kunnianhimoisin hallitusohjelma. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson iloitsi työttömien aktiivimallin purkamisesta. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kysyi miksei Suomikin pystyisi nostamaan työllisyysasteen 75 prosenttiin, jos naapurimaissa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa pystytään siihen?

4. Tulevat 18 maakuntaa hoitavat Rinteen mukaan vain sote-palveluita sekä palo- ja pelastustointa. Perusterveydenhuollon hoitotakuu tiukentuu, kiireettömissä tapauksissa hoitoon pääsee viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Tavoite voidaan ohjelman mukaan saavuttaa tuhannen yleislääkärin lisäyksellä. Vanhusten hoivan hoitajamitoituksen vähimmäistasoksi kirjataan 0,7.

5. Alle 1000 euroa ansaitseville eläkeläisille hallitus lupaa 50 euroa kuukaudessa lisää rahaa puhtaana käteen.

6. Polttoaineiden verotus kiristyy ja nostaa bensiiniin ja dieseliin hintaa noin 5 senttiä litralta.

7. Oppivelvollisuus pitenee 18 ikävuoteen ja toinen aste eli käytännössä lukiot ja ammattikoulut muuttuvat maksuttomiksi.

8. Hallitusohjelmassa on kaksi nuorisoa kiinnostavaa kohtaa: Energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kielletään ja kansalaisaloitteen allekirjoittamisen ikäraja lasketaan 15 vuoteen.

9. Hallitusohjelman julkaistamisen jälkeen eduskuntaryhmät kokoontuivat Espoon Korpilammelle seminaariin, jossa ne kävivät hallitusohjelmaa läpi, sitouttaakseen myös viiden puolueen kansanedustajat hallitusohjelman taakse.

10. Hallitusohjelman mukaan verotuloja lisättäisiin 730 miljoonalla eurolla, tämä ei kuitenkaan kata kaikkia pysyviä menolisäyksiä. Lisätukea toivotaan työllisyyden kasvusta. Talousasiantuntijan mukaan hallitusohjelman linjaukset tuovat lisää rahaa pienituloisille. Sen sijaan keski- ja suurituloisille esitetyt muutokset vaikuttavat todennäköisesti vain vähän. Valmisteverojen kiristykset tuntuvat monen kukkarossa.

