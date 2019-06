Näin Suomen isoin kokaiiniliiga toimi: Nainen laittoi kondomeihin pakatut huumeet sisäänsä huoltoasemalla ja astui lennolle, mies odotti perillä

Nainen näyttää valokuvissa tavalliselta kolmikymppiseltä. Hän nauraa kaverinsa kanssa, syö ravintolassa ja ottaa kuvia itsestään hotellissa.

Todellisuus oli toista. Poliisin mukaan hän oli osa Suomen historian suurinta kokaiinirinkiä.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa on menossa tämän Suomen historian suurimman kokaiinijutun oikeudenkäynti. Poliisin tuhansien sivujen esitutkintapöytäkirjasta selviää, miten laajaa ja vaarallista kokaiiniliigan toiminta on ollut.

1980-luvulla syntyneen ulkomaalaisen naisen epäillään salakuljettaneen kehonsisäisesti Alankomaista Suomeen vuoden 2017 aikana kaikkiaan kymmenen salakuljetuserää. Hän ei ollut ainoa.

Salakuljettajaksi epäilty nainen ja päätekijäksi epäilty tamperelainen mies piirsivät poliisille huumepakettien koot. Poliisi

Huumeen kuljettivat Suomeen niin sanotut muulit nieltynä tai kehoon kätkettynä. Perillä he ulostivat paketit. Tämä on vaarallista, mutta yleistä huumekaupassa. Esimerkiksi toukokuun lopulla kokaiinipaketteja niellyt japanilainen mies kuoli Meksikon lennolla.

Kolme haaraa laajassa jutussa

Keskusrikospoliisi ja Sisä-Suomen poliisilaitos paljastivat viime vuonna rikollisryhmän, jonka epäillään salakuljettaneen huumeita Alankomaista Suomeen. Liigan epäillään tuoneen maahan ja yrittäneen hankkia vuosien 2017–2018 aikana kaikkiaan yli 13 kilogrammaa kokaiinia.

Päämaahantuojille vaaditaan nyt 13 vuoden vankeustuomioita. Maahantuonnista on epäilty kaikkiaan 15:tä henkilöä eri rikosnimikkeillä.

Oikeusjutun laajuudesta kertoo se, että kokonaisuuden toisesta haarasta annettiin tuomio Pirkanmaan käräjäoikeudessa aiemmin tänä vuonna. Tähän osaan liittyy jääkiekkoilija Jori Lehterän saama tuomio. Tuomiot eivät ole vielä lainvoimaisia.

Asian tekee poikkeukselliseksi kokaiinin määrä, joka on Suomen oloissa huomattava. Kaisa Ahva

Ensimmäisestä haarasta käräjäoikeus on antanut tuomionsa tammikuussa.

Nyt käsitellään maahantuontia ja vajaan 11 kilon kokaiinin tuontia.

Suomen oloissa huomattava määrä

Kihlakunnansyyttäjä Kaisa Ahva sanoo, että kolmen epäillyn salakuljetuskerran osalta asia käsitellään vielä todennäköisesti syksyllä, kun siihen liittyvät kaksi henkilöä luovutetaan Alankomaista Suomeen.

– Asian tekee poikkeukselliseksi kokaiinin määrä, joka on Suomen oloissa huomattava.

Syytteen mukaan salakuljetuskertoja on ollut 18, joten kokaiinia on kuljetettu Suomeen säännöllisesti. Poliisin mukaan yleensä on tuotu noin 400–500 grammaa kerralla.

– Suurin osa kokaiinista on lisäksi päätynyt levitykseen, sillä vain viimeinen erä on saatu takavarikkoon. Rikoshyötyjenkin osalta on ollut kyse merkittävästä asiasta, sillä kokaiini on katukaupassa varsin arvokasta, Ahva kertoo.

Salaiset pakkokeinot

Kokaiinia alkoi tulla Suomeen syytteen saaneen liigan mukana helmikuussa 2017. Yhdeksi päätekijäksi epäillään Tampereella asuvaa, kreikkalaistaustaista miestä. Vuonna 1984 syntyneen miehen epäillään organisoineen Alankomaista Suomeen kokaiinia yhteensä 21 erillistä salakuljetuserää.

Alankomaiden poliisi löysi tilan, jossa huumeita on poliisin mukaan käsitelty. Poliisi

Lisäksi miehen epäillään yrittäneen hankkia kolme kiloa kokaiinia.

Syyttäjän ja poliisin mukaan Tampereella asuva mies toimi kahden hollantilaisen miehen kanssa, joita syytetään pääosin samoista törkeistä huumausainerikoksista.

Poliisi alkoi tarkkailla huhtikuussa 2018 Tampereella asuvan miehen toimia, koska epäili törkeää huumausainerikosta. Silloin aloitettiin esitutkinta ja salaiset pakkokeinot.

Taustalla oma käyttö

Esitutkintapöytäkirjan mukaan tamperelaisella syytetyllä oli kymmenkunta kännykkää ja niissä useita prepaid-liittymiä.

Tämä Tampereella asuva syytetty kertoo, että hän oli käyttänyt itse huumeita aiemmin ja ryhtyi sitten ostamaan kokaiinia Hollannista. Samalla hän kertoi saaneensa itselleen huumeita.

Tampereella asuva syytetty ei kerro kuulusteluissa, kuka häntä painosti huumeiden ostamiseen. Viesteissä hän kertoo kuitenkin stressistä, mitä huumekauppa toi.

– Kerran yritin kieltäytyä hänen (toimeksiantajan) suunnitelmistaan ja tuolloin hän pahoinpiteli minut. Hän antoi minun myös ymmärtää, että jos en hanki hänelle kokaiinia, niin joko minulle tai läheisilleni voi käydä huonosti, mies kertoi kuulusteluissa.

Kaupoissa toistui sama kaava

Kokaiinikaupoissa toistui poliisin mukaan aina sama kaava. Tampereella asuva mies oli sopinut kaupan henkilö X:n kanssa Singal Messenger- tai Telegramm-kännykkäsovelluksilla. X ja henkilö Z salakuljettivat yhdessä aina noin 450 grammaa kokaiinia.

Tampereella asuva mies otti poliisin mukaan kokaiinin heiltä vastaan Helsingin keskustassa sovitussa paikassa. Yleensä huumeet vaihtoivat omistajaa ravintoloissa tai hotelleissa. Välillä syytetty otti huumeet vastaan äitinsä omistamassa autossa.

Kokaiinin grammahinta oli tavallisesti noin 50 euroa. Maksut Tampereella asuva mies suoritti poliisin mukaan yleensä käteisellä.

Tamperelainen syytetty yritti välillä hommata huumeita toimeksiantajalleen myös toista kautta. Silloin hän tuli itse ryöstetyksi.

Tampereella asuva mies teippasi hollantilaisessa hotellissa rahat vartaloonsa kiinni, jotta ne eivät näkyisi. Hän matkusti junalla Rotterdamista Amsterdamiin ja meni tapaamaan sovittuun paikkaan. Rahaa hänellä oli mukana 26 000 euroa.

Tamperelainen mies kertoi, että hänet ryöstettiin Alankomaissa tällä asuinalueella. Poliisi

Sisällä asunnossa kaksi miestä käski syytetyn mukaan pistoolilla uhaten hänet maahan, vei Rolexin ja rahat.

Tampereella asuva mies kertoi paenneensa asunnon parvekkeen kautta.

– Palattuani Suomeen pelkäsin henkeni edestä rahojen menetyksen ja sen vuoksi, etten saanut hankittua hänelle (toimeksiantajalle) kokaiinia. Tämä henkilö ilmoitti minulle, että olen velkaa hänelle sen 26 000 euroa ja tämän johdosta toiminta jatkui sellaisenaan kiinnijäämiseeni saakka, syytetty kertoi poliisille kuulustelussa.

Tampereella asuva mies kertoo järjestäneensä huumekauppoja myös oman huumevieroituksensa aikana.

Kertoo palkkioksi 200 euroa

Muulina eli huumeiden salakuljettajana epäilty kolmikymppinen nainen kertoi esitutkinnassa olettaneensa kuljettamansa huumausaineen olleen kokaiinia. Huume oli kuljetuksen ajan hänen vaginassaan ja peräsuolessaan.

Huumausainepaketit oli pakattu kondomeihin. Nainen oli ottanut paketit esitutkintapöytäkirjan mukaan vastaan Rotterdamissa ja laittanut ne sisäänsä Schipholin lentokentän lähellä olevalla Shell-huoltoasemalla. Suomeen saavuttuaan nainen kertoi menneensä hotelliin.

Poliisi pyysi naista piirtämään huumepakettien koot. Naisen mukaan vaginassa ollut huumepaketti oli 11 senttiä kertaa 6 senttiä ja peräsuolessa olevat paketit neljä senttiä kertaa 5,5 senttiä.

Nainen kertoo saaneensa palkkiota keskimäärin 200 euroa salakuljetuksesta. Hän kertoo, että hänen motiiviinsa huumausaineen salakuljetuksessa on ollut taloudellinen.

Setelit mustassa kahvipaketissa

Toinen epäilty huumeiden salakuljettaja on poliisin mukaan hollantilainen perheenisä. Huumetta tuotiin tamperelaisen syytetyn mukaan niin paljon, kuin tämä sai nieltyä sisäänsä. Kerta kerralla perheenisä sai tuotua enemmän.

Hollantilainen perheenisä kertoo saaneensa 5 000 euroa palkkiota salakuljetuksesta eli huomattavasti naista enemmän.

Kihlakunnansyyttäjä Kaisa Ahva sanoo, että palkkioista, niiden summista tai oikeellisuudesta ei ole muuta tietoa kuin henkilöiden omat kertomukset. Hän ei tiedä, miksi summat eroavat noin huomattavasti ja pitävätkö ne paikkaansa.

Miehen nielemän yhden kapselin keskimääräinen nettopaino oli yli kuusi grammaa.

Kuulusteluissa hollantilainen mies kiisti huumekaupan. Hän kertoi tulleensa Tampereelle viime kesänä, koska kuuli, että Tampere on mielenkiintoinen kaupunki. Mies kertoi etsineensä bisnesmahdollisuuksia ja tehneensä yritysyhteistyötä Tampereella asuvan pääepäillyn kanssa. Mies vietti kaupungissa kuitenkin vain pari tuntia ja palasi takaisin.

Salakuljettajana epäilty mies palasi Suomeen ja jäi kiinni Helsingissä Kampin kauppakeskuksessa lokakuussa 2018. Hänet vietiin röntgeniin mahdollisten huumausaineiden löytämiseksi. Mieheltä löytyneet setelit oli piilotettu mustaan kahvipakettiin.

Autosta löytyi lähes kilo kokaiinia

Ennen kiinniottoa poliisi oli seurannut tiiviisti liigan televalvontatietoja. Poliisi tarkkaili, missä salakuljettajana epäilty hollantilainen mies liikkui.

Tamperelaisesta autosta löytyi huumeita vajaa kilo. Poliisi

Tämä kävi syömässä ravintolassa, ostamassa matkapuhelin laturin ja palasi iltamyöhään hotellihuoneeseen ravintolasta. Poliisi kuuli aamulla, kuinka epäilty laski hotellihuoneessa ulostamiensa kokaiinipakettien määrää ääneen. Verkko alkoi tiivistyä.

Tampereella asuva mies oli hautajaisissa ja kertoi siksi järjestäneensä toisen henkilön hakemaan huumeita.

Tämä suomalainen epäilty on poliisin mukaan moottoripyöräkerhon jäsen. Poliisin mukaan epäilty pysäytettiin Tampereella vähän ennen kuin hän saapui Bandidoksen tiloihin. Autosta takavarikoitiin 833 grammaa kokaiinia.

Vyyhti alkoi purkautua

Tampereella asuva mies otettiin kiinni Tampereella Hämeenpuistossa samana päivänä kuin miespuolinen salakuljettaja Helsingissä lokakuussa 2018. Tamperelainen kiisti aluksi osuutensa mutta myönsi myöhemmin toimineensa välimiehenä osassa huumekauppoja.

Hollantilaiset pääsyytetyt otettiin puolestaan esitutkintapöytäkirjan mukaan kiinni Alankomaissa joulukuussa 2018. Molemmat luovutettiin keväällä Suomeen. Nämä syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin tai eivät ole kommentoineet syytteitä.

Tänä keväänä poliisi löysi myös paikan, missä huumeita on esitutkinnan mukaan käsitelty. Paikalle johdatti haju.

Ämpäri, jossa poliiisin mukaan on käsitelty kokaiinia. Poliisi

Erään hollantilaisen yrityksen tiloista alkoi tulla viime huhtikuussa huomattavan pahaa hajua. Alankomaiden Barendrecht-Reijerwaardin teollisuusalueelle hälytettiin poliisi.

Poliisipartio epäili hajun olevan peräisin kokaiinin puhdistamisesta, ja paikalle kutsuttiin asiantuntijat. Kiinteistöt piti evakuoida, koska paikalla olisi saattanut olla räjähdysvaara.

Sisältä varastosta löytyi ämpäri, jonka neste reagoi positiivisesti kokaiinitestiin. Toimistosta löytyi myös aukinainen tynnyri, josta levisi tilaan vahva haju. Poliisin mukaan tilassa oli valmistettu amfetamiinia.

Vyyhti alkoi purkautua.

Asioita käsitellään nyt oikeudessa Tampereella. Tuomiot Suomen oloissa poikkeuksellisesta tapauksesta annetaan myöhemmin.

