Jutta Urpilainen paljastaa IL:lle: Haluan EU-komissaariksi

Jutta Urpilaista (sd.) on veikkailtu ehdokkaaksi, mutta hän ei ole itse ilmoittanut aiemmin halukkuudestaan. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

SDP:n entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Jutta Urpilainen ilmoittaa Iltalehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että on halukas Suomen seuraavaksi EU-komissaariksi.

Haastattelussa Urpilainen ottaa kantaa naisehdokkaan asettamisen puolesta.

Hän sanoo, että Suomen tulisi osoittaa sukupuolten tasa-arvoa käytännön toiminnalla. EU-vaalien äänikuningas Eero Heinäluoma (sd.) on jo aiemmin ilmoittanut olevansa halukas Suomen EU-komissaariksi.

Antti Rinne (sd.) kertoi viikko sitten Ylelle, että Suomen seuraava EU-komissaari on nainen.

– On varma, että Suomesta löytyy sekä miehiä että naisia jotka täyttävät tehtävän kriteerit hyvinkin. Mutta oleellista on se, että Suomella ei ole ollut näitten vuosikymmenien aikana unionin jäsenmaana naiskomissaaria. Minusta lasikaton rikkomisen aika on nyt, kertoi Rinne viime tiistaina.

Rinteen ulostulon jälkeen komissaarin paikkaa on veikkailtu Urpilaisen ja Miapetra Kumpula-Natrin välillä. Kumpula-Natri on aiemmin kertonut olevansa pyydettäessä kiinnostunut komissaarin tehtävästä.

Suomessa on ollut tapana, että pääministeripuolue asettaa komissaariehdokkaan.

