Joka kolmas aviopari laatii avioehtosopimuksen – näin se tehdään

Kesä on hääjuhlien aikaa, mutta noin joka kolmas aviopari varautuu mahdolliseen avioeroon tai puolison kuolemaan tekemällä avioehtosopimuksen. Avioehtosopimusten määrä ei ole juurikaan muuttunut viime vuosina. Maistraateissa rekisteröitiin lähes 8 500 avioehtosopimusta vuonna 2018. Määrä kattaa sekä vasta avioituneet että jo naimisissa olevat pariskunnat.

– On vaikeaa arvioida, kuinka moni naimisiin menevistä pareista tekee avioehtosopimuksen, koska sen voi rekisteröidä milloin tahansa avioliiton aikana, Kaakkois-Suomen maistraatin Lappeenrannan yksikön tarkastaja Mari Järvinen huomauttaa.

Yleisemmin avioehtosopimus tehdään avioitumisen yhteydessä, mutta yhtä lailla sen voi myös laatia avioliiton aikana.

– Sen jälkeen, kun avioerohakemus on jo jätetty vireille käräjäoikeuteen, ei avioehtosopimusta voi enää rekisteröidä, Järvinen kertoo.

Avioehtosopimus tulee aina rekisteröidä maistraatissa

Yleisin syy avioehtosopimukseen on avioparin halu sopia etukäteen siitä, miten omaisuus määräytyy mahdollisen avioliiton purkamisen yhteydessä. Puolisot voivat määritellä avioehtosopimukseen, ettei kummallakaan tai toisella ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Vaihtoehtona on myös sulkea avio-oikeus pois joko kokonaan tai osittain.

– Osa käyttää avioehtosopimuksen laatimiseen asiantuntijan kuten asianajotoimiston, pankin lakipalvelun tai oikeusaputoimiston apua. Toiset taas laativat itse avioehtosopimuksen, Järvinen sanoo.

Avioehtosopimus on tehtävä aina kirjallisesti ja sen täytyy olla sekä päivätty että kirjattu. Lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi. Avioehtosopimus tulee lainvoimaiseksi vasta, kun se on rekisteröity maistraattiin. Rekisteröintipäivään vaikuttaa olennaisesti se, onko pari jo naimisissa.

– Jos avioehtosopimus jätetään maistraattiin ennen avioliiton solmimista, rekisteröintipäivä on vasta vihkimispäivä. Jos pari on jo naimisissa, avioehtosopimuksen rekisteröintipäiväksi tulee se päivä, kun avioehtosopimus on jätetty maistraattiin, Järvinen selventää.