Libanon haluaa karkottaa Syyrian pakolaisia tuhoamalla heidän asuntonsa – 15 000 lasta jäämässä kodittomiksi

Libanonin viranomaiset aikovat tuhota Arsalin kaupungissa 5 000 kivitaloa ja muuta betonirakennelmaa, joissa Syyrian pakolaiset ovat asuneet. Rakennusten hävittämisen on määrä alkaa sunnuntaina 9. kesäkuuta.

Libanonin koillisosassa, lähellä Syyrian rajaa sijaitsevassa Arsalissa asuu arviolta 65 000 Syyriasta tullutta pakolaista.

Avustusjärjestöt vaativat Libanonin hallitusta perumaan päätöksensä. Talojen tuhoaminen jättäisi 15 000 lasta kodittomiksi, ne sanovat.

Libanonin hallitus haluaa, etteivät pakolaiset jää pysyvästi maahan. Tästä syystä asumukset, jotka voisivat majoittaa pakolaisia pysyvästi, tulee tuhota. Teltoissa ja itse kyhätyissä majoissa asuvat ihmiset jätetään rauhaan.

Syyrian pakolainen Laila Huria katsoo asuinpaikkansa ikkunasta. Jan Kuhlmann/ / AOP

Olosuhteet Arsalin telttaleireissä ovat kurjat. Talvella Libanonin vuoristoseudulla satoi lunta ja myrskyt tuhosivat lukuisia heikkotekoisia asumuksia.

Libanonin hallitus pelkää erityisesti, että mikäli Syyrian pakolaiset jäävät maahan, he muuttaisivat Libanonin herkkää väestöryhmien tasapainoa. Libanonin hallinto perustuu eri väestö- ja uskontoryhmien kesken sovittuun vallanjakoon. Libanoniin on tullut Syyriasta 1,5 – 2 miljoonaa pakolaista.

Isis sotki rajakaupungin elämän

Arsaliin alkoi saapua pakolaisia heti Syyrian sisällissodan alettua. Kaupunki oli myös jonkin aikaa terroristijärjestö Isisin miehittämä.

Vaikka Isis saatiin karkotettua, Libanonin viranomaiset suhtautuivat pakolaisiin hyvin epäluuloisesti. Myös muut Syyrian terroristijärjestöt, kuten Idlibin kapinallisalueella toimiva Haayet Tahrir al-Sham, ovat käyttäneet Libanonin rajaseutua tukikohtanaan.

Harri Vähäkangas / Yle

Terrorijärjestöjen aiheuttaman uhkan takia Arsalia on pidetty saarrettuna, mistä syystä avustusjärjestöillä oli suuria vaikeuksia päästä jakamaan apua pakolaisille, jotka olivat jättäneet kaiken omaisuutensa kotimaahan.

Avustusjärjestöjen on pitänyt keskittää toimintansa saarretun alueen ulkopuolelle. Pakolaisille on annettu määräys, että vain naiset ja lapset voivat tulla saartorenkaan ulkopuolelle. Miesten piti pysyä kaupungin sisällä. Tämä on vaikeuttanut avustustarvikkeiden hakemista.

Uutiskanava al-Jazeeran (siirryt toiseen palveluun) tammikuussa haastattelema Arsalin apulaispormestari Rima Krimby uskoi, että Syyria on jo tarpeeksi turvallinen, jotta pakolaiset voisivat palata. Tuhannet ovat palanneetkin, mutta suuri joukko ihmisiä pelkää edelleen turvallisuutensa puolesta ja kieltäytyy palaamasta, vaikka olot leirillä ovat surkeat.

Lähteet: AFP