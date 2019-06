Oulun seksuaalirikosvyyhdissä kolmas tuomio: kolme vuotta vankeutta 13-vuotiaan lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Oulun käräjäoikeus on tuominnut Osman Humadin kolmen vuoden vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsen houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin. Teot olivat tapahtuneet kesäkuun ja lokakuun 2018 välisenä aikana yksityisasunnossa.

Nyt annettu tuomio liittyy laajaan seksuaalirikosvyyhtiin, jossa kahdeksan ulkomaalaistaustaisen miehen epäillään muun muassa käyttäneen törkeästi hyväksi alaikäistä tyttöä kuukausien ajan.

Mies ja uhri olivat tavanneet Facebookissa miehen ottaessa yhteyttä 13-vuotiaaseen. He olivat pitäneet yhteyttä Messenger- ja Snapchat -palvelujen välityksellä.

Oikeus piti rikosta kokonaisuutena arvostellen törkeänä, koska asianosaisten välinen ikäero on suuri. Tekijä on ollut tekohetkillä 22–23-vuotias. Humad kiisti oikeudessa syyllistyneensä mihinkään rikokseen.

Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää on tyytyväinen tuomioon.

– Käräjäoikeuden tuomio on sellainen, mitä syyttäjä lähti hakemaan. Lisäksi tuomiossa otettiin huomioon houkuttelu rikokseen, kertoo Mäenpää.

Humad oli tuomion mukaan toistuvasti viesteissään pyytänyt asianomistajaa tulemaan luokseen ja tarjoutunut maksamaan tämän matkakulut.

Asianomistajan eli uhrin asianajaja Jani Vuodin mukaan tänään kerrottu tuomio on linjassa aiempien tuomioiden kanssa.

– Tuomiot on perusteltu hyvin ja perusteellisesti, muistuttaa Vuoti.

Uhrin tämänhetkistä tilannetta asianajaja Vuoti ei kommentoi millään tavalla.

Kaksi tuomiota tullut jo aiemmin

Oulun laajasta seksuaalirikoskokonaisuudesta on annettu aiemmin kaksi tuomiota.

Toukokuun alussa Oulun käräjäoikeus tuomitsi parikymppisen Rahmani Gheibalin neljän vuoden vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta. Toisessa tapauksessa toukokuun puolivälissä Oulun käräjäoikeus tuomitsi parikymppisen Shiraqa Yosefin kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Laajassa seksuaalirikosvyyhdissä erikoista on epäiltyjen määrä ja se, että tapauksessa on yksi uhri. Tapahtumahetkellä 13-vuotiaan hyväksikäyttöä jatkui kuukausien ajan viime vuonna.

Hyväksikäytöt ovat kuitenkin olleet erillisiä tapauksia, vaikka uhri on sama. Juttu kerrallaan käräjille siirtyvä seksuaalirikostapaus alkoi paljastua poliisille loppukesästä 2018.

Poliisi on kertonut aiemmin, että kaikki epäillyt tekijät ovat tulleet Suomeen pakolaisina tai turvapaikanhakijoina. Osa on pakolaisia, osalla on turvapaikkaprosessi kesken, ja osa on Suomen kansalaisia.

