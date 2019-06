Susanna Mälkille jatkokausi Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestarina

Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestarin Susanna Mälkin sopimus jatkuu vuoden 2021 jälkeen. Uusi sopimus jatkuu vuoteen 2023 saakka ja sisältää kahden vuoden option. Mälkki aloitti tehtävässään HKO:n ylikapellimestarina syksyllä 2016.

Mälkki iloitsee jatkokaudestaan orkesterin tiedotteessa.

– HKO on kuin suomalaisen musiikin maajoukkue, jonka kanssa on suuri ilo olla lavalla niin kotikaupungissa kuin maailmallakin. Mitkään suunnitelmat eivät ole tälle porukalle liian suuria. Niiden toteuttamista me nyt siis yhdessä jatkamme.

Mälkin sopimus sisältää 8–10 konserttiproduktiota vuosittain. Tehtäviin kuuluvat lisäksi orkesterin kiertuetoiminta ja levytykset. Mälkki vastaa ohjelmiston taiteellisesta suunnittelusta yhteistyössä intendentti Aleksi Malmbergin kanssa.

– Susanna Mälkin syvä musiikillinen näkemys ja omistautuminen HKO:n ylikapellimestarina laajasti orkesterin kehittämiseen ovat johdattaneet meidät merkitykselliselle matkalle, Malmberg toteaa tiedotteessa.

Vierailuja huippuorkestereiden edessä

Ylikapellimestaripestinsä lisäksi Mälkki työskentelee Los Angelesin filharmonikkojen päävierailijana. Konserttikaudella 2019–2020 hän debytoi Orchestre de Paris'ssa sekä Orchestra dell' Accademia Nationale di Santa Ceciliassa Roomassa.

Tulevalla kaudella Mälkki vierailee muidenkin huippuorkesereiden edessä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sellaisia ovat esimerkiksi Lontoon sinfoniaorkesteri ja New Yorkin filharmonikot.