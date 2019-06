Trump saapui Downing Streetille neuvottelemaan "hyvin huomattavaa" kauppasopimusta – katso video

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Britannian pääministeri Theresa May ovat aloittaneet tapaamisensa Britannian pääministerin virka-asunnolla Lontoon Downing Street 10:ssä.

Trump saapui paikalle yhdessä vaimonsa Melanian kanssa. Pääministeri otti heidät vastaan rakennuksen ulkopuolella. Paikalla oli myös Theresa Mayn puoliso Philip May.

Tapaamisessa on määrä käydä läpi ajankohtaisia poliittisia aiheita, kuten Huawei-kiistaa, joka on osa Yhdysvaltain ja Kiinan välistä kauppasotaa. Pääministeri May aikoo selvittää Trumpille Britannian kantaa ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Tapaamiseen osallistuu ministereitä ja johtavia virkamiehiä molemmista maista. Mayn tilannetta hankaloittaa se, että hän on eroamassa pääministerin tehtävästä muutaman päivän kuluttua.

Trump osallistui aiemmin päivällä brittiläisten ja amerikkalaisten yritysten bisnes-tapaamiseen, joka järjestettiin St. Jamesin palatsissa.

Trump sanoi kokouksen jälkeen, että hänen mielestään maiden välistä kauppavaihtoa voidaan lisätä. Jos Britannia eroaa Euroopan unionista, kuten se aikoo, voivat maat solmia "hyvin huomattavan" kauppasopimuksen.

Lontoossa suuri mielenosoitus

Lontoon keskustassa suuret mielenosoittajien joukot vastustavat Trumpin vierailua.

Mielenosoituksessa esiintyy muiden muassa työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn.

Mielenosoittajat lennättävät Baby Trump -ilmapalloa Lontoossa. Peter MacDiarmid / AOP

Protestin näyttävin osa on Trumpia esittävä suuri vauvanukke-ilmapallo, jota lennätetään parlamenttitalon lähellä.

