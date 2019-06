Miten hallitusohjelma vaikuttaa auton ostajan aikeisiin? Kokosimme autokauppiaiden neuvot ostamista harkitsevalle

Autokauppa on kitunut koko alkuvuoden uutta hallitusohjelmaa odotellessa. Ennen eduskuntavaaleja autoilu ja autoilijat olivat kuuma peruna monissa vaalikeskusteluissa.

Mitä autokauppiaat ajattelevat hallitusohjelmasta ja autokaupan tilanteesta nyt? Mitä uuden auton ostamista tai auton vaihtamista harkitsevan pitäisi ottaa huomioon?

Kysyimme asiaa Vehon toimitusjohtajalta Juha Ruotsalaiselta, Bassadone Automotive Nordicin toimitusjohtajalta Antti Ruhaselta, K–Auton toimitusjohtajalta Johan Frimanilta ja Autotuojat ja –teollisuus ry:n toimitusjohtajalta Tero Kalliolta.

Veron korotus kismittää

Hallitus päätti korottaa fossiilisten polttoaineiden verotusta 250 miljoonalla eurolla vaalikauden aikana. Liikennepolttoaineiden on arvioitu nousevan noin 5 sentillä/litra. Korotus koskisi sekä dieselin että bensiinin hintoja.

Autoala on aiemmin todennut, että uuden auton hankintaa on jarruttanut juuri poliittinen spekulointi eri käyttövoimien verotuksesta, kannusteista ja kielloista.

Autokauppiaat pitävät polttoaineveron korotusta harmillisena päätöksenä. Suomessa lasketaan olevan jo nyt Euroopan kolmanneksi korkein bensiinin ja viidenneksi korkein dieselin verokanta.

Autoala toivoo, että uusiutuvan dieselin veroa laskettaisiin. Sen kasvihuonepäästöt ovat alan laskujen mukaan 90% pienemmät kuin perinteisessä dieselissä ja ilmastovaikutukset olisivat välittömät.

Dieselkin käy yhä

– Tekniikan osalta pätevät vanhat totuudet eli jos ajaa paljon, diesel on edelleen hyvä vaihtoehto, Bassadonen toimitusjohtaja Antti Ruhanen sanoo.

Vehon toimitusjohtaja Juha Ruotsalainen huomauttaa, että sähköautojen kannalta latausinfran kapasiteetti on vielä hyvin rajallista.

– Siksi erityisen hyviä valintoja ovat ladattavat bensa– ja dieselhybridit. Niissä yhdistyvät polttomoottoreiden ja sähkömoottoreiden hyvät ominaisuudet. Myös uudet, puhtaat dieselit ovat suositeltavia hankintakohteita, Ruotsalainen pohtii.

Hallitusohjelmassa todetaan muun muassa, että huoltoasemaketjuille säädetään velvoite tarjota tietty määrä sähköautojen latauspisteitä huoltoasemien yhteyteen.

K–Auton toimitusjohtaja Johan Friman neuvoo uuden auton ostajaa miettimään ensisijaisesti, mihin tarkoitukseen autoa ollaan ostamassa.

– Paljon ajavalle uusi tai uudehko diesel on yhä paras. Bensiini taas sellaiselle joka ajaa ajoittain pitkiä matkoja. Ladattava hybridi on hyvä vaihtoehto sellaiselle, jonka päivittäinen ajomatka on muutamia kymmeniä kilometrejä ja jolla on latauspiste vaivatta käytettävissä. Myös kaasu on hyvä ja ympäristöystävällinen vaihtoehto, Friman luettelee.

Frimanin mukaan jokaiselle käyttövoimalle on paikkansa, ja päivittäinen ajosuorite ratkaisee. Ja toki oma asenne autoiluun.

Autojen ikä on edelleen riesana. Kuvituskuva. Sasha Silvala / Yle

Hallitusohjelma hämärä

Autotuojat ja – teollisuus ry:n toimitusjohtajan Tero Kallion mielestä autonostajan kannalta mikään ei ole olennaisesti muuttunut.

Kallio sivaltaa, että hallitusohjelman kirjaukset autoilun ja liikenteen muuttamisesta ovat niin kryptisiä ja monitulkintaisia, ettei niiden takia autonostoa kannata lykätä.

– Hallitusohjelma jättää tilaa niin veron korotuksille kuin laskulle. Ja nämä vielä eri päästöisille autoille ja jopa eri puolilla Suomea. Liikenteen verotuksen uudistaminen on muotoiltu niin väljästi ja ylevästi, että sen sisällä voidaan tehdä mitä vain tai olla tekemättä mitään, Kallio sanoo.

Useat autokauppiaat pitävät hyvänä asiana hallitusohjelman kirjausta liikenteen kokonaisverouudistuksen käynnistämisestä. Verouudistusta pitäisi autoalan mielestä tutkia ja selvittää siten, etteivät automarkkinat häiriintyisi.

– Mielestäni hallitusohjelma poistaa pelot pikaisista ja suurista muutoksista esimerkiksi verotuksessa eli kuluttaja voi levollisin mielin tehdä autonhankinnan, Bassadonen toimitusjohtaja Ruhanen toteaa.

Autoala olisi toivonut autoveron asteittaista alentamista. Kuvituskuva. Sasha Silvala / YLE

Käytettyjen tuonnille stoppi

Autoalalla ollaan yhtä mieltä siitä, että Suomen autokanta pitäisi saada nuortumaan, ja käytettyjen autojen tuonti pienentymään. Sitä kautta myös päästöt pienenisivät.

– Tällä hetkellä ongelmana on, että verotuksemme suosii etenkin suuripäästöisten käytettyjen autojen tuontia ulkomailta, Vehon toimitusjohtaja Ruotsalainen sanoo.

Käytettyjen autojen tuonti uhkaa sitä paitsi kasvaa edelleen, mikä olisi autokauppiaiden mielestä myrkkyä Suomen sitoville ilmastotavoitteille ja valtion arvonlisäverokertymälle.

Autokauppiaat ovat samoilla linjoilla kuin Autoliitto, että autoveron alentamisen loppuminen johtaa siihen, että ihmiset pitävät kiinni vanhoista autoistaan, ja käytettyjen tuonti kasvaa.

Toivelistalla selkeät linjaukset

Kaiken kaikkiaan autokauppiaat toivovat, että hallitus kertoisi selkeästi tulevista päätöksistä eli mitä ja milloin tulee tapahtumaan. Ala toivoo selkeää linjausta kaikkien käyttövoimien osalta.

– Nyt epävarmuus jatkuu, kun hallitusohjelmasta ei löydy selvää linjausta, toimitusjohtaja Friman valittelee.

Autotuojien ja –teollisuuden Tero Kallio on sanavalinnoissaan vielä jyrkempi: nyt tarvitaan avoimien ja pitkäpiimäisten keskustelukomiteoiden sijaan ripeästi toteutettu liikenteen verotuksen painopisteen siirto auton hankinnan verosta käytön verottamiseen.

– Hallitusohjelman kirjaukset verotuksen ja maksujen sekä kannustimien selvittämisestä myöhemmin on markkinoille huono asia. Juuri näin autoilun veromuutoksia ei tule toteuttaa. Päätökset on valmisteltava pitkälle ennen julkisuuteen tuomista ja ne on saatettava takautuvasti voimaan, Kallio painottaa.