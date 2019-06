Herätys: Uuden hallituksen salkkuja jaetaan, lippujuhlan paraati suorana, Tiananmenistä 30 vuotta, sää lämpenee etelästä alkaen

SDP ja vihreät valitsevat ministerinsä

Tulevat hallituspuolueet SDP ja vihreät valitsevat omat ministerinsä tänään tiistaina. SDP:n ministerinimistä päättää illansuussa kokoontuva puoluevaltuusto. Myös Vihreät kokoontuvat alkuillasta. Pääministerin lisäksi SDP saa uuteen hallitukseen kuusi ministeriä muun muassa työ- ja liikenneministerin salkut. Vihreät saa kolme salkkua. Ulkoministeriksi on nousemassa puheenjohtaja Pekka Haavisto. Kaksi muuta vihreiden ministerinpostia ovat ympäristö- ja ilmastoministerin sekä sisäministerin tehtävät.

Suomi ottamassa reilua etukenoa ilmastotalkoissa

Hallitus on vähentämässä kasvihuonepäästöjä nopeassa tahdissa. Jarkko Heikkinen / Yle

Antti Rinteen (sd.) uusi hallitus on vähentämässä reilussa viidessätoista vuodessa kasvihuonepäästöjä rutkasti enemmän kuin tähän asti on sovittu. Tavoite tarkoittaa edellisen hallituksen sopimien hiilivoiman käyttökiellon, öljynkulutuksen puolittamisen lisäksi esimerkiksi autoilun polttoaineverojen tuntuvia korotuksia. Hallituksen tavoite on saada Suomi niin sanotusti hiilineutraaliksi jo vuoteen 2035 mennessä.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivä huipentuu Hornetin esityslentoon – katso suorana Areenassa

Suomen ilmavoimien F/A-18 Hornet monitoimihävittäjä. Ilmavoimat

Tänään on puolustusvoimain lippujuhlan päivä, joka on myös virallinen liputuspäivä. Valtakunnallinen lippujuhlaparaati järjestetään tällä kertaa Rovaniemellä. Voit seurata paraatilähetyksiä Ylen kanavilta kello 11.55 alkaen. Paraatin ohimarssi on ohjelmassa kello 13.15, ja tapahtuma huipentuu tällä kertaa Hornet-hävittäjän esityslentoon. Yle näyttää esityslennon suorana Areenassa kello 14. TV1:ssä nähdään myös koostelähetys paraatista kello 17.10.

Tiananmenin aukion verilöylystä tulee 30 vuotta

Liu Suli Jenny Matikainen / Yle

Kirjakauppias Liu Suli oli Tiananmenin verilöylyn aikaan 29-vuotias yliopisto-opettaja. Hän ehti itse pois aukiolta, ennen kuin sotilaat tunkeutuivat sinne ja alkoivat ampua uudistusmielisiä mielenosoittajia. Liu joutui vankilaan 20 kuukaudeksi. Vuosia hän vaikeni aukion tapahtumista, mutta alkoi sitten ajatella, että Taivaallisen rauhan aukion tapahtumia ei saa unohtaa. Silti moni nykykiinalainen ei tiedä siitä mitään, voimakkaan sensuurin takia.

Tiistai on pohjoisessa sateinen – etelästä alkaen lämpenee

Sää Yle

Sadealue liikkuu Pohjois-Suomen yllä koilliseen. Päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee paikoin myös maan etelä- ja itäosassa. Lämpötila kohoaa maan etelä- ja keskiosassa 20 asteen yläpuolelle. Kaakkois-Suomessa sisämaassa lämpötila kohoaa ylimmillään hellelukemiin. Loppuviikkoa kohden sää lämpenee entisestään. Pohjoisessa on koleampaa. Lapista sateet väistyvät keskiviikkoyöhön mennessä. Lue lisää säästä täältä.