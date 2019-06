Hyvä paha enterovirus – lapsena sairastettu virustauti voi suojata allergialta

Enterovirukset ovat aika yleisiä varsinkin lapsilla, ja heille virustartunnasta seuraa tavallisimmin nuhakuume tai enterorokko. Tauti oireilee ensin tavallisen flunssan tapaan kunnes parissa päivässä ilmestyy punaisia näppyjä lähinnä jalkapohjiin ja kämmeniin.

Rokko helpottaa viikon, puolentoista aikana eikä se yleensä ole vaarallinen. Päinvastoin.

– Lasten sairastaminen on kurjaa, mutta ei sittenkään ainoastaan paha asia, sanoo ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Laura Korhonen.

– Väitöstutkimukseni perusteella näyttää siltä, että mitä useamman enterovirusinfektion lapsi on sairastanut ensimmäisen kahden elinvuoden aikana, sitä pienempi riski hänellä on saada myöhemmin allergisia sairauksia.

Lapsi saa suojaa myös silloin, kun äiti on raskausaikana sairastanut jonkin enterovirusinfektion.

Kädet multaan

Enterovirus tarttuu helposti, mutta suurin osa tartunnoista menee ohi huomaamatta tai hyvin vähillä oireilla.

Jos on vähän likaa jossakin, ei sitä niin tarkkaan tarvitse pestä Laura Korhonen

Enteroviruksen ja allergisten sairauksien yhteyttä ei Korhosen mukaan juurikaan ole tutkittu, vaikka molemmat ovat ihmisille aika tavallisia riesoja.

– On hyvä, että elinympäristömme hygieniatason on parantunut niin, ettei lapsilla juurikaan ole vaikeita infektioita. Mutta allergioiden kannalta se on ehkä jo huonoksi.

– Korkean hygienian maissa kuten Suomessa puhutaan hygieniahypoteesista. Sen mukaan infektioiden väheneminen voi altistaa allergioille, Laura Korhonen sanoo.

Niinpä nykyään ollaan sillä kannalla, ettei lapsen ole lainkaan pahaksi olla kädet mullassa. Ei, vaikka multaa menisi samalla hiukan suuhunkin.

– Ja jos on vähän likaa jossakin, niin ei sitä niin tarkkaan tarvitse pestä. Liika hygienia voi olla jopa haitaksi.

Hyvä vai paha entero?

Samaan aikaan kun enterovirus alkaa näyttäytyä hyvänä allergian kannalta, sen ikävää yhteyttä keliakiaan ja ykköstyypin diabetekseen etsitään kuumeisesti.

Voi olla, että allergiaan vaikuttavia virustyyppejä on monia. Laura Korhonen

Suomalaistutkijoiden kehittämää diabetesrokotetta, siis rokotetta enterovirusta vastaan, alettiin tutkia ihmisillä parisen vuotta sitten.

Miten samalla viruksella voi olla ihan vastakkaisia vaikutuksia?

Hankala kysymys, myöntää Laura Korhonen.

– Enteroviruksia on kuitenkin hyvin monta tyyppiä ja tiedetään, että eri tyypit aiheuttavat eri sairauksia. Kehitteillä oleva diabetesrokote suojaisi eri enteroviruksilta kuin ne, joiden on todettu mahdollisesti yhdistyvän allergiaan.

– Itse asiassa näytti, että allergian kannalta puhutaan erityisesti yhdestä enterovirusten alaryhmästä, echoviruksista. Diabetestutkijoita kiinnostaa enemmän enterovirusten coxsackie-alaryhmä, Korhonen pohtii.

Enterovirusten tarkempi tutkimus varmasti jatkuu niin Suomessa kuin maailmallakin.

Laura Korhonen hoitaa työkseen allergioita Tampereen yliopistollisen sairaalan allergiakeskuksessa. Siellä näkee suoraan, että erilaiset allergiat ovat lisääntyneet.

Perjantaina Korhonen väittelee enterovirusten ja atopian yhteydestä niin ikään Tampereen yliopistossa. Atopialla tarkoitetaan herkistymistä jollekin elinympäristön tavalliselle aineelle kuten esimerkiksi siitepölylle, eläimille tai ruoka-aineille.

