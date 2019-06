Opiskelijat loivat kaupunkiin Minecraft-maailman – koulun voi hävittää kartalta nappulaa painamalla

Kouvola on ensimmäinen kaupunki Suomessa, jossa Minecraftia hyödynnetään kaupunkisuunnittelussa.

Tästä on kyse Kouvolan kaupunki pelillistää kaupunkisuunnittelua. Tavoitteena on kerätä erityisesti nuorten mielipiteitä siitä, miten rakentamista pitäisi toteuttaa.

Kouvolan seudun ammattikoulun oppilaat ovat tehneet 3D-mallinnuksen Sarkolan vanhasta koulualueesta Minecraft-peliin.

Tulevana syksynä Sarkolan koulun alueesta pääsee suunnittelemaan oman version Minecraft-pelissä.

Kouvolan kaupunki kokeilee Minecraft-ympäristön hyödyntämistä kaupunkiympäristön suunnittelussa.

Kouvolan maasto- ja paikkatietopalveluissa työssäoppimisjaksolla olleet Kouvolan seudun ammattiopiston datanomiopiskelijat kehittivät yhdessä paikkatietosuunnittelijan kanssa Minecraft-työkalun. Opiskelijat loivat Minecraft-maailman Sarkolan koulusta (siirryt toiseen palveluun)ja piha-alueesta.

Opiskelija Jimmy Plit kertoo, että projekti oli mukava toteuttaa. Minecraft-työkalun tekeminen kesti noin 1,5 kuukautta.

Pelissä pystyy hävittämään halutessaan vanhan koulun ja tekemään ympäristöstä omanlaisensa. Piha-alueelle voi suunnitella uusia rakennuksia, ulkoilu- tai leikkivälineitä tai vaikka louhia luolan.

– Koulun sisälle on tehty nappula, jota painamalla koulu räjähtää. Samalla käynnistyy alueen pyyhkimiskomento. Hetken päästä alueesta ei jää mitään jäljelle, Plit sanoo.

Muut projektissa mukana olleet opiskelijat olivat Anastasia Bogomolova, Eetu Haimi ja Eemil Jokela.

Nuoria halutaan mukaan kaupunkisuunnitteluun

Kouvola on ensimmäinen kaupunki Suomessa, jossa Minecraftia hyödynnetään kaupunkisuunnittelussa.

Idean isänä toimi paikkatietosuunnittelija Aki Tuomaala, joka kuuli ajatuksesta kollegoiltaan. Tuomaala mainitsee, että muilla kaupungeilla ei ollut samanlaista teknologiaa tehdä Minecraft-työkalua.

Kuntalaisten on mahdollista päästä tutustumaan virtuaaliseen Sarkolan koulun alueeseen Minecraft-tunnuksilla. Minecraft-työkalun testaaminen opiskelijoilla aloitetaan syksyllä.

– Palautteen kerääminen on viety kyselyistä modernimpaan, visuaaliseen muotoon. Tällä tavoin lasten on paljon helpompi kertoa millaisessa koulussa ja piha-alueella he haluavat viettää aikaa, Kouvolan kaupungin digikoordinaattori Miia Kapanen sanoo.

Datanomiopiskelija Jimmy Plit uskoo, että kehitetty Minecraft-työkalu saa nuoria mukaan kaupunkisuunnitteluun.

– Minecraft on peli, jota moni pelaa. Kouvolassa sitä pelaavat eniten 10–20-vuotiaat, Plitt arvioi.

Kouvolan kaupungin mittaustyönjohtaja Tuomo Mäläskä uskoo pelillistämisen lisäävän vuorovaikutusta nuorten ja kunnan suunnittelijoiden välillä.

– Näin palautteen kerääminen on virtuaalista ja helppoa. Tässä ideoinnissa vain mielikuvitus on rajana, Mäläskä sanoo.

Mittaustyöjohtaja Tuomo Mäläskä ja opiskelija Jimmy Plit ajattelevat, että työkalua on mahdollista käyttää ideoiden keräämiseen myös muissa kohteissa kuten Kouvolan Matkakeskuksen tai Veturin kehittämisessä.

Minecraftissa pääsee suunnittelemaan itse Sarkolan koulun ympäristön. Kouvolan kaupunki

Elämää rajattomassa maailmassa

Minecraft-videopelissä pelaajan on mahdollista luoda rakennelmia kuutioiden avulla kolmiulotteisessa maailmassa.

Se on ruotsalaisen Markus Persson kehittämä peli, joka sai ensijulkaisunsa vuonna 2009. Microsoftin mukaan Minecraftilla on 91 miljoonaan kuukausittaista pelaajaa.

Minecraftia pystyy pelaamaan usealla eri pelikonsolilla, ja pelaaja pääsee liikkumaan vapaassa virtuaalisessa pelimaailmassa. Maailma koostuu kiinteistä 3D-kuutioista, joita voi poistaa ja sijoittaa uudelleen.

Pelissä keskeisiä toimintoja ovat muun muassa taisteleminen, esineiden valmistaminen, viljely, eläinten kasvattaminen ja rakentaminen. Pelissä ei ole varsinaisesti mitään päämäärää.

Perusideana pelissä on hyödyntää erilaisia materiaaleja, joita voi hankkia eri tavoin ja selviytyä pelimaailmassa mahdollisimman pitkälle.