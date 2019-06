Instagramin supersuosittu Pieruperse nauraa ihmisten itsekeskeisyydelle, turhamaisuudelle ja tyhjyydelle: “Nauru on selvitymiskeino, minulla ei ole tabuja”

Supersuositulla Pieruperseellä on Instagramissa yli 140 000 seuraajaa. Hänen post-it-lapuille piirretyt sarjakuvansa tulvivat eritteitä, kiroilua ja mustaa huumoria.

Pieruperse on anonyymina pysyttelevä taiteilija, joka varjelee tiukasti yksityisyyttään. Monet hänen faneistaan pohtivat, kuka Pieruperse oikein on ja mistä kumpuaa hänen räävitön huumorinsa. Yle Perjantai sai harvinaisen tilaisuuden päästä sisälle Pieruperseen sielunmaisemaan. Perjantai lähetti PP:lle kysymyksiä Pieruperseen suhteesta huumoriin ja hän vastasi neljällä hauskalla videolla.

Pieruperse kertoo nauravansa ihmisten itsekeskeisyydelle, turhamaisuudelle ja tyhjyydelle. PP:n nauru ei kuitenkaan johdu ilosta, vaan se on Pieruperseen selviytymiskeino.

– On pakko nauraa, ettei ahdistu ja kyynisty toimintakyvyttömäksi. Me olemme kaikki niin v*tun tärkeitä. Tuijotamme peiliin enemmän kuin koskaan, mutta emme silti koskaan oikeasti katso sinne.

Pieruperseen mielestä sosiaalinen media on hirveä paikka. Pieruperse

Pieruperseellä ei ole tabuja. Hänen mielestä huumorille ei kannata asettaa rajoja, koska nauraminen on tapa käsitellä todellisuutta. Huumorin avulla on helpompi lähestyä vaikeita aiheita ja sisäistää niitä.

– Usein pahimmat tabut ovat niitä, jotka tapahtuvat täysin normaalissa arjessa. Tällaisia tabuja käsittelen. Miksi vanhemmat rakastavat uraansa enemmän kuin lapsiaan? Miksi vihataan niin paljon?

– On tärkeää muistuttaa välillä, että kaikki ei ole yhtä v*tun hattaraa. On täysi mahdottomuus miellyttää kaikkia, ja siksi sitä on turha edes tavoitella. Minusta on parempi tehdä jotain, joka jakaa mielipiteet ja herättää keskustelua kuin tehdä jotain, joka ei kiinnosta ketään tai herätä mitään tunteita.

Pieruperse kertoo, että hän lukee harvoin saamaansa palautetta. Hän saa paljon tarjouksia mainostaa tuotteita aina bikineistä rannekelloihin. Näille ehdotuksille Pieruperse sanoo: kiitos, mutta ei kiitos.

Pieruperse varjelee tiukasti omaa yksiytyisyyttään. Pieruperse

– Yksi viesti on jäänyt mieleeni. Joku tyyppi kertoi, että hänestä on hienoa, että piirrän tällaisia juttuja. Silloin, kun hän itse piirsi vastaavanlaisia juttuja koulussa, niin opettaja meinasi passittaa hänet psykologille.

– Ärsyttää hirveästi se, että jos jotakin ei ymmärretä, se halutaan kieltää. Miksi haluat sanoa lapselle, että ole vähemmän? Pitäisi olla tuomitsematta juttuja, joita ei ymmärrä.

Lopuksi Perjantai kysyi Pieruperseeltä, että millaisia tulevaisuuden haaveita hänellä on.

– Sosiaalinen media on ihan hirveä paikka ja Pieruperse on osa sitä. Mitä enemmän näitä juttuja teen, sitä kyynisemmäksi muutun. Sitten kun alkaa liikaa ahdistaa, niin poistan tilini ja yritän käsitellä tätä maailmaa jotain muuta kautta.